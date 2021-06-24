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Экономика

Эксперт предсказал глобальный долговой кризис через три-четыре года

В среду зампред Банка России Алексей Заботкин сообщил, что новый кризис неизбежен, однако не стал уточнять его сроки, масштаб или характер. При этом зампред ЦБ отметил, что у регулятора есть арсенал мер на случай его наступления.В источнике

С чего всё началось

Эксперт предсказал глобальный долговой кризис через три-четыре года

Мировой долг по отношению к ВВП достиг рекордного уровня, который наблюдался лишь после Второй мировой войны, поэтому переход ведущих экономик мира к ужесточению денежно-кредитной политики может привести к долговому кризису уже через три-четыре года, заявил РИА Новости управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.
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