Сокращение пенсионного возраста возможно, если ситуация на рынке труда станет критической – безработица вырастет, и свободных вакансий для молодых не будет.

с чего всё началось

В России могут сократить пенсионный возраст в случае становления критической ситуации на рынке труда. Об этом Prime рассказала доцент кафедры "Развитие человеческого капитала" РЭУ им Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.

Общество ВОЗ: Южная Америка стала новым эпицентром пандемии коронавируса Южная Америка стала новым эпицентром распространения пандемии коронавируса, наиболее пострадала от инфекции Бразилия, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана. 27

Футбол Слуцкий прокомментировал слухи о конфликте с Мамаевым Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, ранее работавший в ЦСКА, прокомментировал якобы наличие конфликта между ним и экс-хавбеком «армейцев» Павлом Мамаевым, ныне выступающим за «Ростов».

Экономика Доля расходов населения на еду в России достигла рекордных размеров Москва, 22 мая 2020, 20:30 — REGNUM Доля трат на еду из общего уровня расходов семей в России достигла рекордных показателей в апреле 2020 года. 68

Политика На Украине предложили демилитаризовать Донбасс к августу Донбасс должен быть демилитаризован к августу, чтобы там прошли местные выборы, заявил представитель Киева в контактной группе Алексей Резников. 7

Политика В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО. 381

Здоровье Роспотребнадзор сообщил о новом случае COVID-19 на Сахалине Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова рассказала, что сегодня в Сахалинской области зарегистрировано уже 68 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Общество Москва начинает первый этап смягчения ограничений Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. 3,2K

Общество Сервис аренды автомобилей Hertz подал заявление о банкротстве Компания Hertz, занимающаяся прокатом автомобилей, подала заявление о банкротстве на фоне ухудшения экономической ситуации из-за пандемии коронавируса, говорится в заявлении компании. 5

Происшествия За сутки в Новосибирской области выявили 83 новых случая коронавируса В сводке оперативного штаба Новосибирской области от 23 мая в 11:00 появилось 83 новых пациента с коронавирусом.

Энергетика Sohu оценило решение России сформировать стратегические запасы нефти Россия придумала хитрый трюк, как сформировать стратегические запасы нефти и обеспечить свою энергетическую безопасность в будущем, об этом пишут китайские СМИ. 5

Политика Названы сроки возвращения регионов России к нормальной жизни Mohammad Javad Abjoushak / Globallookpress Директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев назвал сроки возвращения большинства регионов России к нормальной жизни. 46

Здоровье За сутки еще два пациента с коронавирусом умерли на Ставрополье Общее количество заразившихся новой инфекцией людей приближается к двум тысячам Ставрополь, 23 мая.

Энергетика Экспортная цена газа стала дешевле российской Согласно результатам торгов, на европейских хабах в среду, 20 мая, газ стоил дешевле, чем в России, даже без учета 30% экспортной пошлины и расходов на транспортировку (нетбэк). 9

Здоровье В Амурской области выявлено еще 17 случаев коронавируса В Амурской области на 22 мая число инфицированных коронавирусом достигло 294, в том числе 17 случаев подтверждены за последние сутки. 55

Происшествия Суд отклонил апелляцию Анатолия Быкова «Сегодня Красноярский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Анатолия Быкова на решение Свердловского районного суда Красноярска об избрании меры пресечения Быкову в виде заключения под стражу на срок в течение 1 месяца 26 суток до 4 июля 2020 г. и оставил его без изменения». 156