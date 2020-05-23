Общество

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнПредсказано снижение пенсионного возраста в России

По информации эксперта, сокращение пенсионного возраста окажется вынужденной мерой. Фарида Мирзабалаева отметила, что это связано с тем, что в условиях роста безработицы рабочие места необходимо освободить для молодежи, которая «не заработала на пособия в отличие от предпенсионеров».
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с чего всё началось

Эксперт рассказал, смягчат ли условия для досрочного выхода на пенсию

С учетом сложности латания дыр Пенсионного фонда, неэффективности работы негосударственных пенсионных фондов и до конца неясной ситуации с восстановлением после пандемии, решение о снижении пенсионного возраста могут принять, но уже не в этом году, заключила она.
ПРАЙМвчера в 19:03

Подробнее о событии

Эксперт допустила снижение пенсионного возраста в России

РИА Новости06:33

Названо условие для сокращения пенсионного возраста в России

URA.Ruвчера в 23:52

Предсказано снижение пенсионного возраста в России

Lenta.ru04:51

Эксперт анонсировала сокращение пенсионного возраста в России

Московский Комсомолец00:08

Эксперт допустил понижение пенсионного возраста из-за эпидемии

РБК05:23

Эксперт предсказала сокращение пенсионного возраста в России

Газета.Ruвчера в 22:20

Эксперт рассказал, смягчат ли условия для досрочного выхода на пенсию

ПРАЙМвчера в 19:03
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Общество

В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу

Не менее 14% россиян, сдавших тест в частной лаборатории "Инвитро" за последние четыре дня, имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости вчера в 01:06
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Футбол

У футболистов «Спартака» выявили коронавирус

Зелимхан Бакаев остался дома, у него был выявлен коронавирус COVID-19.
Газета.Ru 11:52
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Происшествия

Захватчик банка в центре Москвы заявил, что ранее имел судимости

Мужчина, захвативший отделение банка на Земляном Валу в центре Москвы, заявил, что ранее был судим за угон и грабеж.
Газета.Ru 11:50
Происшествия

На Украине открыли дело по факту нападения на офис политической партии

RT на русском 11:08
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Политика

В Совфеде прокомментировали выход США из Договора по открытому небу

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты выйдут из Договора по открытому небу.
RT на русском 21 мая в 13:37
1,1K
Армия и оружие

Российский «Панцирь-С1» уничтожил турецкий Bayraktar TB2

Lenta.ru 09:44
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Энергетика

Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель.
RT на русском вчера в 01:09
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Здоровье

В Петербурге умерла заболевшая коронавирусом завотделением больницы

В Петербурге умерла заболевшая коронавирусом заведующая кардиологическим отделением 26-й горбольницы Галина Литвинова.
РЕН ТВ 12:02
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Общество

В Чечне ответили на сообщения о болезни Кадырова

REGNUM 02:28
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Экономика

Аргентина оказалась в ситуации дефолта

Долг Аргентины перед частными кредиторами, который республика собирается реструктурировать, составляет $68,8 млрд.
ТАСС вчера в 17:56
Политика

Путин подписал закон о дистанционном голосовании

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования.
Коммерсантъ 07:39
2,1K
Общество

Британия обяжет приезжающих проводить двухнедельный карантин

Все приезжающие в Великобританию с 8 июня должны будут проводить две недели на карантине, объявила на брифинге в пятницу глава МВД страны Прити Пател.
РИА Новости вчера в 12:21
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Происшествия

На жителей Перми и Казани завели дело о реабилитации нацизма

Следователи возбудили против жителей Перми и Казани уголовное дело о реабилитации нацизма во время онлайн-шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 09:29
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина рассказала о словах врачей: «5% жизни тебе оставалось»

Многие не верят, что цветущая и постройневшая звезда действительно боролась за жизнь считанные недели, можно сказать, дни назад.
Суть событий 09:09
17
Происшествия

Виновнику массового убийства в Житомире избирают меру пресечения

Суд Житомира избирает меру пресечения для арендатора ставка, который на неделе расстрелял группу нацгвардейцев, Анатолию Захаренко.
ANNA-News 11:19
Происшествия

Мужчина, до смерти избивший мать пятерых детей, арестован

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина сообщила в своем аккаунте в Twitter, что старшему ребенку 9 лет, младшему 2 года, семья состояла под наблюдением инспектора органов опеки в Невском районе и квартиру получила от государства по программе поддержки многодетных семей.
Вести.Ru 10:06
139
Происшествия

Против основателя проекта «Омбудсмен полиции» завели новое дело

Газета.Ru 10:59
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Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
1K
Общество

В Саратовской области обновили карту заражений коронавирусом

Оперативный штаб по коронавирусу обновил карту распределения лабораторно подтвержденных случаев инфекции в Саратовской области.
Регион 64 21 мая в 06:28
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Здоровье

Из-за вспышки коронавируса закрыты два хутора в Волгоградской области

Вчера, 21 мая на ежедневном совещание журналистам рассказали об очередной вспышке коронавируса в Котельниковском районе - в двух хуторах подцепили инфекцию сразу 27 человек.
Evo-rus.com вчера в 07:24
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Футбол

Бывший футболист олимпийской сборной Сербии покончил с собой в 38 лет

Бывший футболист Милян Мрдакович покончил с собой, сообщает Sportske.
Спорт-Экспресс 11:19
Политика

ЦИК возобновил подготовку к голосованию по Конституции

Центризбирком возобновил финансирование подготовительных мероприятий общероссийского голосования по поправкам в Основной закон.
Право.ру вчера в 03:02
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Космос

SpaceX провела успешное испытание Falcon 9 перед запуском Crew Dragon

Компания SpaceX провела успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой на следующей неделе предстоит осуществить запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС, сообщила компания в своем Twitter-аккаунте.
РИА Новости вчера в 19:58
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Здоровье

Евгений Куйвашев рассказал о правилах госпитализации с коронавирусом

Жительница города Заречный Свердловской области рассказала губернатору Евгению Куйвашеву о том, что она вместе с мужем и детьми заболела коронавирусом.
КП - Екатеринбург 10:25
1
Наука

Назван период заразности носителей коронавируса

Ранее ученые заявили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, имеет очень высокий уровень заразности из-за того, что сочетает в себе геномы других коронавирусов.
Lenta.ru 12:01
Здоровье

Фильм про выживших после ИВЛ вышел в рамках проекта RT и Красовского

Фильм «Выжить после ИВЛ», который снимался в Тверской областной больнице, представляют в рамках документального проекта «Эпидемия» RT и журналист Антон Красовский.
Время Н 09:57
Общество

Бывшую яхту Дмитрия Медведева выставили на продажу на Avito

Русская Планета вчера в 11:13
30
Происшествия

В Химках взорвали банкомат Сбербанка

Полиция возбудила уголовное дело после взрыва банкомата в Химках неизвестными, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
РБК 07:53
25
Общество

Илон Маск назвал статистику по коронавирусу в США «липовой»

Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил в интервью изданию Bloomberg Businessweek, что подсчеты числа больных коронавирусом в США стали ненадежными с середины апреля, когда в общую статистику начали вносить пациентов с симптомами, схожими с COVID-19.
РИА Новости вчера в 14:36
44
Общество

У 113 чиновников воронежской мэрии коронавирус не подтвердился

Взятые у 113 сотрудников мэрии Воронежа тесты на коронавирус оказались отрицательными.
Полиграф.Медиа 09:47
32
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