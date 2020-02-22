Общество
Газета.RuЭксперт предсказал Украине продуктовый дефицит
Украину ждет серьезный дефицит продуктов в ближайшем будущем из-за коронавируса в Китае и роста цен в магазинах. С таким мнением выступил глава Национальной рады экономического развития Алексей Дорошенко, пишет "Обозреватель". По его данным, проблемы с поставками продовольствия уже начались.
Читать в источнике
Оценить68
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 16:14, Ашберн
Общество
В Петербурге согласован митинг в поддержку фигурантов дела «Сети»
Музыка
Определен участник Украины на «Евровидении»
Хоккей
Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталс» россиянин Александр Овечкин забросил 700 шайб в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Происшествия
В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка
В мексиканском штате Халиско правоохранительные органы начали поиск несовершеннолетней россиянки, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИю Уточняется, что 15-летняя девочка пропала 17 февраля.
Футбол
«Спартак» разгромил «Пахтакор» в товарищеском матче в Москве
Политика
Названы страхи россиян в случае ухода Путина
Эксперты назвали главные страхи граждан России в случае ухода Владимира Путина с поста президента страны.
Гаджеты
Apple выпустит удешевлённую версию беспроводных наушников AirPods Pro
Американская компания Apple в скором времени представит недорогую модификацию беспроводных наушников AirPods Pro.
Интернет
Facebook заплатит пользователям за записи их голоса
В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что Facebook намерен заплатить пользователям за записи их голоса.
Футбол
«Манчестер Сити» с трудом обыграл «Лестер»
Футбол
«Монако» без Головина сыграл вничью с «Дижоном»
«Монако» в матче 26-го тура чемпионата Франции в гостях сыграл вничью с «Дижоном» — 1:1. Российский хавбек монегасков Александр Головин пропускает игру из-за дисквалификации.
Политика
В Триполи надеются на создание базы США в Ливии для сдерживания России
Министр внутренних дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага рассчитывает на то, что США создадут в его стране военную базу для сдерживания роста влияния России в Африке.
Футбол
Покер Месси принес «Барселоне» разгромную победу над «Эйбаром»
Происшествия
В Днепре изнасиловали и побили 15-летнюю девушку
Инцидент произошел 22 февраля в городе Днепр в Украине. Найдена была девушка у гаражей прохожими. Пострадавшую отправили в больницу.
Происшествия
Родителей, ставивших ребенка коленями на гречку, отправят в колонию
В Омске суд вынес приговор мужчине, который наказывал пасынка, ставя его коленями на гречку.
Игры
Cyberpunk 2077 будет доступна в сервисе GeForce Now в первый же день
Облачный игровой сервис GeForce Now недавно вышел из продолжительной стадии бета-тестирования и стал доступен всем желающим.
Политика
Секретарь СНБО заявил о профессиональных провокаторах в Новых Санжарах
Во время протестов против размещения эвакуированных из КНР в Новых Санжарах (Украина) в толпе действовали профессиональные подстрекатели.
Политика
США обвинили Россию в кампании по дезинформации о коронавирусе
Госдеп США заявил, что Россия организовала в соцсетях кампанию по дезинформации о коронавирусе, пишет «МК».
Технологии
NASA опубликовало фото древнего озера в Сахаре
В NASA опубликовали снимки древнего озера, которое располагалось в Сахаре приблизительно 7 тысяч лет назад.
Армия и оружие
В Сирии вновь попытались сбить российский бомбардировщик Су-24
Стоит отметить, что 20 февраля в провинции Идлиб в небо поднимались как Су-24 ВКС РФ, так и аналогичные машины ВВС Сирии.
Наука
Киты мигрируют в тропики, чтобы обновить кожу
Ученые предполагают, что киты мигрируют в низкие широты для поддержания здоровой кожи. Это может быть важной физиологической потребностью.
Авто
Mercedes-Benz представит в Женеве обновленный E-Class
Mercedes-Benz готовится показать на Женевском автосалоне в 2020 году обновленный E-Class, а также еще несколько новых моделей.
Происшествия
Замглавы Надымского района подозревается в растрате 29 млн рублей
Следственный комитет России возбудил дело в отношении заместителя главы Надымского района ЯНАО и руководителя организации «Экспертгрупп».
Общество
В Китае назвали новые сроки инкубационного периода коронавируса
В Китае уточнили, что инкубационный период коронавируса может длиться более 14 дней, передает РИА "Новости".
Происшествия
В доме бывшего главы МИД Украины найдено тело бизнесмена
Рядом с телом найдены патроны, гильзы и пистолет Jericho 941, зарегистрированный на экс-главу МИДа Леонида Кожару.
Транспорт
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Ранее в РЖД сообщали, что их железнодорожная снегоуборочная техника приступила к расчистке путей от снега в Финляндии.
Здоровье
Диетолог рассказал об уникальных свойствах гречки
Врач-диетолог Андрей Бобровский в интервью радио Sputnik, вышедшем 21 февраля, рассказал об уникальных свойствах гречневой крупы, которая благодаря высокому содержанию клетчатки способна очистить организм человека и предотвратить развитие онкологических заболеваний в толстом кишечнике.
Общество
Доктор Комаровский выступит 17 апреля в Иркутске
Кандидат медицинских наук, врач высшей категории, телеведущий и автор 15 книг об уходе за детьми Евгений Комаровский проведет в Иркутске 17 апреля семинар для родителей.
Общество
Спросившей Путина о зарплате жительнице Санкт-Петербурга нашли работу
19 февраля Владимир Путин после возложения цветов к памятнику Анатолию Собчаку в Санкт-Петербурге поговорил с местными жителями, среди которых и была госпожа Беликова.