Экономика
Мой БрянскНазваны последствия от замены Белоруссией российской нефти
Эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский назвал последствия от замены российской нефти Белоруссией. Как сообщил он в интервью Sputnik, Белоруссии надо быть готовой переплачивать за ресурс, если она будет покупать топливо по реверсу из Европы.
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с чего всё началось
Эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский в эфире Sputnik Латвия высказал своё мнение о нефтегазовых спорах между Россией и Белоруссией.Царьградвчера в 22:51
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Мнение эксперта: Белоруссия будет переплачивать, покупая нефть не из России
Красная веснавчера в 22:46
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