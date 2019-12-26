Гаджеты
РБКЭксперт посоветовал пользователям не заряжать смартфоны ночью
Директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте предостерег пользователей от того, чтобы оставлять мобильные устройства заряжаться на всю ночь, пишет Business Insider. По его словам, этим пользователь сокращает ресурс аккумулятора.
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Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль
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Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Евгений Волков в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине и попыталась скрыться.
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Россия вернется к проекту американской окололунной станции
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Происшествия
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Сотрудники московской полиции проводят доследственную проверку по факту нападения на замначальника отдела управления информационного сопровождения департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии подполковника полиции 38-летнего Александра Кудрявцева.
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В машине главы района под Воронежем сработало взрывное устройство
В Воронежской области совершено покушение на главу Рамонского района Николая Фролова.
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В Вене начались переговоры России и Украины по газу, сообщает ТАСС со ссылкой на «Газпром».
Общество
Пираты эфирного моря: российские операторы не выполняют требования телеканалов
Незаконные действия Основной причиной для конфликта стали действия российских операторов сотовой связи и операторов платного ТВ.
Общество
В Припяти впервые после аварии на ЧАЭС установили новогоднюю елку
Новогоднюю елку впервые после аварии на Чернобыльской атомной электростанции установили в покинутом городе Припять, сообщается на сайте украинского телеканала ZIK.
Общество
Синоптики прогнозируют заметное выпадение снега в Москве к 30 декабря
В понедельник, 30 декабря, в Москве ожидается «более заметный» снег, образуется снежный покров.
Происшествия
Экс-полицейские из Уфы получили сроки за изнасилование дознавательницы
Уточняется, что экс-начальнику ОМВД России по Уфимскому району Эдуарду Матвееву по совокупности преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера), а также по п. "а" ч. 2 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование") назначено лишение свободы сроком в 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Шоу-бизнес
Пугачева выступила против участия Бузовой в «Голубом огоньке»
Издание «Экспресс-новости» написало о том, что Алла Пугачева выступила с резкой критикой возможного выступления Ольги Бузовой на «Голубом огоньке».
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Невзирая на санкции США швейцарская компания Allseas еще может достроить газопровод "Северный поток-2".
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Россиянину с переломом руки диагностировали беременность
В Новгородской области мужчине с переломом руки диагностировали беременность. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
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Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на чемпионате России
Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли ритм-танец на чемпионате России по фигурному катанию.
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Загадочный гоминид не был прямоходящим и не лазал по деревьям
Самые важные вопросы: был ли древний гоминид прямоходящим и умел ли он лазать по стволам деревьев.
Экономика
Переводы с карты на карту по номеру телефона в Хакасии станут платными
Центробанк с 1 января начнёт брать комиссию с банков, подключённых к системе быстрых платежей (СБП), за переводы между физлицами.
Происшествия
Ветеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве
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Конфликт между Тригубчак и Паниным произошел после критических высказываний журналистки относительно игры и турнирного положения "Салавата Юлаева", который проиграл 8 из последних 11 проведенных матчей в КХЛ.
Происшествия
Украина экстрадировала в Испанию российского криминального авторитета
Украинские правоохранительные органы экстрадировали в Испанию гражданина РФ, "вора в законе" по кличке "Батыр Бухарский", сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.