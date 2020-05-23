Сокращение пенсионного возраста возможно, если ситуация на рынке труда станет критической – безработица вырастет, и свободных вакансий для молодых не будет.

с чего всё началось

В России могут сократить пенсионный возраст в случае становления критической ситуации на рынке труда. Об этом Prime рассказала доцент кафедры "Развитие человеческого капитала" РЭУ им Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.

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Армия и оружие Yeni Safak: Россия перебросила из Сирии восемь самолётов для помощи Хафтару Автор материала утверждает, что после уничтожения турецкими беспилотниками "более дюжины" российских систем ПВО в Ливии, стоящих на вооружении ЛНА, Россия продолжила поддерживать "путчиста Хафтара", якобы направив ему на помощь восемь боевых самолетов.

Происшествия В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, планировавших теракты, сообщает в пятницу, 22 мая, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального антитеррористического комитета. 244

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Космос Сгоревшая ступень ракеты «Союз» удивила австралийцев Специалист считает, что сгорела вся ступень ракеты в атмосфере, обломки до поверхности Земли не добрались.

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Политика Politico: США могут создать новый орган по реагированию на пандемии Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает план по созданию в структуре Госдепартамента нового отдела по реагированию на вспышки инфекционных заболеваний, сообщает газета Politico со ссылкой на документы.

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