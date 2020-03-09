«Наиболее вероятный сценарий, что Саудовская Аравия с самой низкой себестоимостью нефти может так снизить цены на нефть, что вытеснит США и других производителей», — цитирует эксперта «РИА Новости».

Экономика Рубль на Forex подешевел до 72 за доллар По состоянию на 3:30 по московскому времени курс доллара к рублю на Forex вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3,93 руб. и составил 72,5 руб. Курс евро вырос на 4,89 руб. и составил 82,4 руб. Через несколько часов после открытия торгов цена барреля нефти Brent составляет $35,63, WTI — $32,58.

Политика Питание Путина соответствует его возрасту, заявил диетолог Андреа Маркес, являющийся диетологом и специалистом в области питания Европейского медицинского института ожирения, рассказал о том, что рацион питания Владимира Путина полностью соответствует его возрасту и оптимален.

Автоспорт Гран При Австралии: Ставки букмекеров Ставки букмекеров: Победа в Гран При Австралии Хэмилтон 2.10 Боттас, Ферстаппен 4.50 Леклер 5.50 Феттель 7.00 Элбон 51.00 Сайнс 101.00 Перес 151.00 Норрис, Грожан, Риккардо, Стролл 251.00 Райкконен, Окон, Гасли 501.00 Квят, Магнуссен, Джовинацци, Расселл 1001.00 Латифи 2001.00 Льюис Хэмилтон – фаворит на победу в личном зачёте.