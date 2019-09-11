Центробанк установил официальный курс доллара США на 11 сентября в размере 65,43 рубля.

с чего всё началось

Ранее 10 сентября стало известно, что чистый госдолг России стал отрицательным впервые после введения санкций за воссоединение с Крымом и падения цен на нефть 2014 года. На 1 августа объем госдолга федерального правительства, регионов и муниципальных образований составлял 16,2 трлн рублей.

Экономика Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.

Происшествия В башнях «Бутырки» пугачевских времен нашли заключенных Члены ОНК направили руководству "Бутырки" письменное предложение закрыть для использования эти казематы, поскольку они не соответствуют никаким нормам и правилам.

Армия и оружие Первые два российских вертолетоносца построят в Крыму Первые два российских универсальных десантных корабля (УДК) будут заложены на судостроительном заводе «Залив» в Керчи в мае 2020 года.

Авто Японский бренд Toyota объявил о распродажах в дилерских центрах России С 14 по 30 сентября все клиенты Toyota в России могут воспользоваться уникальными условиями покупки внедорожных моделей марки (Land Cruiser 200, Land Cruiser Prado, Fortuner, Hilux и др.) с выгодой до 450 000 рублей.

Футбол Сборная Англии обыграла Косово со счётом 5:3 Встреча завершилась со счетом 5:3. Сборная Косово открыли счёт на первой минуте, отличился полузащитник Валон Бериша.

Кино Назван самый провальный фильм в истории кино Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.

Экономика Правительство оценит эффект от строительства автомагистралей Минэкономразвития предложило оценивать социально-экономический эффект от строительства транспортных проектов с господдержкой, чтобы более оптимально использовать средства из бюджета.

Политика Трамп уволил советника по национальной безопасности Болтона Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона.

Политика Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией "Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.

Политика Музеи Крыма предоставили суду новые доказательства по скифскому золоту Музеи Крыма предоставили апелляционному суду в Амстердаме дополнительные доказательства принадлежности им коллекции скифского золота.

Политика Сосед сообщил о спешном отъезде семьи «агента ЦРУ» Смоленкова из дома Семья предполагаемого секретного осведомителя США Олега Смоленкова, работавшего в разные годы в Кремле, спешно покинула свой дом в городе Стаффорд, штат Вирджиния, при виде журналиста одного из американских СМИ.

Политика Миллер назвал историческим запуск газопровода «Сила Сибири» в Китай Запуск ведущего в Китай газопровода «Сила Сибири» станет историческим событием, об этом сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным.

Армия и оружие США испытали гиперзвуковые ракетные сани Испытательный центр Военно-воздушных сил (ВВС) США выложил на YouTube ролик с ракетными санями, которым на рельсовом пути, расположенном на авиабазе Холломан (штат Нью-Мексико), удалось развить скорость 8,6 числа Маха (10 620 километров в час).

Политика Зеленский встретился с Коломойским Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с олигархом Игорем Коломойским.

Кино Марго Робби экранизирует «Танкистку» Комикс об отчаянной охотнице за головами, живущей в танке и объявленной вне закона, увидел свет в 1988 году, а в 1995-м был впервые экранизирован.

Политика Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по использованию OPAL Суд Евросоюза (ЕС) аннулировал решение Еврокомиссии (ЕК), разрешающее «Газпрому» использовать трубопровод OPAL на полную мощность.

Хоккей Мактавиш: «Важная победа для „Локомотива“, почувствовали облегчение» Главный тренер «Локомотива» Крэйг Мактавиш подвел итоги матча с ХК «Сочи» (2:1). Это первая его победа в КХЛ.

Политика Японское правительство ушло в отставку в полном составе Весь кабинет министров Японии в полном составе ушел в отставку. Заявления от министров принял премьер Синдзо Абэ.

Политика Замглавы Лейбористов может призвать к повторному референдуму по Brexit Источник газеты подчеркивает, что, по мнению лейбористов, решить кризисную ситуацию с Brexit можно лишь путем повторного референдума.

Происшествия Самолёт Екатеринбург — Санья срочно вернулся в аэропорт вылета Как говорится на сайте аэропорта «Кольцово», он должен был вылететь в 0:20 по местному времени.

Армия и оружие США обновили систему ПРО Aegis в Румынии Указывается, что модернизация Aegis Ashore в Румынии была частью регулярных обновлений, которые происходят на всех подобных системах в США.

Футбол Покер Роналду помог Португалии обыграть Литву в квалификации Евро-2020 Сборная Португалии добыла крупную победу над командой Литвы в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы-2020.