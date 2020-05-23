Общество
Газета.RuЭксперт предсказала сокращение пенсионного возраста в России
В России могут сократить пенсионный возраст в случае становления критической ситуации на рынке труда. Об этом Prime рассказала доцент кафедры "Развитие человеческого капитала" РЭУ им Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
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с чего всё началось
Сокращение пенсионного возраста возможно, если ситуация на рынке труда станет критической – безработица вырастет, и свободных вакансий для молодых не будет.ПРАЙМвчера в 19:03
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Политика
Представители Украины не явились на заседание Совбеза ООН по Крыму
Нью-Йорк, США, 23 мая 2020, 05:43 — REGNUM Украинская делегация проигнорировала инициированное Россией заседание Совбеза ООН по «формуле Арриа», посвященное ситуации в Крыму, сообщили 23 мая в российском постоянном представительстве при организации.
REGNUM вчера в 22:43
Политика
Демократы потребовали у Трампа объяснить отправку аппаратов ИВЛ в РФ
Напомним, в ходе состоявшейся 8 мая телефонной беседы Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, американский лидер предложил оказать России помощь с аппаратами ИВЛ.
ИА Красная Весна вчера в 17:15
Шоу-бизнес
Модель Гаврилова впервые высказалась о разрыве с Эмином
Модель Алена Гаврилова в комментариях у себя в Instagram впервые ответила на вопросы о разводе с предпринимателем и поп-исполнителем Эмином Агаларовым, а также на подозрения в том, что их общая дочь Афина живет с отцом.
Газета.Ru вчера в 05:45
Общество
В Гидрометцентре сообщили о потеплении в Москве с 25 мая
Первые признаки потепления в Москве ожидаются 25 мая, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
РБК вчера в 19:42
Общество
На Украине отложат строительство «Стены» на границе с Россией
Государственная пограничная служба Украины заявила, что реализацию проекта «Стена» по строительству фортификационных сооружений и охранных систем на границе с Россией планируется отложить на четыре года.
RT на русском вчера в 04:47
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета вчера в 03:38
Общество
Во Владимирской области выявлено 77 новых случаев коронавируса
На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 ч. на 22 мая 2020 года лабораторно подтверждено 77 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
ГТРК Владимир вчера в 03:00
Политика
На Украине предложили демилитаризовать Донбасс к августу
Донбасс должен быть демилитаризован к августу, чтобы там прошли местные выборы, заявил представитель Киева в контактной группе Алексей Резников.
РИА Новости вчера в 16:54
Армия и оружие
Yeni Safak: Россия перебросила из Сирии восемь самолётов для помощи Хафтару
Автор материала утверждает, что после уничтожения турецкими беспилотниками "более дюжины" российских систем ПВО в Ливии, стоящих на вооружении ЛНА, Россия продолжила поддерживать "путчиста Хафтара", якобы направив ему на помощь восемь боевых самолетов.
Военное обозрение 00:59
Технологии
В WhatsApp появится новая функция
В бета-версии WhatsApp для iOS появилась функция распознавания QR-кодов, пишет Wabetainfo.
РИА Новости 21 мая в 09:58
Происшествия
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, планировавших теракты, сообщает в пятницу, 22 мая, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального антитеррористического комитета.
Известия вчера в 10:52
Общество
В сальском интернате зафиксировано уже около 270 больных коронавирусом
По данным на 22 мая, в психоневрологическом интернате в Сальске уже зарегистрировано около 270 больных коронавирусом.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 11:12
Происшествия
В Новосибирской области выявили 83 новых случая коронавируса
В Новосибирской обасти за минувшие сутки выявили 83 новых случаев коронавируса, а также скончались два человека.
АиФ Новосибирск 00:48
Космос
Сгоревшая ступень ракеты «Союз» удивила австралийцев
Специалист считает, что сгорела вся ступень ракеты в атмосфере, обломки до поверхности Земли не добрались.
Shraibikus News вчера в 11:22
Здоровье
Власти Москвы утвердили стандарт медпомощи в условиях пандемии
В Москве внедрен временный стандарт плановой медпомощи, который будет действовать в период пандемии.
Российская газета вчера в 19:06
Авто
Renault представил для России обновленный Kaptur
Компания Renault представила обновленный Renault Kaptur для российского рынка.
Автоновости дня 21 мая в 09:35
Общество
В Саратовской области трое детей заразились коронавирусом
Трое детей есть среди 67 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 2139, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 21 мая в 03:46
Общество
Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии
Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК вчера в 08:57
Музыка
Леди Гага и Ариана Гранде выпустили трек «Rain on Me»
Леди Гага и Ариана Гранде выпустили совместный трек, который называется «Rain on Me».
Афиша Daily вчера в 07:57
Экономика
CNN: разработчики вакцины от COVID-19 заработали на продаже акций
Десятки миллионов долларов заработали менеджеры американской фармкомпании Moderna, разрабатывающей вакцину от COVID-19, на продаже собственных акций, 22 мая сообщает CNN.
ИА Красная Весна вчера в 22:33
Политика
Лукашенко призвал не становиться перед Россией на колени
Газета.Ru вчера в 09:47
Общество
Тульскую медсестру, работавшую в купальнике, поддержал губернатор
Аргументы и Факты вчера в 05:15
Происшествия
Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
Ведомости вчера в 05:14
Шоу-бизнес
Гагарина оставит мужа без недвижимости после развода
Совсем недавно стало известно, что певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков решили расторгнуть брак.
НТВ 21 мая в 08:52
Политика
Politico: США могут создать новый орган по реагированию на пандемии
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает план по созданию в структуре Госдепартамента нового отдела по реагированию на вспышки инфекционных заболеваний, сообщает газета Politico со ссылкой на документы.
Газета.Ru 02:01
Политика
WP: Власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания
В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.
Российская газета 01:14
Авто
Kia выпустит новый электрический ситикар всего за 470 тыс. рублей
В свою очередь, главный исполнительный директор Kia Motors Europe Эмилио Эррера сообщил, что южнокорейский концерн собирается выпустить скромный по размерам электромобиль, чтобы помочь людям и неплохо заработать.
Pnzdrive 01:55
Кино
20-минутный ролик из сцен секса в сериале «Нормальные люди» опубликовали на Pornhub. Создатели картины возмущены
Драма из 12 частей рассказывает историю двух молодых людей, их отношениях и взрослении, начиная со старших классов.С момента выхода картины ирландская национальная телекомпания RTÉ получила 50 жалоб на сексуальные сцены.
Snob.ru 21 мая в 11:54