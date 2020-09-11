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Эксперт предостерег инвесторов от вкладов в валюту

Бахтин отметил, что на валютном рынке сейчас крайне высока спекулятивная составляющая. По его мнению, если к концу года санкционные риски для России уменьшатся, а ситуация на нефтяном рынке успокоится, это окажет стабилизирующее воздействие на отечественную валюту.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту

Если к концу года снизятся санкционные риски для России и ситуация на нефтяном рынке успокоится, это окажет стабилизирующее воздействие на отечественную валюту, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.
ПРАЙМвчера в 20:04
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Известия

Эксперт предостерег инвесторов от вкладов в валюту

Известиявчера в 02:30
News.ru

Эксперт рассказал, почему пока лучше не вкладываться в валюту

News.ruвчера в 21:04
Вечерняя Москва

Финансист предостерег россиян от вложения средств в валюту

Вечерняя Москвавчера в 21:38
URA.Ru

Россиянам дали совет, как не потерять деньги при покупке валюты

URA.Ruвчера в 22:11
Life.ru

Финансист рассказал, стоит ли сейчас покупать валюту

Life.ruвчера в 20:41
РИА Новости

Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту

РИА Новостивчера в 20:04
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту

ПРАЙМвчера в 20:04

Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ruвчера в 02:25
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В Японии предложили вернуть Курилы с помощью ядерных ракет

Токио и Москва не могут заключить этот документ из-за Курильских островов: Япония называет их своими "северными территориями", а Россия утверждает, что ее суверенитет над ними не подлежит сомнению.
Газета.Ruвчера в 05:43
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МВД выяснило, чем занимался Навальный в Томске перед отравлением

Следователи УТ МВД России по СФО восстановили хронологию событий, предшествовавших отравлению российского оппозиционного политика Алексея Навального в Томске и его последующей госпитализации в одну из больниц Омска.
Mockva.ruвчера в 03:46
1K

Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) по просьбе главы Следственного Комитета России Александра Быстрыкина рассмотрит вариант привлечения председателя Дзержинского районного суда города Волгограда Юлии Добрыниной к уголовной ответственности за мошенничество.
РБК19:58
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Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM19:24
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Точка притяжения: как развивается первый в России энерготехнохаб

Уникальность формата проекта энергетического технохаба позволяет распространить действие специальных программ для его резидентов не только на всю территорию Санкт-Петербурга, но и вовлекать партнеров из других регионов и стран.
Известиявчера в 06:38
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В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
РИА Новостивчера в 16:23
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Депутат Бундестага изложил новую версию отравления Навального

Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии», председатель Центрального Совета российских немцев Вальдемар Гердт провел связь между ЧП с Навальным и желанием США остановить газопровод "Северный поток-2".
Московский Комсомолецвчера в 06:37

Ввод жилья в России сократился за восемь месяцев на 7%

Объем ввода жилья в России за восемь месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 7%. Об этом в пятницу, 11 сентября, заявил замглавы Минстроя России Никита Стасишин на съезде Национального объединения строителей (Нострой) в Санкт-Петербурге.
РБКвчера в 05:29
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Sina (Китай): ее скорость достигает 27 Махов, за 15 минут она способна долететь до США. Америка: невозможно перехватить (Sina.com)

Среди трех ракет, которые Россия планирует поставить на вооружение взамен старым, большинство лучше всего знакомо с ракетным комплексом «Авангард», поскольку этот снаряд может развивать скорость до 27 Махов.
ИноСМИвчера в 12:00

Безработные россияне получат новую выплату на детей в сентябре

Финансовую поддержку от государства получат в сентябре 2020 года безработные родители, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Помощь адресована родителям несовершеннолетних детей, потерявшим работу в период пандемии.
Уфимские Заметки10 сентября в 09:31
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Премьер-министр Польши пообещал белорусам отмену виз

Ввести безвизовый режим для граждан Белоруссии предложит Вишеградская группа на саммите ЕС, заявил 11 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе пресс-конференции по итогам встречи в Люблине.
ИА Красная Веснавчера в 10:14
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В Индии обнаружили зуб древнейшего гиббона

Палеонтологи описали древнейшего представителя семейства гиббонов: основой для открытия стал коренной зуб возрастом около 13 миллионов лет, который обнаружили на севере Индии.
N+1вчера в 08:45
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