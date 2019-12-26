Гаджеты

РБКРБКЭксперт посоветовал пользователям не заряжать смартфоны ночью

Директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте предостерег пользователей от того, чтобы оставлять мобильные устройства заряжаться на всю ночь, пишет Business Insider. По его словам, этим пользователь сокращает ресурс аккумулятора.
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Эксперт рассказал, почему нельзя оставлять смартфон заряжаться на ночь

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