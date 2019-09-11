Финансы
ИзвестияЭксперт предсказал доллар по 30 рублей
Центробанк установил официальный курс доллара США на 11 сентября в размере 65,43 рубля.
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с чего всё началось
Нулевой государственный долг России позволит стать стране островом стабильности, в то время как экономически развитые страны будут переживать кризис, рассказал «Известиям» генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.Известиявчера в 05:35
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«Доллар за позабытые 30 рублей»: В России скоро может наступить новый этап - эксперт
Царьградвчера в 09:29
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 05:23, Вашингтон
Космос
Еще один спутник «Глонасс-М» вывели на внеплановое техобслуживание
Ранее стало известно о выводе на внеплановое техническое обслуживание до 1 октября спутников "Глонасс-М" с системными номерами 717 и 742.
РИА Новости вчера в 06:50
Политика
Трамп отправил Болтона в отставку
Президент США Дональд Трамп отправил в отставку своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона.
ТАСС вчера в 12:18
Происшествия
У севшего в Перми истребителя МиГ-31БМ найдена неисправность
RT на русском 04:49
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Авто
Volkswagen анонсировал электрокроссовер ID.4
На Франкфуртском автосалоне немецкий бренд показал закамуфлированный кроссовер с индексом ID.4.
Авторамблер 03:36
Гаджеты
Apple представила новый iPhone 11
Компания громко называет новинку системой с самым быстрым вычислительным процессором и графическим ускорителем в смартфонах. iPhone 11 будет держать заряд на один час дольше, чем iPhone XR.
Ferra вчера в 14:09
Транспорт
На Крымском мосту начали устанавливать железнодорожную автоматику
Рабочие начали устанавливать на Крымском мосту системы автоматического контроля и управления движением поездов.
RT на русском 03:05
Авто
Nissan потролил автосалон во Франкфурте
Более 20 крупных автопроизводителей решили пропустить автосалон во Франкфурте-на-Майне в 2019 году, и Nissan является одним из них, несмотря на запуск новой модели в Европе, который оправдал бы оплату стенда на мероприятии.
SpeedMe вчера в 13:38
Экономика
Новак: Россия и Саудовская Аравия не обсуждали повышение нефтяных цен
Россия и Саудовская Аравия не обсуждали возможность повышения нефтяных цен на встрече министра энергетики России Александра Новака и нового министра энергетики Саудовской Аравии, принца Абдель Азиз бен Сальман.
REGNUM 02:59
Происшествия
Шумахера тайно госпитализировали
Lenta.ru 09 сентября в 15:56
Общество
ВЦИОМ: каждый пятый россиянин хочет пройти диспансеризацию от работы
Каждый пятый россиянин хотел бы, чтобы работодатель предоставил ему возможность пройти диспансеризацию.
ТАСС вчера в 20:04
Общество
Тамбовская область снова признана самым экологичным регионом в России
Тамбовская область на протяжении последних семи лет постоянно лидирует во всероссийском экологическом рейтинге и не раз становилась лауреатом премии неправительственного экологического фонда имени Вернадского.
Блокнот Тамбов 04:05
Политика
Избирком Петербурга утвердил победу Беглова на выборах губернатора
Санкт-Петербургская городская избирательная комиссия тринадцатью голосами из четырнадцати утвердила результаты выборов губернатора: врио главы региона Александр Беглов победил с 64,43% голосов.
Интерфакс 02:30
Культура
Юрий Дудь получил премию GQ «Человек года»
РИА Новости 04:18
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Политика
Меркель заявила, что США больше не играют роль защитника Европы
Канцлер подчеркнула, что "эти дебаты [в парламенте ФРГ] проходят во времена серьезных изменений и смещения сил в мире".
ТАСС 03:26
Общество
Суд предложил вернуть дело Серебренникова в прокуратуру
Коммерсантъ 03:25
Здоровье
Минздрав предлагает штрафовать больницы за некачественное лечение
Минздрав разработал законопроект, который позволит Росздравнадзору штрафовать государственные больницы за некачественное лечение, передает «Коммерсант».
Право.ру 02:37
Здоровье
Уставшим людям запретили употреблять кофеин и впадать в легкую дрему
Уставшему человеку, по словам специалистов, не следует употреблять напитки с кофеином.
ФедералПресс 04:10
Финансы
Греф: В 2019 году Сбербанк заплатит в бюджет 502 млрд рублей
Если в 2009 году Сбербанк заплатил в бюджет 59 млрд рублей, то в 2019 году в федеральный бюджет будет внесено 502 млрд руб. налогов и дивидендов.
REGNUM вчера в 08:44
Политика
НАБУ открыло уголовное дело в отношении Порошенко и Климкина
Уголовное дело по факту возможных злоупотреблений открыло в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко и бывшего главы МИД страны Павла Климкина Национальное антикоррупционное борю Украины (НАБУ).
REGNUM 03:54
Общество
В МГУ опровергли заявление лектора о «нулевой зарплате»
Слова лектора исторического факультета МГУ Аскольда Иванчика о «нулевой зарплате» в вузе не соответствуют действительности.
РБК 02:43
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru вчера в 03:30
Армия и оружие
Первые два российских вертолетоносца построят в Крыму
Первые два российских универсальных десантных корабля (УДК) будут заложены на судостроительном заводе «Залив» в Керчи в мае 2020 года.
Известия вчера в 21:25
Религия
Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Усекновения главы Иоанна Предтечи возглавит праздничную литургию, которая пройдет в столичном Иоанно-Предтеченском женском монастыре.
РИА Новости 04:08
Шоу-бизнес
Младшая дочь Климовой поддержала Билана песней «Держи»
Младшая дочь актрисы Екатерины Климовой от Гелы Месхи поддержала музыканта Диму Билана, который на днях угодил в громкий скандал.
Телепрограмма вчера в 23:27
Экономика
Парфюмеры заявили о срыве эксперимента по маркировке духов
Эксперимент по маркировке духов и туалетной воды «находится в активной фазе», в нем на сегодняшний день 160 участников, настаивает заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.
РБК вчера в 17:01
Транспорт
В России могут ужесточить наказания за нарушения ПДД
Российское правительство поручило Минюсту и МВД до апреля 2020 года проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушение ПДД, если в автомобиле находятся дети.
Известия 04:03