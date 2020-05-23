Экономика

Газета.RuГазета.RuЭксперт предсказала сокращение пенсионного возраста в России

В России могут сократить пенсионный возраст в случае становления критической ситуации на рынке труда. Об этом Prime рассказала доцент кафедры "Развитие человеческого капитала" РЭУ им Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
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Эксперт анонсировала сокращение пенсионного возраста в России

Московский Комсомолец00:08

Названо условие для сокращения пенсионного возраста в России

URA.Ruвчера в 23:52

Эксперт рассказал, смягчат ли условия для досрочного выхода на пенсию

ПРАЙМвчера в 19:03

Эксперт предсказала сокращение пенсионного возраста в России

Газета.Ruвчера в 22:20

В России назвали условия для снижения пенсионного возраста

ИА Красная Веснавчера в 21:26

Россиянам раскрыли условие сокращения пенсионного возраста

ФедералПрессвчера в 20:06

Эксперт назвала условия для снижения пенсионного возраста в России

Mockva.ruвчера в 23:03
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Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ

Российская газета вчера в 07:16
1,8K
Армия и оружие

Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
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Космос

NASA раскрывает эволюцию Красной планеты с помощью марсохода Curiosity

Марсоход Curiosity помогает найти ответы на вопросы о том, была ли обитаема Красная планета.
HotGeo вчера в 09:37
8
Авто

Студия Italdesign представила Nissan GT-R50 за 78 млн рублей

Nissan GT-R50 стоимостью 990 тыс. евро или около 78 млн рублей, студия Italdesign представила сейчас, хотя изначально его показ планировался на отмененный Женевский автосалон.
Tvoe-avto.com 20 мая в 15:00
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Политика

Украина и США отказались участвовать в заседании Совбеза ООН по Крыму

Представители стран отказались принимать участие в инициированном Россией заседании по «формуле Арриа», посвященном ситуации на полуострове.
Lenta.ru вчера в 22:42
32
Кино

Фанаты Зака Снайдера добились показа его версии «Лиги справедливости»

Поклонники кинокомикса «Лига справедливости» все же смогут увидеть оригинальную версию Зака Снайдера, заявили в компании Warner Media, 21 мая передает телеканал CNN.
ИА Красная Весна вчера в 12:02
7
Армия и оружие

«Российские» МиГ-29 в Ливии признали белорусскими

Замеченные на спутниковых снимках в Ливии истребители четвертого поколения МиГ-29 и вертолеты Ми-24 российского производства могли быть куплены ОАЭ у Белоруссии, пишет The Drive, ссылаясь на распространяемые в соцсетях материалы.
Lenta.ru вчера в 10:55
120
Политика

МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил

Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ 21 мая в 11:06
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Кино

Звезды «Игры престолов» сыграют в вампирском фильме

Главные роли в фильме сыграют звезды «Игры престолов» Питер Динклэйдж и Джейсон Момоа.
Кinomania 21 мая в 13:32
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Общество

Москва начинает первый этап смягчения ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 02:07
3,2K
Происшествия

Бард Новиков пытается отсудить у государства миллион рублей

Певец и худрук свердловского Театра эстрады Александр Новиков пытается отсудить у государства миллион рублей за уголовное преследование по делу «Бухты Квинс».
Политсовет вчера в 08:50
11
Культура

Познер высказался о скандале вокруг выпуска «Бесогона» Михалкова

Выпуск авторской программы «БесогонТВ» режиссера Никиты Михалкова, посвященный чипизации людей, мог навредить некоторым россиянам.
URA.Ru 21 мая в 23:53
121
Общество

Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье

Газета.Ru вчера в 13:09
1,7K
Общество

Стало известно о тяжелом состоянии Рамзана Кадырова

Lenta.ru вчера в 13:25
1,1K
Здоровье

Ученые объяснили большинство летальных исходов от коронавируса

Live24 вчера в 08:10
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Армия и оружие

Экраноплан «Чайка» может быть возрожден в России

Последняя, как утверждается в издании, может быть возрождена в России.
ИнфоСМИ вчера в 06:15
Армия и оружие

США намерены нарастить мощь ВМС для противостояния России и Китаю

По словам министра обороны США, Пентагон работает над реализацией плана президента США Дональда Трампа об увеличении количества кораблей в составе ВМС до 355, но этого количества может быть недостаточно для решения основных задач - противостоянию с Россией и Китаем.
Военное обозрение вчера в 23:34
5
Космос

Ученые сочли размещение атомных реакторов на Луне отличной идеей

Журнал «Chemical & Engineering News» считает, что не только Луна идеальна для размещения ядерной энергетики, но и Марс.
Shraibikus News вчера в 07:52
1
Политика

Венесуэла поручила своей армии сопровождать иранские нефтяные танкеры

Каракас, 21 мая 2020, 02:05 — REGNUM Иранские танкеры с нефтью, которые следуют в Венесуэлу, будут сопровождаться венесуэльскими военными при заходе в особую экономическую зону Боливарианской республики, 20 мая заявил министр обороны страны Владимир Падрино в эфире телеканала VTV.
REGNUM 20 мая в 19:05
4
Общество

В Госдуме оценили идею повысить возраст продажи алкоголя

В Госдуме оценили идею повысить возраст продажи алкоголя.
Piter.tv вчера в 05:29
39
Космос

На орбите Юпитера обнаружили аномальный астероид

Ученые обнаружили в Солнечной системе аномальный астероид, который внешним видом больше напоминает комету. Ему присвоили название 2019 LD2.
МИР 24 вчера в 03:16
5
Космос

Россия следила за зараженной китайской Уханью из космоса

Фотоизображения, ставшие основой для исследования, производились посредством многозональных сканирующих устройств космических аппаратов серии «Метеор-М».
SM News вчера в 07:53
8
Здоровье

Бразилия обогнала Россию по числу зараженных коронавирусом

Бразилия заняла второе место в мире по числу зараженных коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
РБК вчера в 20:24
2
Армия и оружие

Первая партия самоходных гаубиц «Коалиция-СВ» поступила в войска

Армия РФ получила первую партию новых самоходных гаубиц «Коалиция-СВ», сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».
ТК Звезда вчера в 11:01
3
Общество

Назван простой способ дезинфекции маски

Многоразовую маску для лица необходимо ежедневно стирать с мылом в горячей воде, пишет MedicalXpress, ссылаясь на мнение врачей и специалистов из американского Центра по контролю и профилактике заболеваний.
РИА Новости вчера в 12:52
57
Общество

Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии

Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК вчера в 08:57
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Происшествия

Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова

Ведомости вчера в 05:14
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Общество

Глава Ассоциации медсестер вступился за тульского врача в купальнике

Исполнительный директор Ассоциации медицинских сестер России Валерий Самойленко вступился за 23-летнего врача, пришедшую на работу в купальнике под защитным костюмом.
Тульские новости вчера в 08:30
1
Армия и оружие

ВО: в США создана мини-торпеда для борьбы с российскими подлодками

Компания Northrop Grumman (США) разработала и 21 мая испытала новую специальную легкую торпеду VLWT для вооружения подлодок типа «Вирджиния».
Недвижимость.RU вчера в 16:55
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Политика

Лукашенко заявил, что не надо становиться перед Россией на колени

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не только не захотела сотрудничать с Минском в разработке ракеты, но и не соглашается предоставлять полигон для испытания белорусской разработки.
РИА Новости вчера в 07:39
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