Общество

Daily StormDaily StormЭксперт предположила снижение пенсионного возраста в России

Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. Она предположила, что на досрочный выход на пенсию могут рассчитывать около полутора-двух миллионов человек.
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с чего всё началось

Эксперт рассказал, смягчат ли условия для досрочного выхода на пенсию

С учетом сложности латания дыр Пенсионного фонда, неэффективности работы негосударственных пенсионных фондов и до конца неясной ситуации с восстановлением после пандемии, решение о снижении пенсионного возраста могут принять, но уже не в этом году, заключила она.
ПРАЙМ22 мая в 19:03

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Снизить пенсионный возраст - «государство будет вынуждено»: Депутат и эксперт поспорили о реформе

Царьград03:29

Эксперт допустила снижение пенсионного возраста в России

РИА Новостивчера в 06:33

Предсказано снижение пенсионного возраста в России

Lenta.ruвчера в 04:51

Эксперт допустил понижение пенсионного возраста из-за эпидемии

РБКвчера в 05:23

Названо условие для сокращения пенсионного возраста в России

URA.Ru22 мая в 23:52

Эксперт предсказала сокращение пенсионного возраста в России

Газета.Ru22 мая в 22:20

Эксперт рассказал, смягчат ли условия для досрочного выхода на пенсию

ПРАЙМ22 мая в 19:03
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 08:14, Ашберн
Армия и оружие

В ДНР рассказали об ответном ударе по позициям ВСУ после обстрела Донецка

ДНР подавила огневую точку украинских силовиков, с которой вели обстрел по населенному пункту Старомихайловка на окраине Донецка, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
РИА Новости 07:09
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Энергетика

Цены на нефть начали снижение после периода роста

В пятницу, 22 мая, цена на нефть марки Brent падала более чем на 7% — до $33,6 за баррель — после мощного роста накануне.
RT на русском 22 мая в 16:22
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Авто

Появились изображения нового компактного кроссовера Lada

На днях «Автоновости дня» писали о том, что по условиям СПИКа «АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит на рынок два новых компактных кроссовера.
Автоновости дня 03:28
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Шоу-бизнес

Сын Надежды Бабкиной тяжело переболел коронавирусом

Данила не находился в столь тяжелом состоянии, как его мать, но Надежда Георгиевна уточняет, что его состояние тоже было весьма тяжелым, а в больнице он провел в общей сложности около трех недель.
Bimru.ru 02:33
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Здоровье

В России выпустили сильнодействующий препарат от коронавируса

В России появился первый препарат против коронавируса, успешно прошедший все испытания.
Live24 03:24
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Игры

NetherRealm сейчас работает не только над Mortal Kombat и Injustice

Творческий руководитель студии NetherRealm Эд Бун на сессии вопросов и ответов летнего фестиваля Джеффа Кили заявил, что сейчас компания работает не только над Mortal Kombat и Injustice.
Игромания.ру 05:57
Политика

Савченко рассказала НТВ, как Порошенко мародерствовал в Донбассе

Официальное интервью запрещенному на Украине НТВ Надежда Савченко отважилась дать после того, как на прошлой неделе Зеленскому и Порошенко передал горячий привет «узник фрау Меркель» украинский олигарх Александр Онищенко прямо из немецкой тюрьмы.
НТВ 05:00
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Армия и оружие

ДНР и ЛНР привели войска в полную боеготовность

Правительства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик привели в боевую готовность свои войска в связи с участившимися обстрелами со стороны украинских силовиков.
Gazeta.SPb 21 мая в 10:01
Общество

Полиция организовала проверку из-за вечеринки в центре Новосибирска

РИА Новости 03:13
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Экономика

Госдума разрешила малому и среднему бизнесу разрывать договоры аренды

Госдума приняла закон, разрешающий малым и средним компаниям из перечня пострадавших от коронавируса отраслей досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 г. и не возмещать убытки в виде упущенной выгоды.
Ведомости 22 мая в 06:18
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Общество

