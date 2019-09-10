Экономика
ИзвестияЭксперт предсказал доллар по 30 рублей
Ранее 10 сентября стало известно, что чистый госдолг России стал отрицательным впервые после введения санкций за воссоединение с Крымом и падения цен на нефть 2014 года. На 1 августа объем госдолга федерального правительства, регионов и муниципальных образований составлял 16,2 трлн рублей.
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с чего всё началось
Центробанк установил официальный курс доллара США на 11 сентября в размере 65,43 рубля.Известия05:35
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Политика
«Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal
Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.
Газета.Ru 14:30
Космос
Старт японского грузового корабля к МКС отменили из-за пожара
Запуск японского беспилотного грузового корабля HTV8 (Kounotori) на тяжелой ракете H-2B к Международной космической станции (МКС) отложили из-за пожара на стартовой площадке, передает в Twitter японская компания Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
РБК 20:09
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП со скорой в Ленинградской области
Пять человек пострадали в результате столкновения автомобиля ВАЗ с машиной скорой помощи в Ленинградской области.
РБК 11:43
Гаджеты
Компания Oppo представила новый смартфон Oppo A9
Китайский компания Oppo показала своё новое устройство — Oppo A9.
ITZine.ru 10:43
Общество
Умер фотограф-документалист Роберт Франк
Американский и швейцарский фотограф и режиссер Роберт Франк умер в Канаде в возрасте 94 лет.
ТАСС 09:24
Общество
До 20 миллионов россиян могут потерять работу из-за внедрения роботов
Уже через 11 лет компетенции свыше 45 процентов работников в России могут оказаться невостребованными, потому что те же самые функции смогут лучше и дешевле выполнять роботы.
Российская газета вчера в 23:55
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила в шпионаже лидера движения «Русофилы»
В чем обвинили главу пророссийской организации Председатель национального движения "Русофилы" Николай Малинов подозревается в шпионаже, сообщил во вторник, 10 сентября, главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров.
РБК 10:07
Политика
Россия захотела перенести штаб-квартиру ООН из США
Россия может предложить перенести из США штаб-квартиру ООН из-за визовой войны.
Lenta.ru вчера в 13:50
Политика
Помпео назвал некорректными сообщения об агенте ЦРУ в Кремле
Госсекретарь Майк Помпео на брифинге прокомментировал информацию американских СМИ, которые писали о работе якобы секретного осведомителя США в российских госструктурах.
РБК 15:21
Авто
BMW представила новый концепт-кар BMW 4-Series Coupe
Баварский автопроизводитель BMW представил на автосалоне во Франкфурте новый концепт-кар BMW Concept 4-Series Coupe.
Автоновости дня 03:51
Гаджеты
Компания Apple презентовала iPhone 11
Американская компания Apple представила iPhone 11. Презентация гаджетов транслируется на сайте компании.
Газета.Ru 15:23
Космос
Китайская космическая станция будет открыта для других стран
Строящаяся космическая станция Китая будет открыта для использования другими странами, заявил в интервью РИА Новости президент Китайской академии наук Бай Чуньли.
РИА Новости 05:07
Происшествия
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
РИА Новости вчера в 23:10
Политика
Трамп продлил санкции за иностранное вмешательство в выборы
Президент США Дональд Трамп на год продлил режим санкций за иностранное вмешательство в выборы.
Газета.Ru 19:59
Футбол
Покер Роналду помог Португалии обыграть Литву в квалификации Евро-2020
Сборная Португалии добыла крупную победу над командой Литвы в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы-2020.
RT на русском 16:38
Экономика
РЖД снизит стоимость перевозки угля по просьбе властей Кузбасса
Власти Кемеровской области обратились к РЖД с намерением продлить сниженную ставку на перевозки основного экспортного продукта Кузбасса.
VSE42.RU 02:30
Общество
Опрос показал, сколько россиян готовы получать «серую» зарплату
За год цифры почти не изменились: в сентябре 2018 года согласиться на "серую" схему были готовы 42% опрошенных, 36% были против.
РИА Новости вчера в 20:20
Армия и оружие
Новейшая российская противоспутниковая ракета не долетела до цели тысячи километров
До некоторых спутников ракета «Нудоль» всё же может дотянуться, однако они не представляют какого-либо важного военного значения, в связи с чем, перспективность новейшей российской противоспутниковой ракеты остаётся под весьма большим вопросом, даже несмотря на успешные испытания этой ракеты.
Avia.pro 18:37
Армия и оружие
В ДНР заявили об обстреле окраин Донецка со стороны ВСУ
Аргументы и Факты 15:06
Шоу-бизнес
Дима Билан принес извинения за пьяный концерт в Самаре
OvideO.ru вчера в 19:37
Политика
Основатель «Царьграда» Малофеев спустя полгода вышел из «Справедливой России»
Предприниматель и глава холдинга «Царьград» Константин Малофеев подал заявление на выход из «Справедливой России» спустя полгода после вступления в нее.
Новая газета 15:38
Здоровье
В Свердловской области растет смертность от онкологии
В Свердловской области по сравнению с прошлым годом растет количество смертей от онкологических заболеваний.
ФедералПресс 07:25
Общество
В Москве назвали новые площадки фестиваля «Круг света»
RT на русском 16:24
Политика
Госдеп разрешил семье Бута провести с ним два дополнительных свидания
Госдеп США разрешил семье Виктора Бута провести два дополнительных свидания с россиянином в тюрьме Мэрион в штате Иллинойс, заявила на пресс-конференции журналистам супруга россиянина Алла Бут.
РИА Новости 11:58
Кино
Назван самый провальный фильм в истории Голливуда
Статус самого провального фильма в истории современного кинематографа присудили приключенческой ленте студии Disney "Джон Картер" (2012 год).
Газета.Ru 18:05
Происшествия
В Нижегородской области загорелся склад ГСМ
Ангар для хранения горюче-смазочных материалов загорелся в Богородском районе Нижегородской области.
Вести.Ru 12:26