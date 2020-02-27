с чего всё началось

Авторитетный эксперт Нуриэль Рубини, спрогнозировавший кризис 2008 года, предрёк замедление темпов мировой экономики из-за коронавируса. Об этом он написал в своей статье в Financial Times.

Происшествия В зеленоградской школе умерла ученица Девочка умерла в одной из школ Зеленограда, следователи выясняют обстоятельства случившегося, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.

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Армия и оружие НАТО выразило солидарность с Турцией по ситуации в Сирии «Сегодня Турция объяснила ситуацию в сфере безопасности, союзники выражают глубокие соболезнования в связи гибелью турецких военных, они также осудили атаки сирийского режима при поддержке России в провинции Идлиб», — передает его слова РИА «Новости».

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