Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Известия
Известия

Эксперт предостерег инвесторов от вкладов в валюту

Бахтин отметил, что на валютном рынке сейчас крайне высока спекулятивная составляющая. По его мнению, если к концу года санкционные риски для России уменьшатся, а ситуация на нефтяном рынке успокоится, это окажет стабилизирующее воздействие на отечественную валюту.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту

Если к концу года снизятся санкционные риски для России и ситуация на нефтяном рынке успокоится, это окажет стабилизирующее воздействие на отечественную валюту, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.
ПРАЙМ20:04
Подробнее о событии
Известия

Эксперт предостерег инвесторов от вкладов в валюту

Известия02:30
URA.Ru

Россиянам дали совет, как не потерять деньги при покупке валюты

URA.Ru22:11
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту

ПРАЙМ20:04
News.ru

Эксперт рассказал, почему пока лучше не вкладываться в валюту

News.ru21:04
Life.ru

Финансист рассказал, стоит ли сейчас покупать валюту

Life.ru20:41
РИА Новости

Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту

РИА Новости20:04
Вечерняя Москва

Финансист предостерег россиян от вложения средств в валюту

Вечерняя Москва21:38

СК Белоруссии отказался заводить дела о насилии против протестующих

Следственный комитет Белоруссии (СК) отказал члену координационного совета оппозиции республики и экс-министру культуры страны Павлу Латушко в возбуждении уголовных дел из-за насилия белорусских силовиков в отношении протестующих.
СК Белоруссии отказался заводить дела о насилии против протестующих
РБК04:06
59

Киев прекратил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции

Украинская сторона полностью прекратила подачу воды в Луганскую народную республику (ЛНР) с расположенной в районе Лисичанска Западной фильтровальной станции (ЗФС), передает РИА Новости.
Российская газета04:48
20

Атомные подлодки Северного флота провели стрельбы в Баренцевом море

Напомним, 8 сентября экипаж многоцелевой атомной подводной лодки одного из соединений подводных сил Северного флота отработал противолодочные задачи в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море.
REGNUM03:29

ЦИК предупредила о возможной ликвидации партии племянника Путина

Центральная избирательная комиссия предупредила о возможной ликвидации четырех политических партий, среди которых "Народ против коррупции" двоюродного племянника президента России Романа Путина.
РИА Новости02:40
54

Huawei установит третью версию своей HarmonyOS на новые смартфоны

Есть вероятность, что смартфон под управлением данной операционной системы уже существует, однако на рынке он появится не ранее следующего года наряду с новинками, в том числе интеллектуальными носимыми устройствами, планшетами и ПК.
Evo-rus.com05:33
90