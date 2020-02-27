Экономика
News.ruЭксперт предсказал замедление мировой экономики из-за коронавируса
Авторитетный эксперт Нуриэль Рубини, спрогнозировавший кризис 2008 года, предрёк замедление темпов мировой экономики из-за коронавируса. Об этом он написал в своей статье в Financial Times.
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с чего всё началось
В колонке для Financial Times он заявил, что до этой недели, когда инвесторы в панике устроили распродажу активов, реакция фондовых рынков на вспышку была «мягкой».Forbes26 февраля в 09:25
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Предсказавший кризис 2008-го экономист заявил о заблуждениях о коронавирусе
Lenta.ru26 февраля в 21:00
«Худшее впереди»: предсказавший кризис экономист назвал 4 заблуждения о коронавирусе
Forbes26 февраля в 09:25
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Турецкая армия атаковала самолеты ВКС России в Идлибе
Российские самолеты и позиции армии САР подверглись обстрелу со стороны турецких военных.
Армия и оружие
Сирийские войска освободили три поселка на границе Идлиба и Хамы
Подразделения сирийской армии вернули под контроль населенные пункты Хирбет-Накус, Эль-Мансура и Телль-Васит, которые находятся у административной границы провинций Идлиб и Хама.
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Энрике Иглесиас назвал ребенка несуществующим русским именем
Испанский певец Энрике Иглесиас назвал новорожденную дочь несуществующим русским именем — Маша (не Мария).
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За нарушения при голосовании по Конституции смогут посадить на 4 года
Уголовное наказание, в зависимости от степени тяжести преступления, предусмотрено от штрафов до 4 лет лишения свободы.
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Шойгу сообщил об испытаниях гиперзвукового оружия на Северном флоте
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что на Северном флоте продолжаются испытания новейшего гиперзвукового оружия.
Происшествия
В зеленоградской школе умерла ученица
Девочка умерла в одной из школ Зеленограда, следователи выясняют обстоятельства случившегося, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
Футбол
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы
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Общество
Канадцы отказались платить за принца Гарри и Меган Маркл
В среду, 26 февраля, Канада объявила, что после 31 марта Королевская канадская конная полиция прекратит обеспечивать безопасность принца Гарри, Меган Маркл и их девятимесячного сына Арчи, используя деньги из государственного бюджета.
Происшествия
В Петербурге произошел взрыв в жилом доме
Армия и оружие
НАТО выразило солидарность с Турцией по ситуации в Сирии
«Сегодня Турция объяснила ситуацию в сфере безопасности, союзники выражают глубокие соболезнования в связи гибелью турецких военных, они также осудили атаки сирийского режима при поддержке России в провинции Идлиб», — передает его слова РИА «Новости».
Здоровье
70 человек находятся под подозрением на коронавирус на Кубани
На Кубани пока не зарегистрировано ни одного случая заражения этим опасным вирусом сообщает "Интерфакс-Юг" с ссылкой на руководителя Специализированной клинической детской инфекционной больницы краевого Минздрава Нафисет Тхакушинову.
Общество
Шнуров временно прекратил концертную деятельность
Музыкант Сергей Шнуров заявил, что прекратил концертную деятельность не навсегда.
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Программное интервью нового главного тренера "Рубина" о госденьгах, вылетающих в трубу, футболистах-подкаблучниках и рисках новой команды В воскресенье "Рубин" возобновит сезон гостевым матчем против "Тамбова" — это первая официальная игра для нового главного тренера казанцев Леонида Слуцкого, возглавившего команду в декабре прошлого года.
Игры
Симулятор пандемии Plague Inc. удалили из App Store в Китае
По данным ToDay News Ufa, игра попала в немилость и была удалена из App Store, как включающая незаконный контент.
Общество
Женевский автосалон отменен из-за коронавируса
Политика
Секретарь СНБО Украины назвал «лучшее лекарство от коронавируса»
Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1» назвал «лучшее лекарство от коронавируса».
Музыка
Новый клип Леди Гаги снят на iPhone 11 Pro
Американская певица Леди Гага выпустила новый клип на песню Stupid Love, который был полностью снят на смартфон iPhone 11 Pro.
Шоу-бизнес
Катя Гордон обнародовала компромат на Валерию и Иосифа Пригожина
Известный в России журналист и юрист Катя Гордон объявила войну продюсеру Иосифу Пригожину и его звездной супруге - певице Валерии.
Политика
Лавров заявил о недопустимости компромиссов с террористами в Сирии
Россия выступает против компромиссов с террористами на Ближнем Востоке, включая Сирию и Ливию, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Люксембурга, передает корреспондент РБК.
Политика
Порошенко самостоятельно явился на допрос в ГБР
Экс-президент Украины Петр Порошенко самостоятельно явился в пятницу на допрос в Госбюро расследований (ГБР) после того, как ранее было принято решение о его принудительной доставке из-за постоянного игнорирования вызовов к следователям.
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В России пересмотрят размер дорожных штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции РФ пересмотрит проект нового Кодекса об административных правонарушениях в части резкого увеличения штрафов за нарушения правил дорожного движения, поскольку это не соответствует запросам общества.
Шоу-бизнес
Агузарова посетила шоу Галкина с каменным лицом
Артистка пришла на съемки в эпатажном ярком костюме, но большинство зрителей увидели, что ее лицо претерпело существенные изменения.
Происшествия
В Одессе обезвредили угрожавшего взорвать гранату в здании суда
В Приморском районном суде Одессы обезвредили мужчину, который угрожал взорвать гранату во время заседания.
Общество
В Азербайджане у россиянина нашли коронавирус
Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в пятницу подтвержден на территории Азербайджана.
Происшествия
Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину.
Политика
В России 22 апреля объявят выходным для голосования по Конституции
Дата выпадает на среду, но день объявят выходным, причём — оплачиваемым, сообщает РБК.
Общество
ФНС опровергла сообщения о масштабном сбое в работе своей базы
«Информационная система ФНС работает в штатном режиме, а кратковременные сбои, на которые обратили внимание отдельные предприниматели, были связаны с проведением срочных внеплановых технологических работ», — заявили в ведомстве.
Армия и оружие
В Совфеде допустили возможность войны между Турцией и Сирией
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что планируемая Турцией широкомасштабная операция в сирийском Идлибе может перерасти в ее войну с Сирией.