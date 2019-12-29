Экономика

News.ruNews.ruЭксперт предсказал снижение ставок по ипотеке в 2020 году

Ставки по ипотечным кредитам в России могут понизиться в 2020 году на 0, 2 – 0,3%. Такого мнения придерживается финансовый аналитик Алексей Коренев. Он ожидает, что ЦБ РФ будет один или два раза в течение года снижать ключевую ставку и в итоге она может опуститься до 6%.
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Эксперт предсказал снижение ставок по ипотеке в 2020 году

News.ru10:16

Россиянам предрекли снижение ставок по ипотеке

ТК Звезда02 января в 17:17

На петербургском рынке ипотеки зафиксирован опасный тренд

РБК Санкт-Петербург06:36

Эксперты: ставки по ипотеке могут упасть до 7-8% в 2020 году

Газета.Ru03 января в 12:12

Финансовый аналитик спрогнозировал снижение ставок по ипотеке в России

URA.Ru08:30

Ставки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%

REGNUM02 января в 17:15

Что будет со ставками по ипотеке в 2020 году

Российская газета02 января в 08:06
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Хоккей

Россия уступила Канаде в финале молодежного чемпионата мира

Газета.Ru 15:43
Хоккей

Хованов рассказал, почему поцеловал герб России перед скамейкой шведов

После гола нападающий поцеловал греб России на форме перед скамейкой запасных сборной Швеции, чем вызвал негодование соперников.
РИА Новости 04:19
Происшествия

В Архангельске мужчина с ножом напал на водителя скорой помощи

В Архангельске мужчина с ножом напал на водителя бригады скорой помощи. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
Life.ru 09:28
Футбол

Защитник «Динамо» Киев — венгерской прессе: похоже, у моего клуба закончились деньги

Защитник киевского «Динамо» Тамаш Кадар рассказал о подготовке украинского клуба ко второму кругу УПЛ.
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Армия и оружие

Ракетные силы Ирана находятся в состоянии боевой готовности

Как стало известно агентству Reuters, ракетные силы Ирана находятся в состояние повышенной боевой готовности.
Московский Комсомолец 17:23
Армия и оружие

Багдад снова подвергся ракетному обстрелу

Коммерсантъ 15:21
Политика

Трамп пригрозил Ирану несоразмерным ответным ударом

Соединенные Штаты могут нанести непропорционально сильный удар по Ирану в случае любого нападения на американских граждан или объекты.
Lenta.ru 17:02
Хоккей

Россия снова сыграет с США в группе на МЧМ-2021

Спорт-Экспресс 17:08
Спорт

Опубликован топ-5 игр для компьютеров и консолей 2019 года

В топ-5 включили одну игру для персональных компьютеров, две для Xbox One, одну для PS4 и одну для Nintendo Switch.
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Политика

Гуайдо лишился поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы

Lenta.ru 13:28
Экономика

Россия остановила поставки нефти в Белоруссию

Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию, сообщает ТАСС.
BFM.ru 03 января в 08:41
Авто

Kia рассказала о новом кроссовере Sonet

Южнокорейский автопроизводитель KIA готовит к дебюту свой самый компактный и доступный кроссовер KIA Sonet.
Автоновости дня вчера в 01:58
Происшествия

В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя

Молодой человек умер от ножевых раненых после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.
РИА Новости 10:56
Экономика

В России изменились правила производства и реализации вина

Правила производства и реализации вина в России меняются.
Вести.Ru 02 января в 22:29
Общество

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Газета.Ru 03 января в 03:45
Политика

Посольство Польши оценило заявление МИД Украины о Бандере

Посольство Польши на Украине прокомментировало заявление пресс-секретаря украинского МИД Екатерины Зеленко по поводу Степана Бандеры.
RT на русском 01:27
Экономика

Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Ведомости 02 января в 15:54
Политика

Парламент Испании отклонил кандидатуру Санчеса на пост премьера

Депутаты нижней палаты испанского парламента проголосовали против назначения на пост премьер-министра страны Педро Санчеса, который в настоящее время является врио главы правительства.
News.ru 07:39
Общество

Авербух назвал гонорары фигуристов за участие в ледовых шоу

Призер Олимпийских игр, хореограф в фигурном катании Илья Авербух рассказал новостному порталу Sport24 в воскресенье, 5 января, что средний гонорар спортсмена за участие в ледовом шоу колеблется в пределах 150–200 тыс. рублей за один выход.
Известия 11:18
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 16:45
Политика

Иран отказался от ограничений ядерной сделки

Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".
РИА Новости 14:27
Армия и оружие

Эрдоган отправил турецких военных в Ливию

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале отправки турецких военнослужащих в Ливию. Об этом он заявил в эфире CNN Turk, передает ТАСС.
Lenta.ru 17:52
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова случайно показала таинственного бойфренда

Новогодние каникулы Анастасия Волочкова решила провести в жарком Таиланде, куда отправилась не одна, а в компании таинственного возлюбленного, которого уже целый год не могут увидеть подписчики.
StarHit.ru 10:00
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Роспотребнадзор рассказал об опасных блюдах в ресторане

Роспотребнадзор сообщил, что самыми опасными ресторанными блюдами из-за возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты, пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса и студень.
RT на русском 06:16
Наука

Киты ловят рыбу с задержкой

Горбатые киты плавают не быстро – во всяком случае, намного медленнее, чем рыба, которой они питаются.
Наука и жизнь 29.12.19 в 00:10
Политика

Джонсон назвал Сулеймани угрозой интересам Великобритании

Генерал элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касем Сулеймани, убитый в Ираке военными США, представлял угрозу интересам Великобритании и был ответственен за дестабилизацию на Ближнем Востоке.
Lenta.ru 15:11
Хоккей

ФХР намерена оставить Брагина во главе молодежной сборной России

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг прокомментировал возможное продление контракта с главным тренером молодежной сборной Валерием Брагиным.
Sport24.ru 17:47
Общество

Компания Фридмана намерена взыскать долг с Елены Батуриной

РИА Новости вчера в 10:21
Политика

Зеленского заставили оправдываться за «оманские каникулы»

РЕН ТВ 17:41
Гаджеты

Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона

Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона, которая приводит к сокращению ресурса аккумуляторной батареи.
UfaTime.ru 03 января в 16:10
Как работают Яндекс.Новости?
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