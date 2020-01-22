Политика

РИА НовостиРИА НовостиЭксперт предсказал последствия от замены Белоруссией российской нефти

Белоруссии придется быть готовой переплачивать за нефть, в случае покупки топлива по реверсу из Европы в качестве альтернативы импорту из России, заявил эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский в интервью Sputnik Латвия.
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с чего всё началось
Эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский в эфире
 Sputnik Латвия высказал своё мнение о нефтегазовых спорах между Россией и Белоруссией.
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