Политика
РИА НовостиЭксперт предсказал последствия от замены Белоруссией российской нефти
Белоруссии придется быть готовой переплачивать за нефть, в случае покупки топлива по реверсу из Европы в качестве альтернативы импорту из России, заявил эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский в интервью Sputnik Латвия.
Читать в источнике
Оценить17
с чего всё началось
Эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский в эфире Sputnik Латвия высказал своё мнение о нефтегазовых спорах между Россией и Белоруссией.Царьград22:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 23:43, Ашберн
Политика
Максим Решетников стал министром экономического развития РФ
Президент России Владимира Путин своим указом назначил Максима Решетникова министром экономического развития Российской Федерации, приняв его отставку с должности губернатора Пермского края по собственному желанию.
Общество
В Роспотребнадзоре предупредили о клещах в зимнее время
Представитель Роспотребнадзора отметила, что меры защиты зимой от клещей остаются прежними.
Гаджеты
На рынке появился смартфон с NFC дешевле 6000 рублей
Кино
Русское название фильма с Рэдклиффом выберут пользователи «ВКонтакте»
Общество
Митрополит Иларион рассказал, на какой машине он ездит на самом деле
Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, ректор Общецерковной аспирантуры митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в интервью РИА Новости сообщил, что ездит на автомобиле Genesis 2016 года выпуска и что "Мерседесом" он не располагает.
Происшествия
В Санкт-Петербурге девушка умерла от удара током
Общество
«Ъ» узнал об идее отдать взыскание долгов по ЖКХ коллекторам
Коллекторские агентства могут допустить до полноценной работы с долгами граждан по ЖКХ.
Спорт
FISU гордится назначением Матыцина на пост министра спорта РФ
Международная федерация университетского спорта (FISU) выразила гордость назначением главы организации Олега Матыцина на пост министра спорта России.
Футбол
Состоялась жеребьевка 2-го раунда отбора ЧМ-2022 в Африке
Прошла жеребьевка второго раунда отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Африке.
Фигурное катание
На чемпионате Европы по фигурному катанию Россия помчится за Плющенко
В предварительной заявке на чемпионат Европы в произвольной программе вновь есть четверные флип, сальхов, лутц, тулуп и еще один тулуп в каскаде с тройным сальховом.
Экономика
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Политика
Назван самый популярный у россиян зарубежный политик
Самым популярным зарубежным политиком у россиян является президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Общество
Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума
За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера.
Финансы
Внешний долг России достиг почти полтриллиона долларов
Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ).
Общество
Воронежского комика из-за стендапа разыскивает полиция
Комик из Воронежа Александр Долгополов сообщил, что сотрудники МУ МВД РФ «Орехово-Зуевское» заинтересовались им из-за видео стендапа «Новый час шуток».
Футбол
Кокорин в первом матче за «Зенит» сделал хет-трик
Футболист Александр Кокорин в своем первом матче за петербургский "Зенит" сделал хет-трик.
Общество
В ОСК посчитали недопустимым называть журналистов «твари пиндосовские»
В Объединённой судостроительной корпорации прокомментировали эмоциональный пост пресс-секретаря мурманского судоремонтного завода № 10 Ольги Поповой, которая назвала журналистов «твари пиндосовские».
Армия и оружие
Рассчитано время для защиты Москвы от ракетного удара
Для защиты Москвы от ракетного удара с помощью действующей системы противоракетной обороны может потребоваться до нескольких десятков минут.
Армия и оружие
Главком ВМФ рассказал об испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Гиперзвуковая ракета «Циркон» в ближайшие годы будет принята на вооружение российской армии.
Происшествия
Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Общество
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
Общество
Саудовский принц помог хакерам взломать телефон основателя Amazon
К взлому телефона основателя Amazon оказался причастен наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман.
Происшествия
Замглавы Генштаба предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей
Обновлено в 18:40 Военное следствие предъявило заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 млрд рублей.
Наука
Ученые назвали главную причину внезапного инфаркта
Армия и оружие
Подводный флот России медленно умирает
В издании Warships International Fleet Review считают, что подводный флот Российской Федерации постепенно исчезает.
Игры