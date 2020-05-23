С учетом сложности латания дыр Пенсионного фонда, неэффективности работы негосударственных пенсионных фондов и до конца неясной ситуации с восстановлением после пандемии, решение о снижении пенсионного возраста могут принять, но уже не в этом году, заключила она.

с чего всё началось

Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. Она предположила, что на досрочный выход на пенсию могут рассчитывать около полутора-двух миллионов человек.

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