Экономика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаЭксперт предсказал укрепление рубля из-за вакцины от коронавируса

Курс доллара может снизиться до 65-70 рублей, а позиции рубля укрепиться после разработки вакцины от коронавируса, заявил ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.
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с чего всё началось

Эксперт рассказал, когда доллар снова подешевеет

У рубля есть все шансы вернуться к укреплению – если цифры в районе 60 рублей за доллар пока кажутся нереальными, то диапазон 65-70 рублей – вполне возможный сценарий.
ПРАЙМвчера в 19:05

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Эксперт предсказал укрепление рубля из-за вакцины от коронавируса

Комсомольская правда00:57

Эксперт предсказал время укрепления рубля

Известиявчера в 22:55

Эксперт рассказал, когда доллар снова подешевеет

ПРАЙМвчера в 19:05

Эксперт рассказал, когда подешевеет доллар

ФАНвчера в 21:04

Аналитик спрогнозировал усиление позиций рубля

Газета.Ruвчера в 20:55

Эксперт рассказал, когда подешевеет доллар

News.ruвчера в 20:46

Названы условия для укрепления рубля к доллару

Lenta.ruвчера в 22:02
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Общество

Ярилин день или Макушку лета по народному календарю отмечают 1 июля

Первый день июля наши предки посвящали богу Яриле.
Телепорт вчера в 12:55
1
Общество

В России пенсионерам-опекунам проиндексируют пенсии

Москва, 1 июля 2020, 00:05 — REGNUM Сегодня, 1 июля, вступил в силу закон, согласно которому пенсионеры-опекуны получат право на индексацию своей пенсии, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:05
14
Технологии

Принудительное обновление для Windows 10 замедляет работу ПК

Подчеркивается, что после обновления операционной системы начинают медленнее запускаться приложения, наблюдаются изменения показателей FPS в играх.
Evo-rus.com вчера в 03:19
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Общество

Тарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля

Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексируют в России с 1 июля 2020 года.
ТАСС вчера в 17:11
2,5K
Общество

«Умный» учет электричества поможет сэкономить 70-80 млрд рублей в год

"Интеллектуальный" учет электроэнергии в стране позволит снизить её потери на 70-80 миллиардов рублей в год, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
РИА Новости вчера в 08:30
122
Шоу-бизнес

Дава потратил 900 тысяч рублей на лечение мамы от коронавируса

Мать Давида Манукяна переболела коронавирусом, ее лечение обошлось артисту в 900 тыс. руб. Об этом артист рассказал "СтарХит".
RuNews24.ru 01:52
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Происшествия

В Подмосковье в ДТП с участием автобуса пострадали восемь человек

В результате ДТП с участием рейсового автобуса и автомобиля такси в Подмосковье пострадали восемь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД России.
RT на русском 01:55
3
Политика

Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля

О возобновлении авиасообщения с Турцией с 15 июля речи не идет, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
РИА Новости вчера в 05:57
1,2K
Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости 29 июня в 12:25
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Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru 29 июня в 08:52
4,3K
Общество

Обязательная маркировка лекарств и обуви вступает в РФ в силу с 1 июля

Обязательная маркировка лекарств и обуви вступает в РФ в силу с 1 июля.
ТАСС вчера в 17:48
86
Общество

В России выявили 6556 новых случаев заражения коронавирусом

Число случаев коронавируса в РФ выросло за сутки на 6556, до 654 405, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 03:32
Общество

ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 55,22% за шесть дней

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ указом президента РФ Владимира Путина было назначено на 1 июля.
Российская газета 03:30
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Экономика

Новый банк развития БРИКС предоставил РФ кредит на 205 млн евро

Шанхай, Китай, 1 июля 2020, 07:25 — REGNUM Кредит в размере 205 млн евро выделил российской стороне Новый банк развития БРИКС для осуществления программы развития малых исторических городов РФ, 30 июня сообщается на сайте финансового учреждения.
REGNUM 00:25
1
Авто

Новые ограничения на ввоз в Россию праворульных машин вступили в силу

Новые ограничения на ввоз праворульных машин в РФ вступают в силу с 1 июля.
ТАСС вчера в 17:24
6
Шоу-бизнес

Егор Крид и Нюша выпустили романтический клип

Премьера песни состоялась на фоне слухов о романтической связи Егора Крида и Нюши.
Bimru.ru вчера в 04:01
6
Игры

Опубликован геймплейный трейлер игры Crysis Remastered

REGNUM вчера в 21:10
18
Футбол

ЦСКА победил «Спартак» в московском дерби чемпионата России по футболу

РБК вчера в 15:28
Общество

Борьбу с коронавирусом в России в ВОЗ назвали успешной

Российский представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович оценила путь России в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Фонтанка.Ру 02:12
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Происшествия

В Челябинской области умерли трое мужчин с коронавирусом

Челябинск, 30 июня 2020, 11:43 — REGNUM В Челябинской области скончались ещё три пациента с коронавирусом.
REGNUM вчера в 04:43
18
Киберспорт

2 июля Ubisoft представит свою королевскую битву

Компания Ubisoft запустила сайт Hyper Scape — футуристичной королевской битвы.
Матч ТВ вчера в 05:03
4
Футбол

«Оренбург» не сыграет второй матч подряд из-за вспышки коронавируса в клубе

Ранее "Оренбург" не смог сыграть с "Краснодаром" в матче 24-го тура чемпионата России из-за вспышки коронавируса в клубе.
Газета.Ru 03:38
Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

Минтруд России разъяснил порядок начисления вторых единовременных выплат семьям с детьми в возрасте от трех до 16 лет.
Будущее России. Национальные проекты 29 июня в 02:45
2,6K
Общество

В России за сутки выявили 6556 новых случаев коронавируса

Накануне в России за сутки выявили 6693 новых случаев коронавируса.
RT на русском 03:32
Здоровье

Россиянам дали советы по налаживанию обмена веществ после самоизоляции

ФедералПресс 29 июня в 04:13
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Политика

Трамп разрешил вывести из Германии 9,5 тыс. американских военных

Президент США Дональд Трамп утвердил план по передислокации из Германии 9,5 тыс. американских военнослужащих для "сдерживания РФ".
Газета.Ru вчера в 18:54
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Гаджеты

AMD выпустила бета-драйвер с поддержкой аппаратного ускорения планировщика GPU в Windows 10

Последняя функция обещает прирост производительности, так что AMD решила сильно не отставать от конкурента и представила бета-райвер Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.5.1 (версия 20.10.17.04), который тоже поддерживает аппаратное ускорение планировщика GPU в Windows 10.
3DNews вчера в 17:04
Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

РБК вчера в 03:08
1,3K
Здоровье

В Липецке возобновили работу все поликлиники

В приказе обозначены действия персонала поликлиник.
Gorod48 01:48
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 654 тысячи

Общее число выявленных в России случаев заражения коронавирусом достигло 654 тысяч.
Lenta.ru 03:32
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