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Известия
Известия

Эксперт предостерег инвесторов от вкладов в валюту

Бахтин отметил, что на валютном рынке сейчас крайне высока спекулятивная составляющая. По его мнению, если к концу года санкционные риски для России уменьшатся, а ситуация на нефтяном рынке успокоится, это окажет стабилизирующее воздействие на отечественную валюту.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту

Если к концу года снизятся санкционные риски для России и ситуация на нефтяном рынке успокоится, это окажет стабилизирующее воздействие на отечественную валюту, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.
ПРАЙМ20:04
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Эксперт предостерег инвесторов от вкладов в валюту

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URA.Ru

Россиянам дали совет, как не потерять деньги при покупке валюты

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Эксперт рассказал, почему пока лучше не вкладываться в валюту

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Финансист предостерег россиян от вложения средств в валюту

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Life.ru

Финансист рассказал, стоит ли сейчас покупать валюту

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РИА Новости

Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту

РИА Новости20:04
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту

ПРАЙМ20:04

Михаила Ефремова перевели в другую камеру в СИЗО

Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет по делу о смертельном ДТП, перевели из карантинной камеры в обычную, передает RT со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Георгия Иванова, который навестил артиста в СИЗО.
Аргументы и Факты12:15
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Больная раком актриса Заворотнюк сильно изменилась из-за химиотерапии

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая больше всего запомнилась зрителям по сериалу «Моя прекрасная няня» уже полтора года борется с раком головного мозга и совсем не появляется на публике.
CT news07:47
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Минобороны предложило исключить боевые ОВ из перечня запрещенных

"В настоящее время все запасы химического оружия, хранившиеся на территории Российской Федерации, уничтожены, а реализация химического оружия (в том числе, токсичных химикатов, относящихся к химическому оружию, и их прекурсоров) запрещена указанной Конвенцией, в связи с чем боевые отравляющие вещества целесообразно исключить из Перечня", - говорится в пояснительной записке к проекту указа.
Интерфакс11:30
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ЕР проверит заявление саратовского депутата о «безработных тунеядцах»

"Единая Россия" проверит заявление секретаря Вольского муниципального собрания Саратовской области Татьяны Ковинской относительно выплат жителям, оставшимся без работы, заявил секретарь реготделения ЕР, депутат Госдумы Николай Панков.
РИА Новости11:07
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Почти половина россиян не планирует делать прививку от коронавируса

Почти половина — 45,6% россиян не планируют делать прививку против коронавируса, следует из исследования, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
Ведомости06:18
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