Общество
Моя Москва.онлайнПредсказано снижение пенсионного возраста в России
По информации эксперта, сокращение пенсионного возраста окажется вынужденной мерой. Фарида Мирзабалаева отметила, что это связано с тем, что в условиях роста безработицы рабочие места необходимо освободить для молодежи, которая «не заработала на пособия в отличие от предпенсионеров».
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с чего всё началось
С учетом сложности латания дыр Пенсионного фонда, неэффективности работы негосударственных пенсионных фондов и до конца неясной ситуации с восстановлением после пандемии, решение о снижении пенсионного возраста могут принять, но уже не в этом году, заключила она.ПРАЙМвчера в 19:03
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Общество
В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу
Не менее 14% россиян, сдавших тест в частной лаборатории "Инвитро" за последние четыре дня, имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости вчера в 01:06
Футбол
У футболистов «Спартака» выявили коронавирус
Зелимхан Бакаев остался дома, у него был выявлен коронавирус COVID-19.
Газета.Ru 11:52
Происшествия
Захватчик банка в центре Москвы заявил, что ранее имел судимости
Мужчина, захвативший отделение банка на Земляном Валу в центре Москвы, заявил, что ранее был судим за угон и грабеж.
Газета.Ru 11:50
Происшествия
На Украине открыли дело по факту нападения на офис политической партии
RT на русском 11:08
Политика
В Совфеде прокомментировали выход США из Договора по открытому небу
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты выйдут из Договора по открытому небу.
RT на русском 21 мая в 13:37
Энергетика
Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель.
RT на русском вчера в 01:09
Здоровье
В Петербурге умерла заболевшая коронавирусом завотделением больницы
В Петербурге умерла заболевшая коронавирусом заведующая кардиологическим отделением 26-й горбольницы Галина Литвинова.
РЕН ТВ 12:02
Экономика
Аргентина оказалась в ситуации дефолта
Долг Аргентины перед частными кредиторами, который республика собирается реструктурировать, составляет $68,8 млрд.
ТАСС вчера в 17:56
Политика
Путин подписал закон о дистанционном голосовании
Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования.
Коммерсантъ 07:39
Общество
Британия обяжет приезжающих проводить двухнедельный карантин
Все приезжающие в Великобританию с 8 июня должны будут проводить две недели на карантине, объявила на брифинге в пятницу глава МВД страны Прити Пател.
РИА Новости вчера в 12:21
Происшествия
На жителей Перми и Казани завели дело о реабилитации нацизма
Следователи возбудили против жителей Перми и Казани уголовное дело о реабилитации нацизма во время онлайн-шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 09:29
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина рассказала о словах врачей: «5% жизни тебе оставалось»
Многие не верят, что цветущая и постройневшая звезда действительно боролась за жизнь считанные недели, можно сказать, дни назад.
Суть событий 09:09
Происшествия
Виновнику массового убийства в Житомире избирают меру пресечения
Суд Житомира избирает меру пресечения для арендатора ставка, который на неделе расстрелял группу нацгвардейцев, Анатолию Захаренко.
ANNA-News 11:19
Происшествия
Мужчина, до смерти избивший мать пятерых детей, арестован
Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина сообщила в своем аккаунте в Twitter, что старшему ребенку 9 лет, младшему 2 года, семья состояла под наблюдением инспектора органов опеки в Невском районе и квартиру получила от государства по программе поддержки многодетных семей.
Вести.Ru 10:06
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
Общество
В Саратовской области обновили карту заражений коронавирусом
Оперативный штаб по коронавирусу обновил карту распределения лабораторно подтвержденных случаев инфекции в Саратовской области.
Регион 64 21 мая в 06:28
Здоровье
Из-за вспышки коронавируса закрыты два хутора в Волгоградской области
Вчера, 21 мая на ежедневном совещание журналистам рассказали об очередной вспышке коронавируса в Котельниковском районе - в двух хуторах подцепили инфекцию сразу 27 человек.
Evo-rus.com вчера в 07:24
Футбол
Бывший футболист олимпийской сборной Сербии покончил с собой в 38 лет
Бывший футболист Милян Мрдакович покончил с собой, сообщает Sportske.
Спорт-Экспресс 11:19
Политика
ЦИК возобновил подготовку к голосованию по Конституции
Центризбирком возобновил финансирование подготовительных мероприятий общероссийского голосования по поправкам в Основной закон.
Право.ру вчера в 03:02
Космос
SpaceX провела успешное испытание Falcon 9 перед запуском Crew Dragon
Компания SpaceX провела успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой на следующей неделе предстоит осуществить запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС, сообщила компания в своем Twitter-аккаунте.
РИА Новости вчера в 19:58
Здоровье
Евгений Куйвашев рассказал о правилах госпитализации с коронавирусом
Жительница города Заречный Свердловской области рассказала губернатору Евгению Куйвашеву о том, что она вместе с мужем и детьми заболела коронавирусом.
КП - Екатеринбург 10:25
Наука
Назван период заразности носителей коронавируса
Ранее ученые заявили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, имеет очень высокий уровень заразности из-за того, что сочетает в себе геномы других коронавирусов.
Lenta.ru 12:01
Здоровье
Фильм про выживших после ИВЛ вышел в рамках проекта RT и Красовского
Фильм «Выжить после ИВЛ», который снимался в Тверской областной больнице, представляют в рамках документального проекта «Эпидемия» RT и журналист Антон Красовский.
Время Н 09:57
Общество
Бывшую яхту Дмитрия Медведева выставили на продажу на Avito
Русская Планета вчера в 11:13
Происшествия
В Химках взорвали банкомат Сбербанка
Полиция возбудила уголовное дело после взрыва банкомата в Химках неизвестными, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
РБК 07:53
Общество
Илон Маск назвал статистику по коронавирусу в США «липовой»
Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил в интервью изданию Bloomberg Businessweek, что подсчеты числа больных коронавирусом в США стали ненадежными с середины апреля, когда в общую статистику начали вносить пациентов с симптомами, схожими с COVID-19.
РИА Новости вчера в 14:36
Общество
У 113 чиновников воронежской мэрии коронавирус не подтвердился
Взятые у 113 сотрудников мэрии Воронежа тесты на коронавирус оказались отрицательными.
Полиграф.Медиа 09:47