Экономика

Мой БрянскМой БрянскНазваны последствия от замены Белоруссией российской нефти

Эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский назвал последствия от замены российской нефти Белоруссией. Как сообщил он в интервью Sputnik, Белоруссии надо быть готовой переплачивать за ресурс, если она будет покупать топливо по реверсу из Европы.
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с чего всё началось
Эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский в эфире
 Sputnik Латвия высказал своё мнение о нефтегазовых спорах между Россией и Белоруссией.
Царьградвчера в 22:51

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Эксперт назвал последствия для Белоруссии от замены нефти из России

News.ru00:41

Минск хоть год продержится? Рожанковский озвучил сценарий с поставкой нефти из России

Царьградвчера в 23:14

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Мнение эксперта: Белоруссия будет переплачивать, покупая нефть не из России

Красная веснавчера в 22:46

Белоруссия без российской нефти не продержится и года – эксперт

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Предсказаны последствия замены Белоруссией российской нефти

Lenta.ruвчера в 21:08

Эксперт предсказал последствия от замены Белоруссией российской нефти

РИА Новостивчера в 20:17
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 01:15, Ашберн
Политика

Заявку на митинг против конституционной реформы 1 февраля отозвали

По сведениям «Новой газеты», заявка на проведение 1 февраля акции против внесения изменений в Конституцию отозвана из мэрии Москвы.
Новая газета вчера в 14:51
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Жертвами урагана «Глория» в Испании стали уже несколько человек

Как сообщает Би-би-си, жертвами стихийного бедствия стали трое мужчин и одна женщина в разных провинциях на севере и востоке страны.
Ридус вчера в 08:07
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В России объявлен новый состав правительства

Российский президент Владимир Путин подписал указы о назначении министров и вице-премьеров нового правительства, возглавляемого Михаилом Мишустиным.
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Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил оштрафовать Алену Водонаеву на сумму в 100 млн рублей за оскорбление граждан РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.
REGNUM вчера в 04:31
Политика

США призвали КНР присоединиться к переговорам по ядерному оружию с РФ

Соединенные Штаты призвали Китай присоединиться к трехсторонним переговорам по ядерному оружию с Россией, заявил во вторник, 21 января, постоянный представитель США при Конференции по разоружению посол Роберт Вуд.
Известия вчера в 17:30
Здоровье

Китайские власти предупредили о возможной мутации коронавируса

Зампред Госкомитета КНР по делам здравоохранения Ли Бинь сообщил, что вирус нового типа, распространяющийся в Китае, может мутировать и передаваться не только воздушно-капельным путём.
News.ru вчера в 23:41
Общество

Новым министром культуры России стала Ольга Любимова

RT на русском вчера в 22:30
Политика

Американское СМИ рассказало, как США разрушали СССР

В период с 1941 по 1945 год, во время Второй мировой войны, СССР и США были союзниками в борьбе с нацистской Германией.
РИА Новости вчера в 21:15
Общество

Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы

Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
РБК вчера в 00:23
Экономика

В развитие Курил в 2020 году собираются вложить 7,4 млрд рублей

Вести.Ru вчера в 23:55
Экономика

Минприроды выступило против монополии «Ростеха» на рынке отходов

Почему Минприроды против "Ростеха" В письме Кобылкин ссылается на данные Минпромторга, согласно которым в бизнесе, связанном с обращением с отходами, доля организаций малого предпринимательства достигает 82,5%.
РБК вчера в 23:00
Энергетика

Белоруссия купила нефть в Норвегии

Росбалт 20 января в 14:32
Космос

SpaceX планирует вывести 60 интернет-спутников на орбиту 24 января

REGNUM 00:36
Происшествия

Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Известия вчера в 12:53
Кино

В разработке находится ещё один сериал по вселенной Warhammer 40 000

Игромания.ру вчера в 08:19
Политика

США намерены ограничить въезд в страну гражданам Белоруссии и Киргизии

Президент США Дональд Трамп на следующей неделе может расширить список стран, на которые распространяется ограничение на въезд в страну, сообщает 21 января Politico со ссылкой на два информированных источника.
Известия вчера в 22:27
Политика

Чайка займёт должность полпреда президента в СКФО

Бывший генеральный прокурор Юрий Чайка согласился с предложением президента РФ Владимира Путина занять должность полпреда главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе.
REGNUM вчера в 07:41
Футбол

Кокорин временно перейдет из «Зенита» в «Сочи»

Пятый канал вчера в 04:00
Экономика

Евросоюз может понести убытки из-за сделки США и Китая

Страны Европейского союза могут потерять порядка $11 миллиардов из-за заключения первой фазы торговой сделки между США и Китаем.
News.ru 00:54
Авто

Компания Mitsubishi рассказала о новом Mitsubishi Outlander

По словам топ-менеджера, новый Outlander станет первой моделью бренда, построенной на платформе Nissan в рамках альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.
Автоновости дня вчера в 11:10
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Популярный в России турецкий сериал назван лучшим проектом сезона

Rusturkey.com вчера в 05:44
Общество

Директор школы, где учился Мишустин, рассказала о его юности

Телеканал 360° вчера в 21:55
Спорт

Российские ватерполистки вышли в полуфинал чемпионата Европы

Женская сборная России обыграла команду Италии в четвертьфинале чемпионата Европы по водному поло.
Sportbox.RU вчера в 11:01
Политика

Силуанов за бортом. Объявлен состав нового правительства

Лишь трое вице-премьеров из «медведевского пула» останутся в составе нового правительства.
Konkurent.ru вчера в 12:51
Футбол

«Арсенал» дважды отыгрался в меньшинстве в лондонском дерби с «Челси»

Lenta.ru вчера в 17:09
Политика

Мишустин поставил задачи новому кабинету министров

Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник вечером провел первое заседание с новым составом кабинета и обозначил вопросы, которыми правительство займется в первую очередь.
Российская газета вчера в 12:52
Общество

«Ъ»: долги россиян по ЖКХ смогут взыскивать коллекторы

Коллекторские агентства будут допущены до работы с долгами россиян за жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru вчера в 21:16
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в тепловом коллекторе в Улан-Удэ

ТАСС вчера в 22:27
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Трамп разозлился из-за высылки Обамой российских дипломатов

Дональд Трамп разозлился из-за высылки 35 российских дипломатов президентом США Бараком Обамой в декабре 2016 года.
Lenta.ru 00:12
Шоу-бизнес

Продюсер заявила о внебрачном сыне от рыжего «Иванушки»

Музыкальный продюсер отметила, что первая близость между ними была в 2000 году, когда ей исполнилось 20 лет, однако певец попросил, чтобы об этом никто не знал.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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