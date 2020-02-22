Общество

Газета.RuГазета.RuЭксперт предсказал Украине продуктовый дефицит

Украину ждет серьезный дефицит продуктов в ближайшем будущем из-за коронавируса в Китае и роста цен в магазинах. С таким мнением выступил глава Национальной рады экономического развития Алексей Дорошенко, пишет "Обозреватель". По его данным, проблемы с поставками продовольствия уже начались.
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