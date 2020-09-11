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Эксперт предостерег инвесторов от вкладов в валюту

Бахтин отметил, что на валютном рынке сейчас крайне высока спекулятивная составляющая. По его мнению, если к концу года санкционные риски для России уменьшатся, а ситуация на нефтяном рынке успокоится, это окажет стабилизирующее воздействие на отечественную валюту.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту

Если к концу года снизятся санкционные риски для России и ситуация на нефтяном рынке успокоится, это окажет стабилизирующее воздействие на отечественную валюту, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.
ПРАЙМвчера в 20:04
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News.ru

Эксперт рассказал, почему пока лучше не вкладываться в валюту

News.ruвчера в 21:04
URA.Ru

Россиянам дали совет, как не потерять деньги при покупке валюты

URA.Ruвчера в 22:11
Вечерняя Москва

Финансист предостерег россиян от вложения средств в валюту

Вечерняя Москвавчера в 21:38
Известия

Эксперт предостерег инвесторов от вкладов в валюту

Известиявчера в 02:30
Life.ru

Финансист рассказал, стоит ли сейчас покупать валюту

Life.ruвчера в 20:41
РИА Новости

Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту

РИА Новостивчера в 20:04
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту

ПРАЙМвчера в 20:04

ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм

Агирбов считает, что действия Лебедева содержат в себе признаки преступлений, предусмотренных ч. 2, ст. 280; ч. 1, ст. 282 и ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, осквернение символов воинской славы).
РБКвчера в 16:31
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Жителям четырех российских регионов начнут бесплатно проводить газ

Сообщается, что право на бесплатную газификацию загородного жилья получат все жители регионов, участвующих в пилотном проекте, вне зависимости от того, сколько времени они проводят на своих участках.
Труд10 сентября в 12:02
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Бомбардировщики США провели полеты у островов РФ в Арктике

Три американских стратегических бомбардировщика B-1B совершили полеты вблизи российского острова Врангеля и Новосибирских островов в Восточно-Сибирском море, сообщило в пятницу Европейское командование вооруженных сил США.
Интерфаксвчера в 16:54

Китайский космический корабль провел секретные испытания на орбите

Китайское государственное СМИ Синьхуа сообщило об успехе, экспериментальный космический корабль многоразового использования в настоящее время находится на орбите и проводит испытания.
Первый Севастопольский10 сентября в 11:35
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Председатель Мосгорсуда Егорова подала в отставку после 20 лет службы

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала заявление об отставке после 20 лет службы на этой должности, следует из предварительной повестки заседания Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).
Ведомостивчера в 08:22
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