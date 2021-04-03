В Минфине позднее сообщали, что вернуть налог предлагало бизнес-сообщество, однако власти не приняли никаких решений. Айрапетян отмечает, что сейчас из-за сложности отнесения имущества к движимому или недвижимому возникает множество судебных споров.

С чего всё началось Эксперт предложил вернуть налог на движимое имущество Отмена налога на движимое имущество в России породила множество судебных споров, решить эту проблему можно, вернув такое имущество в объект налогообложения, сообщил РИА Новости руководитель направления "Налоговая политика" Центра стратегических разработок Левон Айрапетян. РИА Новости 01:45