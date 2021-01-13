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Lenta.ru

Эксперт предсказал рост цен в России в 2021 году

Рост цен в России в 2021 году быстро установится на уровне в 4 процента, планируемом Центробанком. При этом большую часть года инфляция будет держаться на уровне 3-3,5 процента. Такие темпы роста цена в беседе с РИА Новости предсказал гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко.В источнике
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Московский Комсомолец
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Lenta.ru
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Национальная служба новостей
С чего всё началось
РИА Новости

Эксперт рассказал, насколько вырастут цены в 2021 году

Темпы роста цен в России в текущем году достаточно быстро вернутся к цели ЦБ в 4% с декабрьского уровня в 4,9%, а большую часть года будут находиться в диапазоне 3-3,5%, заявил в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко.
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