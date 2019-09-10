Центробанк установил официальный курс доллара США на 11 сентября в размере 65,43 рубля.

с чего всё началось

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Политика «Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.

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