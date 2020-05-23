Общество
Daily StormЭксперт предположила снижение пенсионного возраста в России
Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. Она предположила, что на досрочный выход на пенсию могут рассчитывать около полутора-двух миллионов человек.
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с чего всё началось
С учетом сложности латания дыр Пенсионного фонда, неэффективности работы негосударственных пенсионных фондов и до конца неясной ситуации с восстановлением после пандемии, решение о снижении пенсионного возраста могут принять, но уже не в этом году, заключила она.ПРАЙМ22 мая в 19:03
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Происшествия
Российские аппараты ИВЛ после пожаров в больницах признали безопасными
В ходе испытаний аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», проведенных после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, устройства признали безопасными.
Lenta.ru вчера в 02:13
Общество
Названы регионы, преодолевшие пик эпидемии коронавируса
Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости вчера в 21:53
Общество
Илон Маск рассказал о любви к русскому языку
Американский предприниматель и основатель компании Tesla Илон Маск признался, что ему очень нравится звучание русского языка.
РИА Новости вчера в 15:37
Происшествия
Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
Ведомости 22 мая в 05:14
Армия и оружие
Российские «Панцири» и «Тигры» заметили в Ливии
Lenta.ru вчера в 16:52
Происшествия
СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском вчера в 09:16
Происшествия
Бывший муж Лолиты готовится к нескольким операциям
RuNews24.ru вчера в 14:14
Общество
Россияне разделись в поддержку медсестры в бикини
Жители Самары разделись, чтобы поддержать медсестру из инфекционного госпиталя в Туле, которая для работы надела прозрачный защитный костюм поверх бикини.
Lenta.ru вчера в 09:25
Общество
Более 50 тысяч москвичей проверились на антитела к коронавирусу
Более 50 тысяч жителей Москвы обследовали на антитела к коронавирусу, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун на онлайн-пресс-конференции.
РИА Новости вчера в 05:06
Шоу-бизнес
Пригожин ответил на критику Шнурова
REGNUM 00:18
Происшествия
Опубликовано видео задержания захватчика отделения московского банка
Главное управление Росгвардии по Москве опубликовало видео задержания мужчины, попытавшегося захватить заложников в отделении банка.
РИА Новости вчера в 16:19
Экономика
Российские торговые центры выставили на продажу на Avito
Российские торговые центры, терпящие убытки в условиях эпидемии коронавируса, распродают через Avito.
News.ru 22 мая в 10:54
Общество
Власти Чечни опровергли информацию о болезни Рамзана Кадырова
Говорит Москва 22 мая в 16:35
Религия
Мусульмане отмечают Ураза-байрам
Ид аль-Фитр или Ураза-байрам — татарское название "праздника разговения" — отмечают мусульмане в воскресенье.
РИА Новости вчера в 17:19
Авто
Выпуск легковых автомобилей в России в апреле упал на 79%
Производство легковых автомобилей в России на фоне карантинных ограничений в апреле 2020 года упало в 5 раз (на 79,2%) до 30 тысяч единиц, следует из данных Росстата.
Автоновости дня 22 мая в 01:36
Общество
Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
Здоровье
В Забайкальском крае скончались 12 пациентов с коронавирусом
Вылечились около четырёхсот человек На 24 мая в Забайкальском крае зарегистрировано 817 лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19, 59 из них за последние сутки.
Байкал-Daily 00:48
Авто
Новый Toyota Venza получил первый тюнинг
Не успела компания Toyota представить в Японии кроссовер Harrier четвёртого поколения (он же Venza в США), как тюнеры из Artisan Spirits анонсировали первый пакет доработок для модели.
За рулем Кубань 22 мая в 17:37
Политика
Посольство призвало Bloomberg извиниться за статью о рейтинге Путина
Посольство РФ в США призвало агентство Bloomberg извиниться перед аудиторией за статью с дезинформацией о рейтинге российского президента Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 19:32
Здоровье
Доктор Мясников объяснил, как толковать статистику по коронавирусу
Реальная статистика выявленных заражений в России на самом деле меньше официальных цифр, считает глава Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников.
Российская газета вчера в 15:08
Здоровье
Названо условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
Происшествия
В Новосибирской области выявили 81 новый случай коронавируса
По данным оперативного штаба на 11 утра 24 мая, в Новосибирской области за сутки выявили 81 случай коронавируса.
RuNews24.ru 00:20
Общество
В Новосибирске проведут проверку после вечеринки в центре города
"По сведениям, изложенным в материалах СМИ, и сообщениям в соцсетях губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил полиции провести проверку по фактам нарушения общественного порядка и режима тишины", - сообщил РИА Новости глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства области Сергей Нешумов.
РИА Новости 02:03
Хоккей
Артемий Панарин рассказал, как сделал предложение Алисе Знарок
Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин рассказал в интервью РИА Новости, как сделал предложение своей девушке Алисе Знарок, дочери главного тренера московского "Спартака" Олега Знарка.
РИА Новости 01:15
Политика
WP: Власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания
В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.
Российская газета вчера в 01:14
Общество
Новых зараженных коронавирусом выявили в Кузбассе
По состоянию на 11:00 пятницы, 22 мая, в течение минувших суток в Кузбассе зарегистрировано 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Avoka.do 22 мая в 00:11
Общество
Православные христиане отмечают День славянской письменности
С конца 20 века в России уже четко сформировалась традиция отмечать День славянской письменности 24 мая.
МТВ онлайн 01:26
Политика
В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу
США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru 22 мая в 16:31
Гаджеты
Браслет Xiaomi Mi Band 5 сможет оценивать содержание кислорода в крови
3DNews 22 мая в 07:38