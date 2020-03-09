Энергетика

ИзвестияИзвестияЭксперт предсказал Саудовской Аравии доминирование на рынке нефти

«Наиболее вероятный сценарий, что Саудовская Аравия с самой низкой себестоимостью нефти может так снизить цены на нефть, что вытеснит США и других производителей», — цитирует эксперта «РИА Новости».
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Эксперт предсказал серьезный передел нефтяного рынка

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