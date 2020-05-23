Общество
Daily StormЭксперт предположила снижение пенсионного возраста в России
Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. Она предположила, что на досрочный выход на пенсию могут рассчитывать около полутора-двух миллионов человек.
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с чего всё началось
С учетом сложности латания дыр Пенсионного фонда, неэффективности работы негосударственных пенсионных фондов и до конца неясной ситуации с восстановлением после пандемии, решение о снижении пенсионного возраста могут принять, но уже не в этом году, заключила она.ПРАЙМ22 мая в 19:03
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Армия и оружие
В ДНР рассказали об ответном ударе по позициям ВСУ после обстрела Донецка
ДНР подавила огневую точку украинских силовиков, с которой вели обстрел по населенному пункту Старомихайловка на окраине Донецка, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
РИА Новости 07:09
Энергетика
Цены на нефть начали снижение после периода роста
В пятницу, 22 мая, цена на нефть марки Brent падала более чем на 7% — до $33,6 за баррель — после мощного роста накануне.
RT на русском 22 мая в 16:22
Авто
Появились изображения нового компактного кроссовера Lada
На днях «Автоновости дня» писали о том, что по условиям СПИКа «АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит на рынок два новых компактных кроссовера.
Автоновости дня 03:28
Шоу-бизнес
Сын Надежды Бабкиной тяжело переболел коронавирусом
Данила не находился в столь тяжелом состоянии, как его мать, но Надежда Георгиевна уточняет, что его состояние тоже было весьма тяжелым, а в больнице он провел в общей сложности около трех недель.
Bimru.ru 02:33
Здоровье
В России выпустили сильнодействующий препарат от коронавируса
В России появился первый препарат против коронавируса, успешно прошедший все испытания.
Live24 03:24
Игры
NetherRealm сейчас работает не только над Mortal Kombat и Injustice
Творческий руководитель студии NetherRealm Эд Бун на сессии вопросов и ответов летнего фестиваля Джеффа Кили заявил, что сейчас компания работает не только над Mortal Kombat и Injustice.
Игромания.ру 05:57
Политика
Савченко рассказала НТВ, как Порошенко мародерствовал в Донбассе
Официальное интервью запрещенному на Украине НТВ Надежда Савченко отважилась дать после того, как на прошлой неделе Зеленскому и Порошенко передал горячий привет «узник фрау Меркель» украинский олигарх Александр Онищенко прямо из немецкой тюрьмы.
НТВ 05:00
Армия и оружие
ДНР и ЛНР привели войска в полную боеготовность
Правительства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик привели в боевую готовность свои войска в связи с участившимися обстрелами со стороны украинских силовиков.
Gazeta.SPb 21 мая в 10:01
Экономика
Госдума разрешила малому и среднему бизнесу разрывать договоры аренды
Госдума приняла закон, разрешающий малым и средним компаниям из перечня пострадавших от коронавируса отраслей досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 г. и не возмещать убытки в виде упущенной выгоды.
Ведомости 22 мая в 06:18
Армия и оружие
Россия впервые без Украины построила стелс-фрегат
В июле 2019 года издание The Drive написало, что головной фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350 является самым современным российским боевым кораблем, однако не отправляется в дальнее плавание без буксировочной техники, что обнажает проблемы ВМФ России.
Lenta.ru вчера в 13:17
Армия и оружие
В Sohu рассказали о провале похода НАТО в Баренцево море
Издание Sohu рассказало о провале похода НАТО в Баренцево море.
Дни24 07:21
Здоровье
Онищенко назвал заявления о чипировании «шизофреническим бредом»
Первый зампред Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко прокомментировал высказывания о чипировании людей через вакцину от коронавируса.
News.ru 07:15
Общество
Путин объявил дату начала проведения ЕГЭ в России
ЕГЭ начнется 29 июня и сдавать его будут те, кто собирается поступать в вузы, сообщил Президент РФ на совещании по вопросам образования.
Минзэлэ (Мензеля) 21 мая в 08:38
Наука
У пожилых обнаружили больше всего антител к коронавирусу
У пожилых людей было обнаружено больше всего антител к коронавирусу. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06:40
Общество
В Тульской области за сутки выявлено 97 носителей коронавируса
Тула, 24 мая 2020, 11:36 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Тульской области за последние сутки, об этом сообщили 24 мая в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:36
Энергетика
Главный конкурент «Газпрома» подготовил новый удар
Все контракты подготовят до конца года. Эти данные аль-Кааби привел в ходе вебинара американо-катарского Совета по бизнесу.
Lenta.ru 22 мая в 13:00
Политика
Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму
Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ вчера в 04:40
Здоровье
В Ярославле зачитали жуткое письмо пациентки больницы
Депутат Ярославский облдумы Ольга Секачева зачитала рассказ одной из пациенток больницы в Карабихе. Об этом пишет портал «Pro Город».
7 новостей вчера в 14:06
Политика
WP: США обсуждают возобновление ядерных испытаний
Администрация американского лидера Дональда Трампа 15 мая обсуждала проведение первого за последние несколько десятилетий ядерного испытания в США, пишет The Washington Post.
Газета.Ru вчера в 07:16
Политика
В ЛНР рассказали о результатах переговоров с Украиной
Заявление о провале переговоров на заседании Контактной группы сделал полномочный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего, сообщает 23 мая Луганский информационный центр.
ИА Красная Весна вчера в 16:58
Политика
США обеспокоены сотрудничеством РФ и Индии в сфере ПВО
Американские власти сильно обеспокоены сотрудничеством России и Индии в сфере ПВО.
Evo-rus.com 08:08
Общество
Последний звонок в Ростовской области прозвенит в режиме онлайн
В этом году, по понятным причинам, акция пройдет в ином, онлайн-режиме.
Батайское время 05:25
Общество
Прокуратура проверит нарушения прав медиков госпиталя в «Крокус Экспо»
Прокуратура Московской области проводит проверку информации в СМИ о невыплате зарплаты медикам временного госпиталя в «Крокус Экспо», говорится на сайте ведомства.
Право.ру 07:31
Общество
Кадыров опубликовал видеообращение к мусульманам
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеообращение, в котором поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам.
Москва 24 вчера в 17:35
Политика
Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина
Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru 01:38
Политика
Лукашенко призвал не вставать на колени перед Россией
При ознакомлении с новыми военными белорусскими разработками Александр Лукашенко заявил, что не стоит вставать на колени перед Россией.
ИА Красная Весна 22 мая в 09:42
Экономика
После карантина россиян ожидают массовые увольнения
После снятия карантина малый и средний бизнес не сразу сможет вернуться к докризисным показателям, поэтому россиян ожидают массовые увольнения.
Pravda.Ru 03:26