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Известия

Эксперт предостерег инвесторов от вкладов в валюту

Бахтин отметил, что на валютном рынке сейчас крайне высока спекулятивная составляющая. По его мнению, если к концу года санкционные риски для России уменьшатся, а ситуация на нефтяном рынке успокоится, это окажет стабилизирующее воздействие на отечественную валюту.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту

Если к концу года снизятся санкционные риски для России и ситуация на нефтяном рынке успокоится, это окажет стабилизирующее воздействие на отечественную валюту, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.
ПРАЙМ20:04
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Известия

Эксперт предостерег инвесторов от вкладов в валюту

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ПРАЙМ

Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту

ПРАЙМ20:04
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Финансист предостерег россиян от вложения средств в валюту

Вечерняя Москва21:38
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Эксперт рассказал, почему пока лучше не вкладываться в валюту

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Life.ru

Финансист рассказал, стоит ли сейчас покупать валюту

Life.ru20:41
РИА Новости

Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту

РИА Новости20:04
URA.Ru

Россиянам дали совет, как не потерять деньги при покупке валюты

URA.Ru22:11

Власти Москвы отменяют карантин для больных ОРВИ и гриппом

Для жителей Москвы с симптомами ОРВИ, но показавшими отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, будет изменен порядок карантина, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Газета.Ruвчера в 12:26
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В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России

Прокуратура города Кальяри (административный центр острова Сардиния) конфисковала фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа, находившегося вместе с утонувшей в субботу у берегов Сардинии российской моделью Галиной Федоровой.
ТАССвчера в 11:09
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Депутат Рады раскритиковал Зеленского за отмену выборов в Донбассе

«Странное получается дело: за кандидата в президенты Владимира Зеленского люди на востоке страны имели право проголосовать, за его партию на выборах парламентских — тоже имели право голосовать, а спустя год правления «президента мира» голосовать уже нельзя», — отметил Рабинович.
РБК02:45
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Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
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Церковный суд решил отстранить от церкви схимонаха Сергия

Официальный представитель епархии Анжела Тамбова сказала агентству ura.ru, что если церковное руководство одобрит это решение, то связь Сергия с Русской Православной Церковью будет окончательно разорвана.
Эхо Москвывчера в 06:07
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Страны ЕС на заседании СБ ООН вслед за США подняли тему Навального

Представители Великобритании и Бельгии на встрече Совета Безопасности ООН вслед за выступлением американского дипломата потребовали в четверг от России справедливого расследования инцидента с блогером Алексеем Навальным.
ТАСС17:41
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