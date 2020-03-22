Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЭксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги

"Многие россияне, купив евро по 100 рублей в декабре 2014 года, в последствии продавали валюту по более низкому курсу, заплатив за панику своим рублем", - подчеркнул он.
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с чего всё началось

Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги

По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований. Это же касается и служб доставки еды и продуктов, добавляет эксперт.
РИА Новости21 марта в 20:16

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Экономист из Saxo Bank предостерег россиян от скупки валюты

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РЕН ТВ21 марта в 21:00

Европейский эксперт советует не скупать валюту и не хранить деньги наличными

ПРАЙМ21 марта в 20:25

Европейский экономист не советует россиянам скупать валюту и хранить наличку

ФедералПресс21 марта в 23:33
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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 11:29, Ашберн
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Официальный курс доллара на вторник вырос до 80,88 рубля (+2,84), евро - до 86,7 рубля (+2,55).
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В России число заболевших коронавирусом увеличилось до 438

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Меркель проверилась на коронавирус

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Россия завершила переброску помощи в Италию

Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
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Полиция Черногории задержала россиянку по подозрению в распространении паники из-за коронавируса, сообщило Министерство внутренних дел страны.
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Перевозчики призвали ввести мораторий на транспортный налог и «Платон»

Ассоциация международных автоперевозчиков (АСМАП) и Союз транспортников России (СТР) просят поддержать международных автоперевозчиков из-за распространения коронавируса, в частности ввести мораторий на транспортный налог и освободить большегрузы от оплаты в рамках системы "Платон", следует из сообщения АСМАП.
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ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине

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«Евровидение-2020» может пройти в формате онлайн-концерта

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17 стран попросили финансовой помощи у Европейского союза из-за пандемии коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
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Останки погибших в Ливии турецких военных перенесены в «Митигу»

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Защитник самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Дмитрий Комбаров в интервью РИА Новости рассказал об учебе на тренера и отношении волжских болельщиков к бывшим спартаковцам.
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Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ

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