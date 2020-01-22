с чего всё началось

Эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский назвал последствия от замены российской нефти Белоруссией. Как сообщил он в интервью Sputnik, Белоруссии надо быть готовой переплачивать за ресурс, если она будет покупать топливо по реверсу из Европы.

Политика В России объявлен новый состав правительства Российский президент Владимир Путин подписал указы о назначении министров и вице-премьеров нового правительства, возглавляемого Михаилом Мишустиным.

Общество Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил оштрафовать Алену Водонаеву на сумму в 100 млн рублей за оскорбление граждан РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.

Политика США призвали КНР присоединиться к переговорам по ядерному оружию с РФ Соединенные Штаты призвали Китай присоединиться к трехсторонним переговорам по ядерному оружию с Россией, заявил во вторник, 21 января, постоянный представитель США при Конференции по разоружению посол Роберт Вуд.

Здоровье Китайские власти предупредили о возможной мутации коронавируса Зампред Госкомитета КНР по делам здравоохранения Ли Бинь сообщил, что вирус нового типа, распространяющийся в Китае, может мутировать и передаваться не только воздушно-капельным путём.

Политика Американское СМИ рассказало, как США разрушали СССР В период с 1941 по 1945 год, во время Второй мировой войны, СССР и США были союзниками в борьбе с нацистской Германией.

Общество Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.

Экономика Минприроды выступило против монополии «Ростеха» на рынке отходов Почему Минприроды против "Ростеха" В письме Кобылкин ссылается на данные Минпромторга, согласно которым в бизнесе, связанном с обращением с отходами, доля организаций малого предпринимательства достигает 82,5%.

Происшествия Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.

Политика США намерены ограничить въезд в страну гражданам Белоруссии и Киргизии Президент США Дональд Трамп на следующей неделе может расширить список стран, на которые распространяется ограничение на въезд в страну, сообщает 21 января Politico со ссылкой на два информированных источника.

Политика Чайка займёт должность полпреда президента в СКФО Бывший генеральный прокурор Юрий Чайка согласился с предложением президента РФ Владимира Путина занять должность полпреда главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе.

Авто Компания Mitsubishi рассказала о новом Mitsubishi Outlander По словам топ-менеджера, новый Outlander станет первой моделью бренда, построенной на платформе Nissan в рамках альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Политика Мишустин поставил задачи новому кабинету министров Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник вечером провел первое заседание с новым составом кабинета и обозначил вопросы, которыми правительство займется в первую очередь.