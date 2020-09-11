Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Известия
Известия

Эксперт предостерег инвесторов от вкладов в валюту

Бахтин отметил, что на валютном рынке сейчас крайне высока спекулятивная составляющая. По его мнению, если к концу года санкционные риски для России уменьшатся, а ситуация на нефтяном рынке успокоится, это окажет стабилизирующее воздействие на отечественную валюту.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту

Если к концу года снизятся санкционные риски для России и ситуация на нефтяном рынке успокоится, это окажет стабилизирующее воздействие на отечественную валюту, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.
ПРАЙМ20:04
Подробнее о событии
Известия

Эксперт предостерег инвесторов от вкладов в валюту

Известия02:30
URA.Ru

Россиянам дали совет, как не потерять деньги при покупке валюты

URA.Ru22:11
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту

ПРАЙМ20:04
News.ru

Эксперт рассказал, почему пока лучше не вкладываться в валюту

News.ru21:04
Life.ru

Финансист рассказал, стоит ли сейчас покупать валюту

Life.ru20:41
РИА Новости

Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту

РИА Новости20:04
Вечерняя Москва

Финансист предостерег россиян от вложения средств в валюту

Вечерняя Москва21:38

Постпредство РФ: ФРГ не передавала в ОЗХО материалы по Навальному

"Заявления официальных лиц Германии относительно направления материалов по российскому гражданину А. Навальному в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) являются недостоверными и не соответствующими действительности", - сказано в сообщении на сайте посольства РФ в Нидерландах.
Постпредство РФ: ФРГ не передавала в ОЗХО материалы по Навальному
РЕН ТВвчера в 14:23
743

В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России

Прокуратура города Кальяри (административный центр острова Сардиния) конфисковала фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа, находившегося вместе с утонувшей в субботу у берегов Сардинии российской моделью Галиной Федоровой.
ТАССвчера в 11:09
327

Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО

Сотрудники СИЗО № 5 и сокамерники осужденного на восемь лет Михаила Ефремова не жалуются на артиста, он не ведет себя вызывающе, рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
РИА Новости06:15
120

Безработные россияне получат новую выплату на детей в сентябре

Финансовую поддержку от государства получат в сентябре 2020 года безработные родители, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Помощь адресована родителям несовершеннолетних детей, потерявшим работу в период пандемии.
Уфимские Заметкивчера в 09:31
1,2K

Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
1,5K

Китайские военные примут участие в учениях «Кавказ-2020» в России

«В соответствии с договоренностями между Китаем и Россией китайские военные направят личный состав в Астраханскую область в России для участия в стратегических учениях «Кавказ-2020», которые пройдут с 21 по 26 сентября», — говорится в сообщении.
РБКвчера в 02:55
8

В Демидовской больнице Нижнего Тагила после ремонта открыли реанимацию

Сегодня, 11 сентября, новый министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов приехал в Нижний Тагил, чтобы открыть отремонтированное отделение реанимации Демидовской больницы.
КП - Екатеринбург07:51