Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЭксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги

"Многие россияне, купив евро по 100 рублей в декабре 2014 года, в последствии продавали валюту по более низкому курсу, заплатив за панику своим рублем", - подчеркнул он.
Читать в источнике
Комментировать231
с чего всё началось

Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги

По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований. Это же касается и служб доставки еды и продуктов, добавляет эксперт.
РИА Новости21 марта в 20:16

Подробнее о событии

Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги

РИА Новости21 марта в 20:16

Эксперт из ЕС дал советы по покупке валюты в условиях карантина

РЕН ТВ21 марта в 21:00

Экономист европейского банка дал советы россиянам, как сохранить сбережения

URA.Ru21 марта в 23:14

Европейский эксперт советует не скупать валюту и не хранить деньги наличными

ПРАЙМ21 марта в 20:25

Экономист из Saxo Bank предостерег россиян от скупки валюты

Народные новостивчера в 00:57

Европейский экономист не советует россиянам скупать валюту и хранить наличку

ФедералПресс21 марта в 23:33

В Saxo Bank советуют не скупать валюту и не хранить наличные

ФАН21 марта в 23:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 16:06, Ашберн
Общество

Врачи обнаружили важный скрытый симптом коронавируса COVID-19

Британские ученые обнаружили еще один скрытый симптом СOVID-19 — о заражении коронавирусом может говорить ухудшение или полная потеря обоняния.
Вести.Ru 03:50
Происшествия

Дипломатическая миссия выполнена: как Рига и Киев менялись репатриантами

Поезд с Украины прибыл вовремя и доставил в Ригу всего 18 пассажиров.
Sputnik Латвия 06:51
Политика

Россия завершила переброску помощи в Италию

Интерфакс 03:29
Авто

Genesis обновил комплектации седана Genesis G90

Компания Genesis обновила комплектации флагманского седана Genesis G90 2021 модельного года.
Автоновости дня 06:13
Игры

Valve рассказала, почему отказалась от Half-Life 2: Episode 3

Игромания.ру 15:00
Шоу-бизнес

Жена Петросяна отреагировала на сообщения о рождении ребенка

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в шутливой форме прокомментировала информацию о рождении ребенка.
Газета.Ru 15:54
Политика

Украина ввела режим ЧС в Донецкой области из-за коронавируса

Правительство Украины расширило действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) еще на три области из-за распространения коронавируса SARS CoV-2.
Lenta.ru 11:31
Политика

Песков рассказал, почему Путин не носит маску из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной самоизоляции главы государства Владимира Путина.
Газета.Ru 06:14
Общество

В США отказались делать тест на коронавирус больному Алексею Воробьеву

Американские врачи отказались делать тест на коронавирус актеру и певцу Алексею Воробьеву, у которого поднялась высокая температура.
РИА Новости 08:41
Общество

Названо самое эффективное мыло для защиты от коронавируса

Лучше всего с вирусными инфекциями борются детское и 72-процентное хозяйственное мыло, рассказала телеканалу "Москва 24" врач-терапевт Людмила Лапа.
РИА Новости 14:52
Политика

Жаров ушел с поста главы Роскомнадзора

Господин Жаров возглавлял Роскомнадзор с мая 2012 года.
Коммерсантъ 14:00
Футбол

Сегодня День Рождения отмечает экс-тренер тульского «Арсенала»

Спорт71 10:09
Гаджеты

Складной Huawei Mate Xs оценили в 200 тысяч рублей для россиян

Предзаказ на Huawei Mate Xs начнется через несколько дней. Дебют смартфона состоялся в конце февраля этого года.
iReactor 08:41
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию

Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
Политическая Экспертиза вчера в 10:42
Общество

Получен результат первого теста на коронавирус у Ангелы Меркель

Берлин, 23 марта 2020, 19:59 — REGNUM Отрицательный результат на коронавирус был получен по результатам первого теста на коронавирус у канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
REGNUM 12:59
Армия и оружие

Турция обязалась нейтрализовать препятствующих патрулированию боевиков

"Турецкая сторона обязалась в ближайшее время провести мероприятия по нейтрализации радикальных экстремистских группировок, препятствующих движению колонн совместного патрулирования трассы М-4 в коридоре безопасности", - говорится в сообщении.
РИА Новости 05:04
Футбол

Тренеры клубов РПЛ назвали Дзюбу лучшим игроком сезона

Тренеры клубов Российской премьер-лиги выбрали нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу лучшим футболистом России в текущем сезоне, пишут «Известия».
Ореанда-Новости 15:28
Энергетика

Правительство Украины решило снизить оптовую цену на газ для населения

Кабинет министров Украины решил снизить оптовую цену на природный газ для населения на 14%, такие меры были приняты для минимизации затрат людей на коммунальные услуги в условиях карантина.
РИА Новости 15:00
Экономика

Мишустин поручил Минфину определить приоритетные расходы бюджета

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития до 26 марта представить в правительство предложения «по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях».
РБК 04:23
Происшествия

В Черногории задержали россиянку за пост в Facebook про коронавирус

Полиция Черногории задержала в Тивате россиянку за публикацию в Facebook о масштабах распространения коронавируса в этой стране.
Ведомости 11:34
Происшествия

В Германии зятя Мишустина подозревают в отмывании денег

В Германии зятя Мишустина полицейские подозревают в отмывании денег. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 13:53
Общество

Доктор Мясников еще в ноябре предположил появление нового типа гриппа

Доктор Александр Мясников в ноябре опубликовал пост в своем Instagram, где спрогнозировал появление нового вируса.
Экономика сегодня вчера в 18:50
Политика

Зеленский обвинил украинскую оппозицию в «мародерстве» на фоне эпидемии коронавируса

Украинский лидер выступил с очередным обращением к гражданам Украины в связи с эпидемией коронавируса в стране.
ФАН 14:09
Шоу-бизнес

Итальянская актриса Лучия Бозе умерла от коронавируса

Российская газета 10:40
Общество

В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом

По данным на 22 марта, в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.
Юга.ру вчера в 09:11
Происшествия

Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками

Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
REGNUM 03:27
Происшествия

ГИБДД ищет лихача, который промчался по встречке на ЗСД

В Петербурге автомобилистам пришлось уворачиваться от водителя, который мчался по встречной полосе Западного скоростного диаметра.
Gazeta.SPb 12:12
Футбол

УЕФА официально перенёс финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы

Пресс-служба УЕФА на официальном сайте сообщает, что руководство организации приняло решение о переносе финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы, запланированных на май, из-за пандемии коронавируса.
Soccer.ru 14:03
Общество

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса усиливается. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
Известия 13:14
Происшествия

В Мюнхене мужчина «с коронавирусом» облизал в метро поручни и автоматы

Вести.Ru 10:53
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное