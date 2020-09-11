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Известия
Известия

Эксперт предостерег инвесторов от вкладов в валюту

Бахтин отметил, что на валютном рынке сейчас крайне высока спекулятивная составляющая. По его мнению, если к концу года санкционные риски для России уменьшатся, а ситуация на нефтяном рынке успокоится, это окажет стабилизирующее воздействие на отечественную валюту.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту

Если к концу года снизятся санкционные риски для России и ситуация на нефтяном рынке успокоится, это окажет стабилизирующее воздействие на отечественную валюту, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.
ПРАЙМ20:04
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Известия

Эксперт предостерег инвесторов от вкладов в валюту

Известия02:30
РИА Новости

Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту

РИА Новости20:04
Вечерняя Москва

Финансист предостерег россиян от вложения средств в валюту

Вечерняя Москва21:38
News.ru

Эксперт рассказал, почему пока лучше не вкладываться в валюту

News.ru21:04
Life.ru

Финансист рассказал, стоит ли сейчас покупать валюту

Life.ru20:41
URA.Ru

Россиянам дали совет, как не потерять деньги при покупке валюты

URA.Ru22:11
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту

ПРАЙМ20:04

Избивший росгвардейца боксер Кушиташвили получил условный срок

Двукратный чемпион России по боксу, участник чемпионата мира 2019 года Георгий Кушиташвили получил три года условно по делу о нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков без цели сбыта.
Избивший росгвардейца боксер Кушиташвили получил условный срок
Российская газетавчера в 07:52
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Россия поставит в Бразилию до 50 млн доз вакцины от коронавируса

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Секретариат здравоохранения бразильского штата Баия заключили соглашение о сотрудничестве, предполагающее поставки в Бразилию до 50 млн доз российской вакцины «Спутник V».
Россия поставит в Бразилию до 50 млн доз вакцины от коронавируса
RT на русском04:38

Россия в ООН заявила об отсутствии причин расследовать дело Навального

На заседании начать расследование случившегося с Навальным от России потребовали представители Великобритании и Бельгии, представитель Франции при этом не упомянула о произошедшем и таким образом не стала выходить за рамки заявленной темы заседания — ликвидации химического оружия в Сирии, передает ТАСС.
РБК18:33
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Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
1,4K

Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ru02:25
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