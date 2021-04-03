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РИА Новости

Эксперт предложил вернуть налог на движимое имущество

В Минфине позднее сообщали, что вернуть налог предлагало бизнес-сообщество, однако власти не приняли никаких решений. Айрапетян отмечает, что сейчас из-за сложности отнесения имущества к движимому или недвижимому возникает множество судебных споров.В источнике
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С чего всё началось

Эксперт предложил вернуть налог на движимое имущество

Отмена налога на движимое имущество в России породила множество судебных споров, решить эту проблему можно, вернув такое имущество в объект налогообложения, сообщил РИА Новости руководитель направления "Налоговая политика" Центра стратегических разработок Левон Айрапетян.
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