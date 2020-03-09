Энергетика
ИзвестияЭксперт предсказал Саудовской Аравии доминирование на рынке нефти
«Наиболее вероятный сценарий, что Саудовская Аравия с самой низкой себестоимостью нефти может так снизить цены на нефть, что вытеснит США и других производителей», — цитирует эксперта «РИА Новости».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 23:21, Ашберн
Комментарии
Армия и оружие
Золотов заявил, что вооружение Росгвардии превосходит мировые аналоги
Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов рассказал о превосходящем мировые аналоги вооружении Росгвардии.
Энергетика
Саудовская Аравия наращивает добычу нефти после отмены сделки ОПЕК
Саудовская Аравия планирует нарастить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в день, как было в марте, до 12 млн баррелей.
Хоккей
«Спартак» обыграл «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. "Спартак" сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2.
Спорт
Большунов во второй раз подряд выиграл гонку на 50 км в Норвегии
Армия и оружие
США представили подлодку, способную атаковать без приказа военных
Военно-морской флот (ВМФ) США представил подлодку, способную атаковать без приказа военных.
Экономика
Рубль на Forex подешевел до 72 за доллар
По состоянию на 3:30 по московскому времени курс доллара к рублю на Forex вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3,93 руб. и составил 72,5 руб. Курс евро вырос на 4,89 руб. и составил 82,4 руб. Через несколько часов после открытия торгов цена барреля нефти Brent составляет $35,63, WTI — $32,58.
Здоровье
Диетолог Соломатина назвала помогающие при авитаминозе продукты
Политика
Питание Путина соответствует его возрасту, заявил диетолог
Андреа Маркес, являющийся диетологом и специалистом в области питания Европейского медицинского института ожирения, рассказал о том, что рацион питания Владимира Путина полностью соответствует его возрасту и оптимален.
Кино
Кристиан Бэйл исполнит роль злодея в фильме «Тор 4: Любовь и гром»
Политика
Эрдоган заявил, что Турция не планирует аннексировать территорию Сирии
Турция придерживается территориальной целостности Сирии, заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган.
Происшествия
Пал травы на КСК в Чите сфотографировал очевидец
Пал травы на КСК в Чите сфотографировал местный житель днем 7 марта.
Теннис
Теннисный турнир в Индиан-Уэллсе отменен из-за коронавируса
Престижный теннисный турнир в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния), квалификация которого должна была начаться в понедельник, отменен из-за коронавируса.
Фигурное катание
Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров
Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
Общество
Количество жертв коронавируса в Китае выросло до 3097
Количество погибших от коронавируса COVID-19 в Китае достигло 3097 человек, сообщает Комитет по здравоохранению КНР.
Автоспорт
Гран При Австралии: Ставки букмекеров
Ставки букмекеров: Победа в Гран При Австралии Хэмилтон 2.10 Боттас, Ферстаппен 4.50 Леклер 5.50 Феттель 7.00 Элбон 51.00 Сайнс 101.00 Перес 151.00 Норрис, Грожан, Риккардо, Стролл 251.00 Райкконен, Окон, Гасли 501.00 Квят, Магнуссен, Джовинацци, Расселл 1001.00 Латифи 2001.00 Льюис Хэмилтон – фаворит на победу в личном зачёте.
Общество
Италия стала лидером по смертности от коронавируса
Италия занимает первое место в мире по летальности от нового типа коронавируса COVID-19.
Футбол
Рубин — Крылья Советов 0:1
Кино
HBO снимет сериал по игре The Last of Us
HBO совместно с Sony собирается снять сериал по популярной видеоигре The Last of Us. В России игру выпускают под названием «Одни из нас».
Политика
Трамп считает Байдена еще более «левым», чем социалиста Сандерса
Президент США республиканец Дональд Трамп считает демократа Джо Байдена еще более "левым", чем сенатора-социалиста Берни Сандерса.
Энергетика
Торги фьючерсами S&P 500 в США остановлены из-за падения индекса на 5%
В США во воскресенье вечером по местному времени были приостановлены электронные торги фьючерсами S&P 500 из-за падения индекса на 5%. Предполагается, что торги будут вновь возобновлены утром в понедельник.
Технологии
Названы способы, как защитить банковскую карту от мошенников
Существуют разные способы для похищения денег россиян. Мошенники могут воспользоваться данными банковских карт.
Футбол
«Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
Музыка
Лазарев расплакался на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе»
Певец Сергей Лазарев не смог сдержать эмоции во время эфира музыкального шоу "Ну-ка, все вместе".
Общество
Daily Mail возмутили конкурсы красоты в российской армии и полиции
Британский таблоид Daily Mail нашел новую причину для критики российской армии и полиции.
Футбол
Серхио Рамос: «Реал» не сходил с ума от победы над «Барселоной»
Происшествия
Суд отправил подозреваемого в убийстве школьника под домашний арест
Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест 14-летнего юношу, который подозревается в убийстве сверстника.
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.