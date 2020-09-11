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Известия
Известия

Эксперт предостерег инвесторов от вкладов в валюту

Бахтин отметил, что на валютном рынке сейчас крайне высока спекулятивная составляющая. По его мнению, если к концу года санкционные риски для России уменьшатся, а ситуация на нефтяном рынке успокоится, это окажет стабилизирующее воздействие на отечественную валюту.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту

Если к концу года снизятся санкционные риски для России и ситуация на нефтяном рынке успокоится, это окажет стабилизирующее воздействие на отечественную валюту, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.
ПРАЙМ20:04
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Известия

Эксперт предостерег инвесторов от вкладов в валюту

Известия02:30
URA.Ru

Россиянам дали совет, как не потерять деньги при покупке валюты

URA.Ru22:11
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту

ПРАЙМ20:04
News.ru

Эксперт рассказал, почему пока лучше не вкладываться в валюту

News.ru21:04
Life.ru

Финансист рассказал, стоит ли сейчас покупать валюту

Life.ru20:41
РИА Новости

Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту

РИА Новости20:04
Вечерняя Москва

Финансист предостерег россиян от вложения средств в валюту

Вечерняя Москва21:38

Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
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В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России

Прокуратура города Кальяри (административный центр острова Сардиния) конфисковала фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа, находившегося вместе с утонувшей в субботу у берегов Сардинии российской моделью Галиной Федоровой.
ТАССвчера в 11:09
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Суд в Москве арестовал двух чиновников Минобороны РФ по делу о взятке

Москва, 11 сентября 2020, 09:07 — REGNUM Решение об аресте советника Главного управления вооружения ВС РФ Юрия Здравило и ведущего советника отдела департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Виктора Лукичева по делу о взятке принял Басманный суд Москвы.
REGNUM02:07
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В Германии рассказали о планах Берлина в ситуации с Навальным

Напомним, в четверг постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что отказ Берлина предоставить Москве данные по инциденту с блогером Алексеем Навальным будет воспринят как вопиющая враждебная провокация против России, которая определенно подорвет российско-германские отношения.
Взгляд.ру05:00

В Польше заявили об угрозе появления «новой формы Российской империи»

В случае «включения» Белоруссии в систему России существует риск появления «новой формы Российской империи», заявил в интервью Polskie Radio 24 профессор Академии военного искусства в Варшаве Пётр Грохмальский.
RT на русском00:08
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Большинство россиян выступили за введение гарантированного дохода

Большинство россиян (68%) полагают, что в стране следует ввести фиксированную ежемесячную выплату со стороны государства гражданам, независимо от рода их деятельности и социального положения, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru, поступившие в пятницу в "Интерфакс".
Интерфакс04:08
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