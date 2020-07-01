Экономика
Комсомольская правдаЭксперт предсказал укрепление рубля из-за вакцины от коронавируса
Курс доллара может снизиться до 65-70 рублей, а позиции рубля укрепиться после разработки вакцины от коронавируса, заявил ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.
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с чего всё началось
У рубля есть все шансы вернуться к укреплению – если цифры в районе 60 рублей за доллар пока кажутся нереальными, то диапазон 65-70 рублей – вполне возможный сценарий.ПРАЙМвчера в 19:05
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Принудительное обновление для Windows 10 замедляет работу ПК
Подчеркивается, что после обновления операционной системы начинают медленнее запускаться приложения, наблюдаются изменения показателей FPS в играх.
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Тарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля
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В результате ДТП с участием рейсового автобуса и автомобиля такси в Подмосковье пострадали восемь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД России.
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Обязательная маркировка лекарств и обуви вступает в РФ в силу с 1 июля.
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РИА Новости 03:32
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ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 55,22% за шесть дней
Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ указом президента РФ Владимира Путина было назначено на 1 июля.
Российская газета 03:30
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Новый банк развития БРИКС предоставил РФ кредит на 205 млн евро
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REGNUM 00:25
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Новые ограничения на ввоз в Россию праворульных машин вступили в силу
Новые ограничения на ввоз праворульных машин в РФ вступают в силу с 1 июля.
ТАСС вчера в 17:24
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Опубликован геймплейный трейлер игры Crysis Remastered
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Общество
Борьбу с коронавирусом в России в ВОЗ назвали успешной
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Фонтанка.Ру 02:12
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В Челябинской области умерли трое мужчин с коронавирусом
Челябинск, 30 июня 2020, 11:43 — REGNUM В Челябинской области скончались ещё три пациента с коронавирусом.
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Компания Ubisoft запустила сайт Hyper Scape — футуристичной королевской битвы.
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3DNews вчера в 17:04
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Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 654 тысячи
Общее число выявленных в России случаев заражения коронавирусом достигло 654 тысяч.
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