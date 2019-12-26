Гаджеты
РБКЭксперт посоветовал пользователям не заряжать смартфоны ночью
Директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте предостерег пользователей от того, чтобы оставлять мобильные устройства заряжаться на всю ночь, пишет Business Insider. По его словам, этим пользователь сокращает ресурс аккумулятора.
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Происшествия
В ФБК пришли с обысками, Навальный задержан
В Москве в офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обысками и задержали основателя ФБК Алексея Навального.
Политика
Решения об освобождении малоимущих от части налогов нет, заявил Песков
Предметных разговоров или решений по поводу освобождения малоимущих россиян от части налогов не существует, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
Новак пообещал достроить «Северный поток-2»
Строительство газопровода "Северный поток-2" будет закончено, несмотря на введенные против этого проекта санкции США.
Происшествия
На Урале СК завел дело после нападения школьника на учительницу
Свердловские следователи возбудили дело о покушении на убийство после нападения школьника на учительницу в Екатеринбурге, сообщает региональное управление СК РФ.
Происшествия
Под Воронежем взорвали машину главы района
Политика
Кремль выступил против вмешательства третьих стран в конфликт в Ливии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что вмешательство других государств в ливийский конфликт — не способствует его разрешению.
Происшествия
Суд вынес приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании в Уфе
Кировский районный суд Уфы вынес приговор трём бывшим полицейским, обвиненным в изнасиловании коллеги в отделе, передаёт РИА Новости.
Общество
Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь
Первый поезд "Таврия" из Москвы в Симферополь пересек Керченский пролив по Крымскому мосту и прибыл на конечную станцию, передает корреспондент РИА Новости.
Общество
Кудрин рассказал о спасшем российскую экономику решении Путина
Решение президента России Владимира Путина о создании резервных фондов сыграло ключевую роль в спасении российской экономики.
Армия и оружие
Армия Хафтара обвинила Турцию в переброске боевиков ИГ в Ливию
Общество
Опубликован текст разговора о «сакральной жертве» по делу Шеремета
На Украине адвокат обвиняемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко опубликовал полный текст разговора своей подзащитной о поиске новой «сакральной жертвы» для дестабилизации ситуации в стране.
Происшествия
Суд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС Арсланова
Суд в Москве арестовал имущество заместителя глав Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
Происшествия
В Москве напали на подполковника Росгвардии
Сотрудники московской полиции проводят доследственную проверку по факту нападения на замначальника отдела управления информационного сопровождения департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии подполковника полиции 38-летнего Александра Кудрявцева.
Общество
В России утвердили новые правила регистрации автомобилей
С 1 января в России начнут действовать новые правила государственной регистрации автомобилей.
Политика
WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией
Американское киберкомандование начало разработку тактики информационной войны против России.
Происшествия
Подозреваемому в насилии под Гатчиной предъявлено обвинение
Футбол
Радимов впервые прокомментировал развод с Татьяной Булановой
Главный тренер второй команды петербургского футбольного клуба «Зенит» Владислав Радимов рассказал об отношениях с новой девушкой после развода с российской певицей Татьяной Булановой.
Музыка
Forbes назвал больше всего заработавших музыкантов десятилетия
Гаджеты
Представлен Oppo Reno 3 с поддержкой 5G
Космос
На фотографиях с Марса разглядели ракушку
На фотографиях с Марса, сделанных марсоходами, рассмотрели настоящую, совсем как на Земле, ракушку.
Футбол
Валерий Чалый: «УЕФА и Украина уничтожают футбол в Крыму»
Валерий Чалый сегодня является генеральным директором ФК «Севастополь», и в эксклюзивном интервью интернет-редакции ТНВ рассказал о работе в «Рубине», положении дел в крымском футболе и основных трендах РПЛ.
Кино
Авторы «Союза спасения» отказались давать оценку восстанию декабристов
Экономика
Сбербанк запустил программу лояльности для активных путешественников
В Сбербанке сообщили о выпуске новых дебетовых карт с особой программой лояльности — «Сберкарт тревел».
Политика
В Кремле ответили на слова Лукашенко о реверсной закупке нефти
Минск вправе воспользоваться более выгодными вариантами закупки нефти, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова белорусского лидера Александра Лукашенко о возможности реверсной закупки нефти через Польшу, передает корреспондент РБК.
Экономика
Рубль уступил украинской гривне
За год рубль укрепился к доллару более чем на 12%. Лучший результат только у украинской гривны.
Шоу-бизнес
Пугачева выгнала Бузову с «Голубого огонька»
Примадонна даже обратилась к своему другу композитору Игорю Крутому с просьбой не пускать Ольгу на «Голубой огонек», так как Новый год – семейный праздник, и на нем лучше не «трясти арбузами», как призывает начинающая исполнительница.
Шоу-бизнес
Один за всех: Михаилу Боярскому исполняется 70 лет
Сегодня, 26 декабря, Народному артисту России, главному мушкетеру советского экрана Михаилу Боярскому исполняется 70 лет.