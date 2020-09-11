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Известия
Известия

Эксперт предостерег инвесторов от вкладов в валюту

Бахтин отметил, что на валютном рынке сейчас крайне высока спекулятивная составляющая. По его мнению, если к концу года санкционные риски для России уменьшатся, а ситуация на нефтяном рынке успокоится, это окажет стабилизирующее воздействие на отечественную валюту.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту

Если к концу года снизятся санкционные риски для России и ситуация на нефтяном рынке успокоится, это окажет стабилизирующее воздействие на отечественную валюту, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.
ПРАЙМ20:04
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Life.ru

Финансист рассказал, стоит ли сейчас покупать валюту

Life.ru20:41
URA.Ru

Россиянам дали совет, как не потерять деньги при покупке валюты

URA.Ru22:11
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Финансист предостерег россиян от вложения средств в валюту

Вечерняя Москва21:38
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Эксперт рассказал, почему пока лучше не вкладываться в валюту

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Эксперт предостерег инвесторов от вкладов в валюту

Известия02:30
РИА Новости

Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту

РИА Новости20:04
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту

ПРАЙМ20:04

Госдума и бундестаг выпустили заявление по ситуации с Навальным

Парламентские группы по связям России и ФРГ в бундестаге и Госдуме потребовали независимой диагностики блогера Алексея Навального с участием немецких, российских и независимых экспертов, следует из заявления, подписанного председателями обеих групп – Робби Шлундом с немецкой стороны и Павлом Завальным – с российской.
Госдума и бундестаг выпустили заявление по ситуации с Навальным
Взгляд.ру04:11
30

ЦБ ожидает падения ВВП России до 5,5%

Спад ВВП в России в текущем году ожидается на уровне 4,5-5,5%, следует из базового прогноза в представленном Банком России проекте основных направлений денежно-кредитной политики.
Ведомостивчера в 08:43
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В Кремле надеются на переход к росту экономики в обозримой перспективе

В Кремле надеются, что уже в обозримой перспективе удастся остановить падение экономики и перейти к росту, правительство продолжает работать над минимизацией последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости05:50
6

В Липецке у школы избит сотрудник штаба Навального

Сотрудник штабе с сотрясением головного мозга и мелкими порезами Наумова госпитализировали в городскую больницу №4. Со слов пострадавшего, нападавший, одетый во все чёрное и закрывший лицо медицинской маской, прокричал ему «Будешь знать, как идти против власти».
Kursk.com02:47
18

В Киеве ужесточат карантин из-за COVID-19

В «оранжевой зоне» адаптивного карантина запрещено проведение массовых мероприятий с участием более 100 человек и с нахождением более одного человека на 20 кв м. Кроме того, в «оранжевой зоне» запрещена работа хостелов, гостиниц, спортзалов, фитнес-центров, прием детей в детские лагеря.
Известиявчера в 13:03