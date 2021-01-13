Рост цен в России в 2021 году быстро установится на уровне в 4 процента, планируемом Центробанком. При этом большую часть года инфляция будет держаться на уровне 3-3,5 процента. Такие темпы роста цена в беседе с РИА Новости предсказал гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко.

С чего всё началось Эксперт рассказал, насколько вырастут цены в 2021 году Темпы роста цен в России в текущем году достаточно быстро вернутся к цели ЦБ в 4% с декабрьского уровня в 4,9%, а большую часть года будут находиться в диапазоне 3-3,5%, заявил в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко. РИА Новости 17:01