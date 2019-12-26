Гаджеты
РБКЭксперт посоветовал пользователям не заряжать смартфоны ночью
Директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте предостерег пользователей от того, чтобы оставлять мобильные устройства заряжаться на всю ночь, пишет Business Insider. По его словам, этим пользователь сокращает ресурс аккумулятора.
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Футбол
Скопинцев перейдет в «Динамо» за 4 млн евро
Сумма сделки составит 4 млн евро. Отмечается, что «Динамо» искало игрока на позицию крайнего защитника с российским паспортом.
Происшествия
Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле
Экономика
ЦБ не отдаст Сбербанк бесплатно
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила существование дискуссий о необходимости передачи контрольного пакета акций Сбербанка от ЦБ правительству.
Экономика
ЦБ: оценка наблюдаемой населением инфляции в декабре выросла до 9,4%
Медианная оценка наблюдаемой населением годовой инфляции в декабре увеличилась до 9,4% с 8,7% в ноябре, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Инфляционные ожидания и потребительские настроения".
Шоу-бизнес
Антонов и Лепс названы самыми дорогими артистами на корпоративах
Продюсер Евгений Морозов назвал имена российских звезд, больше всего востребованных на новогодних корпоративах.
Фигурное катание
Медведева поменяла коньки после тренировки на чемпионате России
Кино
В прокат вышла комедия «Холоп» с Александрой Бортич
В российских кинотеатрах состоялась премьера комедии «Холоп» Клима Шипенко, режиссера фильмов «Салют-7» и «Текст».
Политика
В столице Черногории протестуют против закона о вероисповедании
Протестующие против закона призывают подписать договор с Сербской православной церковью, отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.
Политика
Миллер сообщил о скором начале поставок газа по «Турецкому потоку»
Глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил в четверг, что поставки газа по трубопроводу "Турецкий поток" начнутся уже через несколько дней.
Происшествия
В отношении Рауля Арашукова возбуждено еще три уголовных дела
Еще три уголовных дела о растрате возбуждено в отношении бывшего советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова.
Происшествия
В СК подтвердили информацию об обысках у журналистки Полухиной
В СК сообщили о проведении обысков по месту жительства специального корреспондента "Новой газеты" Юлии Полухиной по уголовному делу о так называемой ЧВК "Е.Н.О.Т. корп.": ее участников следователи ранее привлекли к уголовной ответственности по обвинениям в кражах, разбоях, вымогательстве и бандитизме.
Шоу-бизнес
Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Происшествия
На Урале СК возбудил дело после нападения школьника на учительницу
Следователи в Свердловской области возбудили уголовное дело о покушении на убийство в отношении 15-летнего школьника за нападение на учительницу.
Политика
Новак: Allseas еще может достроить «Северный поток-2»
Невзирая на санкции США швейцарская компания Allseas еще может достроить газопровод "Северный поток-2".
Общество
Обвинение запросило от 6 до 18 лет фигурантам дела «Сети»
Гособвинитель попросил Приволжский окружной военный суд приговорить к длительным срокам заключения семерых фигурантов пензенского дела «Сети», сообщило местное издание «7х7».
Общество
Испанская учительница преподавала анатомию с помощью собственного тела
Весьма необычный способ преподавания анатомии выбрала испанская учительница Вероника Дуке.
Авто
Дилеры получили кроссоверы Toyota Wildlander на базе RAV4
Старт продаж новинки запланирован на апрель 2020-го, но уже сейчас серийные паркетники из тестовой партии добрались до дилеров бренда.
Политика
В Вене начались переговоры России и Украины по газу
Россия и Украина начали в Вене переговоры по газу в рамках достигнутых 20 декабря договоренностей, сообщает ТАСС.
Политика
В посольстве США на Украине осудили запуск поездов по Крымскому мосту
В американском посольстве запуск поездов назвали "вопиющим неуважением к суверенитету Украины": - Как и наши украинские и другие европейские партнеры, мы осуждаем запуск Россией железнодорожного сообщения между Россией и Крымом, - сказано в сообщении.
Общество
Ульяна Тригубчак: «Не думала, что мой пост доведет Панина до СПЧ»
Бывшая Ice Girls «Салавата Юлаева», уфимский блогер Ульяна Тригубчак прокомментировала информацию о том, что глава Совета по правам человека Башкирии Владимир Барабаш направил в прокуратуру обращение с просьбой дать правовую оценку словам капитана «Салавата Юлаева» Григория Панина на предмет состава в них правонарушения, связанного с дискриминацией по половому признаку.
Хоккей
Стал известен состав сборной России на матч с Чехией на МЧМ-2020
В дебютный день турнира будет сыграно четыре встречи. Сборная России стартует встречей с командой Чехии, начало матча — в 17:00 мск.
Кино
Создатель «Ведьмака» поделился впечатлениями о сериале
Анджею Сапковскому — автору серии книг «Сага о ведьмаке» — понравилась актёрская игра Генри Кавилла, который исполнил роль Геральта.
Биатлон
Алексей Слепов выиграл спринт на «Ижевской винтовке»
Биатлонист Алексей Слепов стал лучшим в спринте на "Ижевской винтовке".
Экономика
Forbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год.
Армия и оружие
Начались госиспытания тяжелого вертолета Ми-26Т2В
В России начались государственные испытания модернизированного тяжелого вертолета Ми-26Т2В, сообщили в пресс-службе холдинга "Вертолеты России".
Наука
Ученые: комары распознают яды при помощи своих ног
Как только комар садится на москитную сетку, обработанную инсектицидами, белки на их ногах вступают в контакт с ядом.