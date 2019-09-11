Финансы

ИзвестияИзвестияЭксперт предсказал доллар по 30 рублей

Ранее 10 сентября стало известно, что чистый госдолг России стал отрицательным впервые после введения санкций за воссоединение с Крымом и падения цен на нефть 2014 года. На 1 августа объем госдолга федерального правительства, регионов и муниципальных образований составлял 16,2 трлн рублей.
Читать в источнике
Комментировать25
с чего всё началось

Эксперт предсказал доллар по 30 рублей

Центробанк установил официальный курс доллара США на 11 сентября в размере 65,43 рубля.
Известиявчера в 05:35

Подробнее о событии

Эксперт предсказал доллар по 30 рублей

Известиявчера в 05:35

Россиянам пообещали доллар по 30 рублей

URA.Ruвчера в 07:33

Эксперт предсказал доллар по 30 рублей

РЕН ТВвчера в 07:51

Эксперт предсказал обрушение доллара до 30 рублей

Московский Комсомолецвчера в 10:55

«Доллар за позабытые 30 рублей»: В России скоро может наступить новый этап - эксперт

Царьградвчера в 09:29

Эксперт предсказал падение доллара до 30 рублей

Телеканал 360°вчера в 13:46

Россиянам обещают доллар за 30 рублей

ТВ Центрвчера в 06:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 00:49, Вашингтон
Экономика

Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей

Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29
Происшествия

В башнях «Бутырки» пугачевских времен нашли заключенных

Члены ОНК направили руководству "Бутырки" письменное предложение закрыть для использования эти казематы, поскольку они не соответствуют никаким нормам и правилам.
РИА Новости 00:32
Шоу-бизнес

Дима Билан объяснил свое поведение на концерте в Самаре

Наша версия вчера в 06:23
Армия и оружие

Первые два российских вертолетоносца построят в Крыму

Первые два российских универсальных десантных корабля (УДК) будут заложены на судостроительном заводе «Залив» в Керчи в мае 2020 года.
Известия вчера в 21:25
Авто

Японский бренд Toyota объявил о распродажах в дилерских центрах России

С 14 по 30 сентября все клиенты Toyota в России могут воспользоваться уникальными условиями покупки внедорожных моделей марки (Land Cruiser 200, Land Cruiser Prado, Fortuner, Hilux и др.) с выгодой до 450 000 рублей.
Автоновости дня вчера в 05:39
Гаджеты

Apple представила три новых iPhone

РБК вчера в 14:53
Футбол

Сборная Англии обыграла Косово со счётом 5:3

Встреча завершилась со счетом 5:3. Сборная Косово открыли счёт на первой минуте, отличился полузащитник Валон Бериша.
REGNUM 00:36
Кино

Назван самый провальный фильм в истории кино

Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Экономика

Правительство оценит эффект от строительства автомагистралей

Минэкономразвития предложило оценивать социально-экономический эффект от строительства транспортных проектов с господдержкой, чтобы более оптимально использовать средства из бюджета.
Известия вчера в 14:00
Политика

Трамп уволил советника по национальной безопасности Болтона

Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона.
News.ru вчера в 12:08
Политика

Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией

"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Политика

Музеи Крыма предоставили суду новые доказательства по скифскому золоту

Музеи Крыма предоставили апелляционному суду в Амстердаме дополнительные доказательства принадлежности им коллекции скифского золота.
Известия вчера в 23:14
Политика

Сосед сообщил о спешном отъезде семьи «агента ЦРУ» Смоленкова из дома

Семья предполагаемого секретного осведомителя США Олега Смоленкова, работавшего в разные годы в Кремле, спешно покинула свой дом в городе Стаффорд, штат Вирджиния, при виде журналиста одного из американских СМИ.
РБК 00:00
Футбол

Колодин: если Джикия и Семёнов сыграются, то это весьма перспективная пара

Посмотрим, как Джикия и Семёнов проведут этот матч.
Чемпионат вчера в 20:45
Армия и оружие

Лавров выразил озабоченность действиями США в Латинской Америке

Попытки США переформатировать политический ландшафт Латинской Америки "под себя" вызывают глубокую озабоченность.
РЕН ТВ 00:10
Политика

Миллер назвал историческим запуск газопровода «Сила Сибири» в Китай

Запуск ведущего в Китай газопровода «Сила Сибири» станет историческим событием, об этом сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным.
Экономика сегодня 09 сентября в 08:24
Армия и оружие

США испытали гиперзвуковые ракетные сани

Испытательный центр Военно-воздушных сил (ВВС) США выложил на YouTube ролик с ракетными санями, которым на рельсовом пути, расположенном на авиабазе Холломан (штат Нью-Мексико), удалось развить скорость 8,6 числа Маха (10 620 километров в час).
Lenta.ru вчера в 10:02
Происшествия

Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей

РИА Новости 09 сентября в 23:10
Политика

Зеленский встретился с Коломойским

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с олигархом Игорем Коломойским.
Lenta.ru вчера в 20:32
Кино

Марго Робби экранизирует «Танкистку»

Комикс об отчаянной охотнице за головами, живущей в танке и объявленной вне закона, увидел свет в 1988 году, а в 1995-м был впервые экранизирован.
ИА InterMedia вчера в 03:40
Здоровье

На Сахалине реанимировали пациента после 25-минутной остановки сердца

Российская газета вчера в 05:09
Политика

Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по использованию OPAL

Суд Евросоюза (ЕС) аннулировал решение Еврокомиссии (ЕК), разрешающее «Газпрому» использовать трубопровод OPAL на полную мощность.
Известия вчера в 07:32
Хоккей

Мактавиш: «Важная победа для „Локомотива“, почувствовали облегчение»

Главный тренер «Локомотива» Крэйг Мактавиш подвел итоги матча с ХК «Сочи» (2:1). Это первая его победа в КХЛ.
Sport24.ru вчера в 16:33
Политика

Японское правительство ушло в отставку в полном составе

Весь кабинет министров Японии в полном составе ушел в отставку. Заявления от министров принял премьер Синдзо Абэ.
Вести.Ru 00:01
Политика

Замглавы Лейбористов может призвать к повторному референдуму по Brexit

Источник газеты подчеркивает, что, по мнению лейбористов, решить кризисную ситуацию с Brexit можно лишь путем повторного референдума.
REGNUM вчера в 22:14
Кино

Тимур Бекмамбетов снимет screenlife-хоррор о воскрешении мертвых

Напомним, что хоррор «Убрать из друзей» стал первым screenlife-проектом компании Бекмамбетова «Bazelevs».
TV BRICS вчера в 10:32
Происшествия

Самолёт Екатеринбург — Санья срочно вернулся в аэропорт вылета

Как говорится на сайте аэропорта «Кольцово», он должен был вылететь в 0:20 по местному времени.
REGNUM вчера в 23:05
Армия и оружие

США обновили систему ПРО Aegis в Румынии

Указывается, что модернизация Aegis Ashore в Румынии была частью регулярных обновлений, которые происходят на всех подобных системах в США.
Взгляд.ру вчера в 13:10
Футбол

Покер Роналду помог Португалии обыграть Литву в квалификации Евро-2020

Сборная Португалии добыла крупную победу над командой Литвы в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы-2020.
RT на русском вчера в 16:38
Происшествия

Летевший из Москвы в Анталью самолет вынужденно сел в Краснодаре

Самолет авиакомпании Red Wings, летевший из Москвы в Анталью, сел в Краснодаре из-за технических неполадок.
Вести.Ru вчера в 18:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное