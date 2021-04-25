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Экономика

Эксперт предрек рост курса доллара до 100 рублей в скором будущем

Курс доллара может вырасти до 100 рублей уже в скором будущем. Такое развитие событий предрек эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский, передает агентство «Прайм».В источнике
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С чего всё началось

Эксперт рассчитал, когда доллар будет стоить 100 рублей

Комбинация даже двух любых факторов может уронить рубль примерно на 10%, а если совпадут три — то как раз до описываемой отметки в 100 рублей за доллар. Причем есть вероятность, что какой-либо из сценариев по "объединению" нескольких факторов может сложиться уже осенью, подчеркивает он.
ПРАЙМ23:06

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Эксперт предрек рост курса доллара до 100 рублей в скором будущем

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Эксперт рассказал, когда доллар достигнет 100 рублей

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Россиянам рассказали, когда доллар подорожает до 100 рублей

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Финансист перечислил условия для подорожания доллара до 100 рублей

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Эксперт рассказал, когда доллар будет стоить 100 рублей

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Эксперт подсчитал, когда доллар будет стоить 100 рублей

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Эксперт рассчитал, когда доллар будет стоить 100 рублей

ПРАЙМ23:06
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Президент Чехии заявил, что нет данных о причастности ГРУ к взрывам во Врбетице

17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил о получении информации от чешских спецслужб о причастности сотрудников Главного разведывательного управления РФ (ГРУ, бывшее название Главного управления Генштаба РФ) к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.
Коммерсантъ05:40

Стрелков заявил о полной готовности России сдать Донбасс

Накануне стало известно, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о завершенных задачах военных учений в Крыму, а после поручил Генштабу организовать возвращение войск из Западного и Южного военных округов в места постоянной дислокации.
РИА “Informing”23 апреля в 00:50

Госдума рассмотрит вопрос о новосибирском заводе «Тяжстанкогидропресс» на сессии в мае

Новосибирский депутат просит рассмотреть коллег по Госдуме два вопроса: о мерах со стороны правительства РФ по оздоровления ситуации на предприятии, а также о расследовании причин банкротства акционера завода - ООО СМЦ «Стиллайн».
Московский Комсомолец Новосибирск04:26