Экономика

ИзвестияИзвестияЭксперт предсказал доллар по 30 рублей

Ранее 10 сентября стало известно, что чистый госдолг России стал отрицательным впервые после введения санкций за воссоединение с Крымом и падения цен на нефть 2014 года. На 1 августа объем госдолга федерального правительства, регионов и муниципальных образований составлял 16,2 трлн рублей.
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с чего всё началось

Эксперт предсказал доллар по 30 рублей

Центробанк установил официальный курс доллара США на 11 сентября в размере 65,43 рубля.
Известия05:35

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Эксперт предсказал доллар по 30 рублей

Известия05:35

Россиянам пообещали доллар по 30 рублей

URA.Ru07:33

Эксперт предсказал доллар по 30 рублей

РЕН ТВ07:51

Эксперт предсказал обрушение доллара до 30 рублей

Московский Комсомолец10:55

«Доллар за позабытые 30 рублей»: В России скоро может наступить новый этап - эксперт

Царьград09:29

Эксперт предсказал падение доллара до 30 рублей

Телеканал 360°13:46

Россиянам обещают доллар за 30 рублей

ТВ Центр06:36
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Политика

«Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal

Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.
Газета.Ru 14:30
Космос

Старт японского грузового корабля к МКС отменили из-за пожара

Запуск японского беспилотного грузового корабля HTV8 (Kounotori) на тяжелой ракете H-2B к Международной космической станции (МКС) отложили из-за пожара на стартовой площадке, передает в Twitter японская компания Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
РБК 20:09
Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП со скорой в Ленинградской области

Пять человек пострадали в результате столкновения автомобиля ВАЗ с машиной скорой помощи в Ленинградской области.
РБК 11:43
Гаджеты

Компания Oppo представила новый смартфон Oppo A9

Китайский компания Oppo показала своё новое устройство — Oppo A9.
ITZine.ru 10:43
Общество

Умер фотограф-документалист Роберт Франк

Американский и швейцарский фотограф и режиссер Роберт Франк умер в Канаде в возрасте 94 лет.
ТАСС 09:24
Общество

До 20 миллионов россиян могут потерять работу из-за внедрения роботов

Уже через 11 лет компетенции свыше 45 процентов работников в России могут оказаться невостребованными, потому что те же самые функции смогут лучше и дешевле выполнять роботы.
Российская газета вчера в 23:55
Политика

Прокуратура Болгарии обвинила в шпионаже лидера движения «Русофилы»

В чем обвинили главу пророссийской организации Председатель национального движения "Русофилы" Николай Малинов подозревается в шпионаже, сообщил во вторник, 10 сентября, главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров.
РБК 10:07
Политика

Россия захотела перенести штаб-квартиру ООН из США

Россия может предложить перенести из США штаб-квартиру ООН из-за визовой войны.
Lenta.ru вчера в 13:50
Политика

Помпео назвал некорректными сообщения об агенте ЦРУ в Кремле

Госсекретарь Майк Помпео на брифинге прокомментировал информацию американских СМИ, которые писали о работе якобы секретного осведомителя США в российских госструктурах.
РБК 15:21
Авто

BMW представила новый концепт-кар BMW 4-Series Coupe

Баварский автопроизводитель BMW представил на автосалоне во Франкфурте новый концепт-кар BMW Concept 4-Series Coupe.
Автоновости дня 03:51
Гаджеты

Компания Apple презентовала iPhone 11

Американская компания Apple представила iPhone 11. Презентация гаджетов транслируется на сайте компании.
Газета.Ru 15:23
Происшествия

Летевший из Москвы в Анталью самолет вынужденно сел в Краснодаре

Вести.Ru 18:31
Космос

Китайская космическая станция будет открыта для других стран

Строящаяся космическая станция Китая будет открыта для использования другими странами, заявил в интервью РИА Новости президент Китайской академии наук Бай Чуньли.
РИА Новости 05:07
Происшествия

Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей

РИА Новости вчера в 23:10
Политика

Трамп продлил санкции за иностранное вмешательство в выборы

Президент США Дональд Трамп на год продлил режим санкций за иностранное вмешательство в выборы.
Газета.Ru 19:59
Футбол

Покер Роналду помог Португалии обыграть Литву в квалификации Евро-2020

Сборная Португалии добыла крупную победу над командой Литвы в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы-2020.
RT на русском 16:38
Экономика

РЖД снизит стоимость перевозки угля по просьбе властей Кузбасса

Власти Кемеровской области обратились к РЖД с намерением продлить сниженную ставку на перевозки основного экспортного продукта Кузбасса.
VSE42.RU 02:30
Общество

Опрос показал, сколько россиян готовы получать «серую» зарплату

За год цифры почти не изменились: в сентябре 2018 года согласиться на "серую" схему были готовы 42% опрошенных, 36% были против.
РИА Новости вчера в 20:20
Армия и оружие

Новейшая российская противоспутниковая ракета не долетела до цели тысячи километров

До некоторых спутников ракета «Нудоль» всё же может дотянуться, однако они не представляют какого-либо важного военного значения, в связи с чем, перспективность новейшей российской противоспутниковой ракеты остаётся под весьма большим вопросом, даже несмотря на успешные испытания этой ракеты.
Avia.pro 18:37
Происшествия

Взрыв в Кабуле прогремел у посольства США

REGNUM 17:38
Армия и оружие

В ДНР заявили об обстреле окраин Донецка со стороны ВСУ

Аргументы и Факты 15:06
Шоу-бизнес

Дима Билан принес извинения за пьяный концерт в Самаре

OvideO.ru вчера в 19:37
Политика

Основатель «Царьграда» Малофеев спустя полгода вышел из «Справедливой России»

Предприниматель и глава холдинга «Царьград» Константин Малофеев подал заявление на выход из «Справедливой России» спустя полгода после вступления в нее.
Новая газета 15:38
Здоровье

В Свердловской области растет смертность от онкологии

В Свердловской области по сравнению с прошлым годом растет количество смертей от онкологических заболеваний.
ФедералПресс 07:25
Общество

В Москве назвали новые площадки фестиваля «Круг света»

RT на русском 16:24
Политика

Путин предложил три кандидатуры на должность главы Крыма

Ведомости 06:45
Политика

Госдеп разрешил семье Бута провести с ним два дополнительных свидания

Госдеп США разрешил семье Виктора Бута провести два дополнительных свидания с россиянином в тюрьме Мэрион в штате Иллинойс, заявила на пресс-конференции журналистам супруга россиянина Алла Бут.
РИА Новости 11:58
Кино

Назван самый провальный фильм в истории Голливуда

Статус самого провального фильма в истории современного кинематографа присудили приключенческой ленте студии Disney "Джон Картер" (2012 год).
Газета.Ru 18:05
Авто

Мерсо-КамАЗ, новая ГАЗель, Арктика 8х8 и другие премьеры «Комтранса» (видео)

АвтоВести 18:03
Происшествия

В Нижегородской области загорелся склад ГСМ

Ангар для хранения горюче-смазочных материалов загорелся в Богородском районе Нижегородской области.
Вести.Ru 12:26
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