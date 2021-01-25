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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

Эксперт предсказал рост тарифов на Украине из-за отказа от энергосистемы РФ

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов высказал мнение, что отсоединение от энергосистемы с Россией и Белоруссией приведёт к росту тарифов на электричество на Украине, сообщает РИА Новости.В источнике
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РИА Новости

Эксперт рассказал, что ждет Киев после отказа от российской энергосистемы

Отсоединение от энергосистемы с РФ и Белоруссией приведет к росту тарифов на электроэнергию на Украине, платить за это решение придется конечным потребителям страны, прокомментировал РИА Новости исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.
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Специалист назвал последствия отказа Киева от российской энергосистемы

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Счетная палата допустила дефицит продуктов из-за сдерживания цен

Реализация мер, предпринятых правительством для сдерживания цен на ряд продуктов питания, может привести к их дефициту, к такому выводу в результате мониторинга пришел департамент аудита экономического развития Счетной палаты России.
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Путин прокомментировал несогласованные акции протеста 23 января

Россияне имеют право выражать свое мнение, но только в рамках закона, прокомментировал прошедшие в субботу, 23 января, несогласованные акции протеста по регионам РФ президент Владимир Путин, передает ТАСС.
Газета.Ru07:39