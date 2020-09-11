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Известия
Известия

Эксперт предостерег инвесторов от вкладов в валюту

Бахтин отметил, что на валютном рынке сейчас крайне высока спекулятивная составляющая. По его мнению, если к концу года санкционные риски для России уменьшатся, а ситуация на нефтяном рынке успокоится, это окажет стабилизирующее воздействие на отечественную валюту.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту

Если к концу года снизятся санкционные риски для России и ситуация на нефтяном рынке успокоится, это окажет стабилизирующее воздействие на отечественную валюту, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.
ПРАЙМ20:04
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Эксперт предостерег инвесторов от вкладов в валюту

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Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту

РИА Новости20:04
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Финансист предостерег россиян от вложения средств в валюту

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Эксперт рассказал, почему пока лучше не вкладываться в валюту

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Финансист рассказал, стоит ли сейчас покупать валюту

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Россиянам дали совет, как не потерять деньги при покупке валюты

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ПРАЙМ

Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту

ПРАЙМ20:04

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 11 сентября

Мариинская больница в Санкт-Петербурге пригласила добровольцев, желающих принять участие в исследовании вакцины от коронавируса, созданной американской компанией MSD (международное название Merck&Co). В этом эксперименте по всему миру принимают участие более 30 тыс. человек.
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 11 сентября
РБК00:56
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Инвесторам в ценные бумаги могут предоставить новые налоговые льготы

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) направила в Минфин письмо с предложением внести в Налоговый кодекс 12 поправок, которые должны сделать более выгодными операции с ценными бумагами, пишут «Ведомости».
Право.ру02:35
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Химики синтезировали светящееся вещество с необычными свойствами

Химики из Научно-образовательного центра инфохимии ИТМО вместе с российскими коллегами исследовали осаждение цианурата меламина, представляющего собой удобное модельное соединение с системой водородных связей.
Индикатор9 сентября в 05:12

В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России

Прокуратура города Кальяри (административный центр острова Сардиния) конфисковала фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа, находившегося вместе с утонувшей в субботу у берегов Сардинии российской моделью Галиной Федоровой.
ТАССвчера в 11:09
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