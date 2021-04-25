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Экономика

Эксперт предрек рост курса доллара до 100 рублей в скором будущем

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Курс доллара может вырасти до 100 рублей уже в скором будущем. Такое развитие событий предрек эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский, передает агентство «Прайм».В источнике
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С чего всё началось

Эксперт рассчитал, когда доллар будет стоить 100 рублей

Комбинация даже двух любых факторов может уронить рубль примерно на 10%, а если совпадут три — то как раз до описываемой отметки в 100 рублей за доллар. Причем есть вероятность, что какой-либо из сценариев по "объединению" нескольких факторов может сложиться уже осенью, подчеркивает он.
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Эксперт предрек рост курса доллара до 100 рублей в скором будущем

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МИД Турции вызвал посла США после признания Байденом геноцида армян

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Коммерсантъ05:40

Программа поощрения привившихся от COVID-19 пожилых москвичей стартует 27 апреля

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Коммерсантъ01:42