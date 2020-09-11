Эксперт предостерег инвесторов от вкладов в валюту
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Бахтин отметил, что на валютном рынке сейчас крайне высока спекулятивная составляющая. По его мнению, если к концу года санкционные риски для России уменьшатся, а ситуация на нефтяном рынке успокоится, это окажет стабилизирующее воздействие на отечественную валюту.В источнике
С чего всё началось
Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту
Если к концу года снизятся санкционные риски для России и ситуация на нефтяном рынке успокоится, это окажет стабилизирующее воздействие на отечественную валюту, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.
ПРАЙМвчера в 20:04
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