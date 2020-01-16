Финансы

Газета.RuГазета.RuЭксперт предсказал России курс 200 рублей за доллар

Глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев в ходе экспертной дискуссии на Гайдаровском форуме заявил, что вскоре курс рубля ждет падение, передает "Лента.ру". По его прогнозу, курс может опуститься до 200 рублей за доллар.
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