Финансы
ИзвестияЭксперт предсказал доллар по 30 рублей
Ранее 10 сентября стало известно, что чистый госдолг России стал отрицательным впервые после введения санкций за воссоединение с Крымом и падения цен на нефть 2014 года. На 1 августа объем госдолга федерального правительства, регионов и муниципальных образований составлял 16,2 трлн рублей.
Читать в источнике
Оценить26
с чего всё началось
Центробанк установил официальный курс доллара США на 11 сентября в размере 65,43 рубля.Известиявчера в 05:35
Подробнее о событии
Показать все источники
«Доллар за позабытые 30 рублей»: В России скоро может наступить новый этап - эксперт
Царьградвчера в 09:29
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 01:23, Вашингтон
Политика
В Белом доме назвали сменщика Болтона
«Представитель пресс-службы Белого дома Хоган Гидли сообщил, что Чарли Каппермен станет новым исполняющим обязанности советника по нацбезопасности», – передает РИА «Новости» сообщение Белого дома.
Взгляд.ру вчера в 13:30
Религия
Что нельзя делать в день Усекновение главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник
11 сентября Русская Православная Церковь отмечает большой праздник - Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Российская газета вчера в 16:51
Авто
Самые долгоживущие автомобильные моторы в мире
Car.ru вчера в 10:40
Гаджеты
На презентации Apple представили игровой сервис Arcade
В Купертино показали новый игровой сервис с возможностью запуска более 100 игр. Американская компания Apple представила новый сервис Arcade.
NewInform вчера в 13:42
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru 09 сентября в 15:17
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Происшествия
Летевший из Москвы в Анталью самолет вынужденно сел в Краснодаре
Вести.Ru вчера в 18:31
Футбол
Гол Азмуна помог Ирану обыграть Гонконг
Сборная Ирана в матче азиатской квалификации к чемпионату мира 2022 года победила сборную Гонконга со счетом 2:0. Форвард «Зенита» Сердар Азмун забил победный гол на 23-й минуте.
Бомбардир.ру вчера в 10:32
Гаджеты
Apple показала постоянно светящиеся Apple Watch Series 5
Уже 20 сентября в продаже появится новое поколение умных часов от Apple.
Телеканал 360° вчера в 17:11
Политика
Зеленский провел встречу с Коломойским и обсудил бизнес на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с олигархом Игорем Коломойским во вторник, 10 сентября.
Известия вчера в 22:39
Здоровье
Ученые рассказали, какие продукты помогут спастись от рака
Выяснилось, что снизить вероятность появления онкологии поможет клетчатка. Ее источник — пшеничные отруби.
7 новостей 00:33
Авто
BMW X6 M50i представили на автосалоне во Франкфурте
На международном автосалоне во Франкфурте состоялась мировая премьера нового BMW X6.
SpeedMe вчера в 03:14
Происшествия
Двух жителей Иркутской области обвиняют в мародерстве во время паводка
Аргументы и Факты 01:16
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости 09 сентября в 06:48
Политика
CNN: США тайно вывезли работавшего «в правительстве России» шпиона
Разведка США в 2017 году в результате секретной операции вывезла из России одного из своих самых высокопоставленных источников информации, работавшего в «российском правительстве» (government), сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников администрации президента Дональда Трампа.
Forbes 09 сентября в 10:38
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева высказалась на тему современных отношений между людьми
Виктория Лопырева в очередном интервью затронула тему современных отношений. Телеведущая высказалась, что между людьми нет гармонии.
OAnews 01:06
Происшествия
На Сахалине реанимировали пациента после 25-минутной остановки сердца
Врачи Сахалинской областной клинической больницы смогли "завести" сердце пациента после почти получасовой остановки, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Российская газета вчера в 05:09
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru вчера в 03:30
Шоу-бизнес
Лобода назвала Ревву самым красивым мужчиной на свете
Следом за Филиппом Киркоровым певица Светлана Лобода тоже поздравила Александра Ревву, которому 10 сентября исполнилось 45 лет.
Телепрограмма вчера в 06:08
Происшествия
Пожар на складе ГСМ потушили под Нижним Новгородом
Ранее сообщалось, что вечером в Кудьминской промзоне в Богородском районе области в километре на северо-запад от поселка Дружный огонь охватил порядка 5 тыс. кв. метров на складе горюче-смазочных материалов.
Интерфакс вчера в 13:12
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Политика
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку, передает государственная телерадиокомпания NHK.
РБК 00:05
Хоккей
Вратарь «Спартака» забил в свои ворота в овертайме
Голкипер «Спартака» Павел Хомченко отправил шайбу в за ленточку собственных ворот, неудачно накрыв шайбу в овертайме матча с «Авангардом» (2:3 ОТ).
Спорт-Экспресс вчера в 15:01
Происшествия
В Узбекистане женщина выкинула из окна роддома двух младенцев
РИА Новости вчера в 07:41
Культура
Александра Розенбаума прооперировали в Москве
Известного российского певца и поэта Александра Розенбаума успешно прооперировали.
Пятый канал вчера в 17:29
Экономика
Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером
Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК вчера в 09:14
Футбол
Англия пропустила три мяча от Косово
Сборная Англии одержала победу над Косово в матче 6-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Soccer.ru вчера в 16:47
Политика
Премьер-министр Израиля эвакуирован из-под ракетного обстрела
На юге Израиля в городе Ашдод охрана премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху срочно эвакуировала его со встречи с избирателями, сообщают 10 сентября в соцсетях очевидцы события.
REGNUM вчера в 15:19
Общество
Казань возглавила рейтинг городов с наибольшей средней платой за ЖКУ
В среднем за домашний интернет россияне платят в месяц 598 рублей, больше всего месячные расходы увеличились за год в Новосибирске - на 39%, до 540 рублей.
ТАСС 01:15