В Свердловской области МЧС предупредило о штормовом ветре и граде

Правда УрФО 07:11
2
Шоу-бизнес

Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах

Газета.Ru 04:13
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Армия и оружие

Россия впервые без Украины построила стелс-фрегат

В июле 2019 года издание The Drive написало, что головной фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350 является самым современным российским боевым кораблем, однако не отправляется в дальнее плавание без буксировочной техники, что обнажает проблемы ВМФ России.
Lenta.ru вчера в 13:17
9
Армия и оружие

В Sohu рассказали о провале похода НАТО в Баренцево море

Издание Sohu рассказало о провале похода НАТО в Баренцево море.
Дни24 07:21
25
Здоровье

Онищенко назвал заявления о чипировании «шизофреническим бредом»

Первый зампред Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко прокомментировал высказывания о чипировании людей через вакцину от коронавируса.
News.ru 07:15
1
Общество

Путин объявил дату начала проведения ЕГЭ в России

ЕГЭ начнется 29 июня и сдавать его будут те, кто собирается поступать в вузы, сообщил Президент РФ на совещании по вопросам образования.
Минзэлэ (Мензеля) 21 мая в 08:38
2,1K
Наука

У пожилых обнаружили больше всего антител к коронавирусу

У пожилых людей было обнаружено больше всего антител к коронавирусу. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06:40
51
Общество

В Тульской области за сутки выявлено 97 носителей коронавируса

Тула, 24 мая 2020, 11:36 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Тульской области за последние сутки, об этом сообщили 24 мая в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:36
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Энергетика

Главный конкурент «Газпрома» подготовил новый удар

Все контракты подготовят до конца года. Эти данные аль-Кааби привел в ходе вебинара американо-катарского Совета по бизнесу.
Lenta.ru 22 мая в 13:00
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Политика

Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму

Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ вчера в 04:40
2,2K
Здоровье

В Ярославле зачитали жуткое письмо пациентки больницы

Депутат Ярославский облдумы Ольга Секачева зачитала рассказ одной из пациенток больницы в Карабихе. Об этом пишет портал «Pro Город».
7 новостей вчера в 14:06
190
Политика

WP: США обсуждают возобновление ядерных испытаний

Администрация американского лидера Дональда Трампа 15 мая обсуждала проведение первого за последние несколько десятилетий ядерного испытания в США, пишет The Washington Post.
Газета.Ru вчера в 07:16
176
Политика

В ЛНР рассказали о результатах переговоров с Украиной

Заявление о провале переговоров на заседании Контактной группы сделал полномочный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего, сообщает 23 мая Луганский информационный центр.
ИА Красная Весна вчера в 16:58
13
Политика

США обеспокоены сотрудничеством РФ и Индии в сфере ПВО

Американские власти сильно обеспокоены сотрудничеством России и Индии в сфере ПВО.
Evo-rus.com 08:08
Общество

Последний звонок в Ростовской области прозвенит в режиме онлайн

В этом году, по понятным причинам, акция пройдет в ином, онлайн-режиме.
Батайское время 05:25
Общество

Прокуратура проверит нарушения прав медиков госпиталя в «Крокус Экспо»

Прокуратура Московской области проводит проверку информации в СМИ о невыплате зарплаты медикам временного госпиталя в «Крокус Экспо», говорится на сайте ведомства.
Право.ру 07:31
12
Общество

Кадыров опубликовал видеообращение к мусульманам

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеообращение, в котором поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам.
Москва 24 вчера в 17:35
609
Политика

Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина

Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru 01:38
7,8K
Политика

Лукашенко призвал не вставать на колени перед Россией

При ознакомлении с новыми военными белорусскими разработками Александр Лукашенко заявил, что не стоит вставать на колени перед Россией.
ИА Красная Весна 22 мая в 09:42
1K
Экономика

После карантина россиян ожидают массовые увольнения

После снятия карантина малый и средний бизнес не сразу сможет вернуться к докризисным показателям, поэтому россиян ожидают массовые увольнения.
Pravda.Ru 03:26
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