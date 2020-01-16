Глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев в ходе экспертной дискуссии на Гайдаровском форуме заявил, что вскоре курс рубля ждет падение, передает "Лента.ру". По его прогнозу, курс может опуститься до 200 рублей за доллар.

Шоу-бизнес Ляйсан Утяшева кардинально сменила имидж За последний год спортсменка не первый раз решается на кардинальные изменения во внешности, однако до этого она экспериментировала с цветом.

Общество Основатель «Крошки-Картошки» продал 50% бизнеса Как рассказал изданию топ-менеджер одной из сетей фастфуд-ресторанов, «Крошка-Картошка» собирается провести реструктуризацию бизнеса и привлечь новых партнеров.

Политика В Думе предложили ликвидировать партии за иностранное финансирование В Госдуму внесли законопроект, в соответствии с которым основанием для ликвидации политической партии предлагается сделать пожертвования от иностранных юридических и физических лиц.

Политика «Ъ» раскрыл возможные планы Медведева после отставки После отставки с поста главы правительства и перехода на работу в Совбез у Дмитрия Медведева появились новые возможности и политические перспективы.

Общество В России появились первые видеобанкоматы Новшество из Китая Первые видеобанкоматы появились в Китае в 2012 году и с тех пор получили большое распространение в странах Азии, подобные решения есть также в Турции и Англии, говорит старший менеджер технологической практики в риск-консалтинге КПМГ в России и СНГ Лилия Шароватова.

Политика Правительство Медведева ушло в отставку По окончании оглашения послания президента, которое многие уже назвали революционным, Медведев встретился с Путиным и объявил, что в свете озвученных предложений, считает что кабинет министров должен уйти в отставку в полном составе, чтобы дать возможность парламентариям и главе государства сформировать новое правительство.

Политика Депутаты пожаловались Мишустину на Топилина и Мединского Больше всего критики от фракций прозвучало к следующим министерствам и их главам: Министерство труда — [Максим] Топилин, Министерство здравоохранения — [Вероника] Скворцова, Министерство культуры — [Владимир] Мединский, Министерство просвещения — [Ольга] Васильева, — цитирует Кашеварову «Интерфакс».

Общество В Киеве утверждают, что место крушения Boeing расчищали бульдозерами Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, принимавший участие в работе украинской комиссии на месте авиакатастрофы Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Иране, заявил, что обломки авиалайнера с места катастрофы собирали бульдозерами.