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Экономика

Эксперт предрек рост курса доллара до 100 рублей в скором будущем

Курс доллара может вырасти до 100 рублей уже в скором будущем. Такое развитие событий предрек эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский, передает агентство «Прайм».В источнике
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С чего всё началось

Эксперт рассчитал, когда доллар будет стоить 100 рублей

Комбинация даже двух любых факторов может уронить рубль примерно на 10%, а если совпадут три — то как раз до описываемой отметки в 100 рублей за доллар. Причем есть вероятность, что какой-либо из сценариев по "объединению" нескольких факторов может сложиться уже осенью, подчеркивает он.
ПРАЙМ23:06

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Эксперт предрек рост курса доллара до 100 рублей в скором будущем

Lenta.ru03:03

Эксперт рассказал, когда доллар будет стоить 100 рублей

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Эксперт рассчитал, когда доллар будет стоить 100 рублей

ПРАЙМ23:06
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Минтруд отказался от устаревшего физиологичного подхода при определении МРОТ

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Глава Федерации бокса Кабардино-Балкарии начал разбирательство после боя сына Кадырова

Глава Федерации бокса Кабардино-Балкарии Нажмудин Бербеков начал разбирательство после боксёрского боя 13-летнего сына главы Чеченского республики Рамзана Кадырова - Адама Кадырова.
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В Германии призвали покончить с темой Украины ради отношений с Россией

Премьер-министр немецкого региона Саксония Михаэль Кречмер заявил в интервью телеканалу RT DE о необходимости наладить отношения между Россией и Евросоюзом и высказался в пользу концепции общего европейского дома от Атлантики до Владивостока.
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