Финансы

ИзвестияИзвестияЭксперт предсказал доллар по 30 рублей

Ранее 10 сентября стало известно, что чистый госдолг России стал отрицательным впервые после введения санкций за воссоединение с Крымом и падения цен на нефть 2014 года. На 1 августа объем госдолга федерального правительства, регионов и муниципальных образований составлял 16,2 трлн рублей.
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с чего всё началось

Эксперт предсказал доллар по 30 рублей

Центробанк установил официальный курс доллара США на 11 сентября в размере 65,43 рубля.
Известиявчера в 05:35

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Эксперт предсказал доллар по 30 рублей

Известиявчера в 05:35

Россиянам пообещали доллар по 30 рублей

URA.Ruвчера в 07:33

Эксперт предсказал доллар по 30 рублей

РЕН ТВвчера в 07:51

Эксперт предсказал обрушение доллара до 30 рублей

Московский Комсомолецвчера в 10:55

«Доллар за позабытые 30 рублей»: В России скоро может наступить новый этап - эксперт

Царьградвчера в 09:29

Эксперт предсказал падение доллара до 30 рублей

Телеканал 360°вчера в 13:46

Россиянам обещают доллар за 30 рублей

ТВ Центрвчера в 06:36
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Политика

В Белом доме назвали сменщика Болтона

«Представитель пресс-службы Белого дома Хоган Гидли сообщил, что Чарли Каппермен станет новым исполняющим обязанности советника по нацбезопасности», – передает РИА «Новости» сообщение Белого дома.
Взгляд.ру вчера в 13:30
Путешествия

Посол объяснил участившиеся случаи гибели российских туристов в Турции

РБК 01:14
Религия

Что нельзя делать в день Усекновение главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник

11 сентября Русская Православная Церковь отмечает большой праздник - Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Российская газета вчера в 16:51
Авто

Самые долгоживущие автомобильные моторы в мире

Car.ru вчера в 10:40
Гаджеты

На презентации Apple представили игровой сервис Arcade

В Купертино показали новый игровой сервис с возможностью запуска более 100 игр. Американская компания Apple представила новый сервис Arcade.
NewInform вчера в 13:42
Общество

Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре

Газета.Ru 09 сентября в 15:17
Политика

Украина приостановила разрыв отношений с Россией

Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Происшествия

Летевший из Москвы в Анталью самолет вынужденно сел в Краснодаре

Вести.Ru вчера в 18:31
Футбол

Гол Азмуна помог Ирану обыграть Гонконг

Сборная Ирана в матче азиатской квалификации к чемпионату мира 2022 года победила сборную Гонконга со счетом 2:0. Форвард «Зенита» Сердар Азмун забил победный гол на 23-й минуте.
Бомбардир.ру вчера в 10:32
Гаджеты

Apple показала постоянно светящиеся Apple Watch Series 5

Уже 20 сентября в продаже появится новое поколение умных часов от Apple.
Телеканал 360° вчера в 17:11
Политика

Зеленский провел встречу с Коломойским и обсудил бизнес на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с олигархом Игорем Коломойским во вторник, 10 сентября.
Известия вчера в 22:39
Здоровье

Ученые рассказали, какие продукты помогут спастись от рака

Выяснилось, что снизить вероятность появления онкологии поможет клетчатка. Ее источник — пшеничные отруби.
7 новостей 00:33
Авто

BMW X6 M50i представили на автосалоне во Франкфурте

На международном автосалоне во Франкфурте состоялась мировая премьера нового BMW X6.
SpeedMe вчера в 03:14
Происшествия

Двух жителей Иркутской области обвиняют в мародерстве во время паводка

Аргументы и Факты 01:16
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости 09 сентября в 06:48
Политика

CNN: США тайно вывезли работавшего «в правительстве России» шпиона

Разведка США в 2017 году в результате секретной операции вывезла из России одного из своих самых высокопоставленных источников информации, работавшего в «российском правительстве» (government), сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников администрации президента Дональда Трампа.
Forbes 09 сентября в 10:38
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева высказалась на тему современных отношений между людьми

Виктория Лопырева в очередном интервью затронула тему современных отношений. Телеведущая высказалась, что между людьми нет гармонии.
OAnews 01:06
Происшествия

На Сахалине реанимировали пациента после 25-минутной остановки сердца

Врачи Сахалинской областной клинической больницы смогли "завести" сердце пациента после почти получасовой остановки, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Российская газета вчера в 05:09
Происшествия

Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии

Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru вчера в 03:30
Шоу-бизнес

Лобода назвала Ревву самым красивым мужчиной на свете

Следом за Филиппом Киркоровым певица Светлана Лобода тоже поздравила Александра Ревву, которому 10 сентября исполнилось 45 лет.
Телепрограмма вчера в 06:08
Происшествия

Пожар на складе ГСМ потушили под Нижним Новгородом

Ранее сообщалось, что вечером в Кудьминской промзоне в Богородском районе области в километре на северо-запад от поселка Дружный огонь охватил порядка 5 тыс. кв. метров на складе горюче-смазочных материалов.
Интерфакс вчера в 13:12
Политика

Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией

"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Политика

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку, передает государственная телерадиокомпания NHK.
РБК 00:05
Хоккей

Вратарь «Спартака» забил в свои ворота в овертайме

Голкипер «Спартака» Павел Хомченко отправил шайбу в за ленточку собственных ворот, неудачно накрыв шайбу в овертайме матча с «Авангардом» (2:3 ОТ).
Спорт-Экспресс вчера в 15:01
Происшествия

В Узбекистане женщина выкинула из окна роддома двух младенцев

РИА Новости вчера в 07:41
Культура

Александра Розенбаума прооперировали в Москве

Известного российского певца и поэта Александра Розенбаума успешно прооперировали.
Пятый канал вчера в 17:29
Экономика

Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером

Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК вчера в 09:14
Футбол

Англия пропустила три мяча от Косово

Сборная Англии одержала победу над Косово в матче 6-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Soccer.ru вчера в 16:47
Политика

Премьер-министр Израиля эвакуирован из-под ракетного обстрела

На юге Израиля в городе Ашдод охрана премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху срочно эвакуировала его со встречи с избирателями, сообщают 10 сентября в соцсетях очевидцы события.
REGNUM вчера в 15:19
Общество

Казань возглавила рейтинг городов с наибольшей средней платой за ЖКУ

В среднем за домашний интернет россияне платят в месяц 598 рублей, больше всего месячные расходы увеличились за год в Новосибирске - на 39%, до 540 рублей.
ТАСС 01:15
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