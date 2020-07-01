У рубля есть все шансы вернуться к укреплению – если цифры в районе 60 рублей за доллар пока кажутся нереальными, то диапазон 65-70 рублей – вполне возможный сценарий.

с чего всё началось

Курс доллара может снизиться до 65-70 рублей, а позиции рубля укрепиться после разработки вакцины от коронавируса, заявил ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

Общество В России пенсионерам-опекунам проиндексируют пенсии Москва, 1 июля 2020, 00:05 — REGNUM Сегодня, 1 июля, вступил в силу закон, согласно которому пенсионеры-опекуны получат право на индексацию своей пенсии, сообщает ИА REGNUM. 14

Происшествия В Подмосковье в ДТП с участием автобуса пострадали восемь человек В результате ДТП с участием рейсового автобуса и автомобиля такси в Подмосковье пострадали восемь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД России. 3

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Футбол «Оренбург» не сыграет второй матч подряд из-за вспышки коронавируса в клубе Ранее "Оренбург" не смог сыграть с "Краснодаром" в матче 24-го тура чемпионата России из-за вспышки коронавируса в клубе.

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