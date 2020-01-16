Финансы
Газета.RuЭксперт предсказал России курс 200 рублей за доллар
Глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев в ходе экспертной дискуссии на Гайдаровском форуме заявил, что вскоре курс рубля ждет падение, передает "Лента.ру". По его прогнозу, курс может опуститься до 200 рублей за доллар.
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Ляйсан Утяшева кардинально сменила имидж
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Пропавшая под Новосибирском девочка найдена живой
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Экипаж российской команды «Камаз-Мастер» под руководством Андрея Каргинова стал занял первое место в ралли «Дакар» в зачете грузовиков.
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Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы
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При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных
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Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
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После отставки с поста главы правительства и перехода на работу в Совбез у Дмитрия Медведева появились новые возможности и политические перспективы.
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В России появились первые видеобанкоматы
Новшество из Китая Первые видеобанкоматы появились в Китае в 2012 году и с тех пор получили большое распространение в странах Азии, подобные решения есть также в Турции и Англии, говорит старший менеджер технологической практики в риск-консалтинге КПМГ в России и СНГ Лилия Шароватова.
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Актер Добронравов назвал дату выхода седьмого сезона «Сватов»
Актер Федор Добронравов анонсировал возвращение популярного комедийного сериала "Сваты".
Киберспорт
Семь частей Call of Duty вошли в топ-10 самых продаваемых игр десятилетия в США
В топ-10 самых продаваемых игр десятилетия в США вошли семь разных частей серии Call of Duty.
Технологии
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В рейтинге за 2019 год российская компания обогнала создателей Angry Birds, сообщил РБК.
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Правительство Медведева ушло в отставку
По окончании оглашения послания президента, которое многие уже назвали революционным, Медведев встретился с Путиным и объявил, что в свете озвученных предложений, считает что кабинет министров должен уйти в отставку в полном составе, чтобы дать возможность парламентариям и главе государства сформировать новое правительство.
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Общество
В Киеве утверждают, что место крушения Boeing расчищали бульдозерами
Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, принимавший участие в работе украинской комиссии на месте авиакатастрофы Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Иране, заявил, что обломки авиалайнера с места катастрофы собирали бульдозерами.
Общество
Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
Политика
Мишустин выступил против налога на богатых
Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин прокомментировал тему возможного введения так называемого налога на богатых.
Шоу-бизнес
Давид Манукян высмеял слухи о том, что он расстался с Ольгой Бузовой
Давид Манукян высмеял слухи о расставании с Ольгой Бузовой "Не заметно, если честно", – ответила Бузова возлюбленному.
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