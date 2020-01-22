Общество

РИА НовостиРИА НовостиЭксперт предсказал последствия от замены Белоруссией российской нефти

Белоруссии придется быть готовой переплачивать за нефть, в случае покупки топлива по реверсу из Европы в качестве альтернативы импорту из России, заявил эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский в интервью Sputnik Латвия.
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с чего всё началось
Эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский в эфире
 Sputnik Латвия высказал своё мнение о нефтегазовых спорах между Россией и Белоруссией.
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 01:43, Ашберн
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О нововведениях в главный закон России Владимир Путин сообщил в ходе своего Послания.
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В Дагестане женщинам запретили посещать один из бассейнов

На сайте "Анжи Арена" сообщается, что спорткомплекс является одной из достопримечательностей республики, а открывшийся в июне прошлого года бассейн - самый большой плавательный центр на Северном Кавказе.
Российская газета вчера в 07:15
Происшествия

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Происшествия

В Волгограде задержали выдававших себя за юристов мошенников

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Газета.Ru вчера в 13:35
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Появилось видео спасения рыбаков с оторвавшейся льдины на Сахалине

В интернете появилась видеозапись эвакуации рыбаков, которые уплыли на оторвавшейся льдине в залив Мордвинова в среду, 22 января.
Известия 00:55
Общество

Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда, сообщается на сайте кабмина.
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Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ).
Газета.Ru вчера в 09:13
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РПЛ не вошла в топ-20 сильнейших лиг мира в 2019 году

На официальном сайте Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) был обнародован рейтинг сильнейших лиг мира по итогам 2019 года.
Газета.Ru вчера в 00:28
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Глава ВЦИОМ рассказал об ожиданиях россиян от нового правительства

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Финансы

Акции ВТБ выросли на дивидендах

Андрей Костин подтвердил выплаты в размере 50% от чистой прибыли банка Акции ВТБ на Московской бирже резко выросли после того, как глава второго по величине активов российского банка Андрей Костин подтвердил, что ВТБ планирует направить на дивиденды за 2019 год 50% от чистой прибыли.
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Разведение сил по всей линии разграничения в Донбассе считают неприемлемым украинские власти, 21 января заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, сообщает «Интерфакс-Украина».
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РБК Пермский край вчера в 12:20
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