Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов высказал мнение, что отсоединение от энергосистемы с Россией и Белоруссией приведёт к росту тарифов на электричество на Украине, сообщает РИА Новости.

С чего всё началось Эксперт рассказал, что ждет Киев после отказа от российской энергосистемы Отсоединение от энергосистемы с РФ и Белоруссией приведет к росту тарифов на электроэнергию на Украине, платить за это решение придется конечным потребителям страны, прокомментировал РИА Новости исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов. РИА Новости 04:53