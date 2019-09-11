Финансы
ИзвестияЭксперт предсказал доллар по 30 рублей
Ранее 10 сентября стало известно, что чистый госдолг России стал отрицательным впервые после введения санкций за воссоединение с Крымом и падения цен на нефть 2014 года. На 1 августа объем госдолга федерального правительства, регионов и муниципальных образований составлял 16,2 трлн рублей.
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с чего всё началось
Центробанк установил официальный курс доллара США на 11 сентября в размере 65,43 рубля.Известиявчера в 05:35
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«Доллар за позабытые 30 рублей»: В России скоро может наступить новый этап - эксперт
Царьградвчера в 09:29
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 00:49, Вашингтон
Экономика
Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей
Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29
Происшествия
В башнях «Бутырки» пугачевских времен нашли заключенных
Члены ОНК направили руководству "Бутырки" письменное предложение закрыть для использования эти казематы, поскольку они не соответствуют никаким нормам и правилам.
РИА Новости 00:32
Шоу-бизнес
Дима Билан объяснил свое поведение на концерте в Самаре
Наша версия вчера в 06:23
Армия и оружие
Первые два российских вертолетоносца построят в Крыму
Первые два российских универсальных десантных корабля (УДК) будут заложены на судостроительном заводе «Залив» в Керчи в мае 2020 года.
Известия вчера в 21:25
Авто
Японский бренд Toyota объявил о распродажах в дилерских центрах России
С 14 по 30 сентября все клиенты Toyota в России могут воспользоваться уникальными условиями покупки внедорожных моделей марки (Land Cruiser 200, Land Cruiser Prado, Fortuner, Hilux и др.) с выгодой до 450 000 рублей.
Автоновости дня вчера в 05:39
Гаджеты
Apple представила три новых iPhone
РБК вчера в 14:53
Футбол
Сборная Англии обыграла Косово со счётом 5:3
Встреча завершилась со счетом 5:3. Сборная Косово открыли счёт на первой минуте, отличился полузащитник Валон Бериша.
REGNUM 00:36
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Экономика
Правительство оценит эффект от строительства автомагистралей
Минэкономразвития предложило оценивать социально-экономический эффект от строительства транспортных проектов с господдержкой, чтобы более оптимально использовать средства из бюджета.
Известия вчера в 14:00
Политика
Трамп уволил советника по национальной безопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона.
News.ru вчера в 12:08
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Политика
Музеи Крыма предоставили суду новые доказательства по скифскому золоту
Музеи Крыма предоставили апелляционному суду в Амстердаме дополнительные доказательства принадлежности им коллекции скифского золота.
Известия вчера в 23:14
Политика
Сосед сообщил о спешном отъезде семьи «агента ЦРУ» Смоленкова из дома
Семья предполагаемого секретного осведомителя США Олега Смоленкова, работавшего в разные годы в Кремле, спешно покинула свой дом в городе Стаффорд, штат Вирджиния, при виде журналиста одного из американских СМИ.
РБК 00:00
Футбол
Колодин: если Джикия и Семёнов сыграются, то это весьма перспективная пара
Посмотрим, как Джикия и Семёнов проведут этот матч.
Чемпионат вчера в 20:45
Армия и оружие
Лавров выразил озабоченность действиями США в Латинской Америке
Попытки США переформатировать политический ландшафт Латинской Америки "под себя" вызывают глубокую озабоченность.
РЕН ТВ 00:10
Политика
Миллер назвал историческим запуск газопровода «Сила Сибири» в Китай
Запуск ведущего в Китай газопровода «Сила Сибири» станет историческим событием, об этом сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным.
Экономика сегодня 09 сентября в 08:24
Армия и оружие
США испытали гиперзвуковые ракетные сани
Испытательный центр Военно-воздушных сил (ВВС) США выложил на YouTube ролик с ракетными санями, которым на рельсовом пути, расположенном на авиабазе Холломан (штат Нью-Мексико), удалось развить скорость 8,6 числа Маха (10 620 километров в час).
Lenta.ru вчера в 10:02
Происшествия
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
РИА Новости 09 сентября в 23:10
Политика
Зеленский встретился с Коломойским
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с олигархом Игорем Коломойским.
Lenta.ru вчера в 20:32
Кино
Марго Робби экранизирует «Танкистку»
Комикс об отчаянной охотнице за головами, живущей в танке и объявленной вне закона, увидел свет в 1988 году, а в 1995-м был впервые экранизирован.
ИА InterMedia вчера в 03:40
Здоровье
На Сахалине реанимировали пациента после 25-минутной остановки сердца
Российская газета вчера в 05:09
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по использованию OPAL
Суд Евросоюза (ЕС) аннулировал решение Еврокомиссии (ЕК), разрешающее «Газпрому» использовать трубопровод OPAL на полную мощность.
Известия вчера в 07:32
Хоккей
Мактавиш: «Важная победа для „Локомотива“, почувствовали облегчение»
Главный тренер «Локомотива» Крэйг Мактавиш подвел итоги матча с ХК «Сочи» (2:1). Это первая его победа в КХЛ.
Sport24.ru вчера в 16:33
Политика
Японское правительство ушло в отставку в полном составе
Весь кабинет министров Японии в полном составе ушел в отставку. Заявления от министров принял премьер Синдзо Абэ.
Вести.Ru 00:01
Политика
Замглавы Лейбористов может призвать к повторному референдуму по Brexit
Источник газеты подчеркивает, что, по мнению лейбористов, решить кризисную ситуацию с Brexit можно лишь путем повторного референдума.
REGNUM вчера в 22:14
Кино
Тимур Бекмамбетов снимет screenlife-хоррор о воскрешении мертвых
Напомним, что хоррор «Убрать из друзей» стал первым screenlife-проектом компании Бекмамбетова «Bazelevs».
TV BRICS вчера в 10:32
Происшествия
Самолёт Екатеринбург — Санья срочно вернулся в аэропорт вылета
Как говорится на сайте аэропорта «Кольцово», он должен был вылететь в 0:20 по местному времени.
REGNUM вчера в 23:05
Армия и оружие
США обновили систему ПРО Aegis в Румынии
Указывается, что модернизация Aegis Ashore в Румынии была частью регулярных обновлений, которые происходят на всех подобных системах в США.
Взгляд.ру вчера в 13:10
Футбол
Покер Роналду помог Португалии обыграть Литву в квалификации Евро-2020
Сборная Португалии добыла крупную победу над командой Литвы в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы-2020.
RT на русском вчера в 16:38
Происшествия
Летевший из Москвы в Анталью самолет вынужденно сел в Краснодаре
Самолет авиакомпании Red Wings, летевший из Москвы в Анталью, сел в Краснодаре из-за технических неполадок.
Вести.Ru вчера в 18:31