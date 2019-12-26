Гаджеты
РБКЭксперт посоветовал пользователям не заряжать смартфоны ночью
Директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте предостерег пользователей от того, чтобы оставлять мобильные устройства заряжаться на всю ночь, пишет Business Insider. По его словам, этим пользователь сокращает ресурс аккумулятора.
Читать в источнике
Оценить666
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 10:20, Ашберн
Политика
Захарова оценила планы США по кибератаке на Россию
Планы по атаке на российскую элиту, которые разрабатывает киберкомандование США, считают в Москве нелегальной деятельностью, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Общество
Что случилось за день. Главные новости РБК
Источник РБК подтвердил, что СКР проводит расследование по делу о мошенничестве (ст. 159 УК).
Политика
С января 2020 года Генпрокуратура Украины будет упразднена
Генпрокуратура Украины как институт прекратит свое существование к новому году, заявил генпрокурор Украины Руслан Рябошапка 26 декабря в ходе общения с журналистами.
Политика
Притесняют Sputnik. Матвиенко призвала власти Эстонии одуматься
Матвиенко Напомним, российский президент Владимир Путин, комментируя давление эстонских властей на журналистов Sputnik, сказал, что в Эстонии просто боятся правды, поэтому притесняют российские СМИ.
Религия
РПЦ прекратила поминовение патриарха Александрийского
Русская православная церковь (РПЦ) прекратила поминовение патриарха Александрийского Феодора II из-за признания им неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ).
Происшествия
Лавина накрыла горнолыжный курорт Андерматт в Швейцарии
Посольство РФ в Швейцарии сообщает, что дипмиссия уточняет информацию о россиянах, которые могли пострадать при сходе лавины.
Общество
Обвинение запросило от 6 до 18 лет фигурантам дела «Сети»
Гособвинитель попросил Приволжский окружной военный суд приговорить к длительным срокам заключения семерых фигурантов пензенского дела «Сети», сообщило местное издание «7х7».
Политика
Катерина Тихонова вошла в правительственный совет по спорту
Предполагаемая дочь президента Владимира Путина Катерина Тихонова вошла в состав недавно образованного правительственного совета по развитию физкультуры и спорта.
Происшествия
В Японии за убийство семьи казнили гражданина Китая
Гражданин Китая, который был осужден японскими властями за убийство семьи в 2003 году, казнен 26 декабря в Японии.
Армия и оружие
Трамп призвал Россию, Сирию и Иран не убивать граждан в Идлибе
Президент США Дональд Трамп обвинил Россию, Сирию и Иран в том, что они якобы собираются убивать гражданских лиц в сирийской провинции Идлиб.
Происшествия
Мать и сестру экс-сенатора Рауфа Арашукова объявили в розыск
Нелли Арашукова и Камилла Агоева, мать и сестра обвиняемого в тяжких преступлениях Рауфа Арашукова, объявлены в федеральный розыск, сообщила РИА Новости адвокат экс-сенатора Марина Андреева.
Экономика
Рост инфляционных ожиданий населения РФ возобновился в декабре
«В декабре население ожидает, что цены в следующие 12 месяцев вырастут на 9%. В ноябре эти оценки были на уровне 8,3%. Таким образом, после непродолжительного снижения инфляционные ожидания населения вернулись к уровням сентября», — говорится в материале.
Происшествия
Музыкант трибьют-группы «Сектора Газа» упал под поезд
В Москве музыкант коллектива «Мертвый месяц» Алексей Галыгин упал под поезд. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».
Экономика
ВЭБ стал совладельцем НПФ «Благосостояние»
Дочерняя структура ВЭБ.РФ - «ВЭБ-лизинг» - стала владельцем пакета 25% плюс одной акции негосударственного пенсионного фонда «Благосостояние», следует из материалов «ВЭБ-лизина».
Политика
Президент Ирака подал в отставку
Президент Ирака Бархам Салех, выступая в парламенте, заявил о решении подать в отставку с занимаемого им поста из-за неспособности партий договориться о кандидатуре нового премьер-министра.
Общество
Верховный суд России утвердил ликвидацию движения «За права человека»
Верховный суд России утвердил решение о ликвидации движения «За права человека» Льва Пономарева «в связи с грубыми и неустранимыми нарушениями в оформлении деятельности организации».
Армия и оружие
В России начались испытания тяжелого вертолета Ми-26Т2В
Холдинг «Вертолеты России» совместно с Минобороны приступил к государственным испытаниям тяжелого военно-транспортного вертолета Ми-26Т2В.
Происшествия
В СК подтвердили информацию об обысках у журналистки Полухиной
В СК сообщили о проведении обысков по месту жительства специального корреспондента "Новой газеты" Юлии Полухиной по уголовному делу о так называемой ЧВК "Е.Н.О.Т. корп.": ее участников следователи ранее привлекли к уголовной ответственности по обвинениям в кражах, разбоях, вымогательстве и бандитизме.
Общество
В Екатеринбурге предложили переименовать улицу Ельцина в улицу Сталина
«Коммунисты России» начали в Екатеринбурге сбор подписей за переименование ул. Ельцина.
Происшествия
Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле
Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле Сегодня утром неизвестные совершили покушение на главу администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
Политика
Названа дата обмена пленными между Украиной и Донбассом
Украина и самопровозглашенные республики Донбасса согласовали точную дату обмена пленными по формуле «всех установленных на всех установленных» — 29 декабря.
Недвижимость
Сбербанк запустил ипотеку для самозанятых
Минимальная ставка по ипотеке для самозанятых при покупке жилья на вторичном рынке составит 9% годовых, при покупке квартиры в новостройке - 7%. Оформить ипотечный кредит самозанятые смогут по программам "Приобретение готового жилья", "Приобретение строящегося жилья", "Гараж" и "Загородная недвижимость" (за исключением целей на индивидуальное строительство).
Политика
Верующие в Черногории протестуют против закона о вероисповедании
Верующие и священники в Черногории во главе с владыками Иоанникием и Мефодием устроили протесты у здания парламента в центре Подгорицы в связи с обсуждением спорного закона о вероисповедании.
Армия и оружие
Министр обороны Украины заявил о новых точках разведения сил в Донбассе
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил, что новые точки разведения сил и средств в Донбассе обсуждаются в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ).
Политика
В Вене начались переговоры России и Украины по газу
Россия и Украина начали в Вене переговоры по газу в рамках достигнутых 20 декабря договоренностей, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
В Донбассе грузовик украинских силовиков подорвался на мине
По предварительным данным, подвозивший боеприпасы украинским силовикам грузовик подорвался на противотанковой мине, установленной представителями праворадикальных организаций.