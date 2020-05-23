Экономика
Газета.RuЭксперт предсказала сокращение пенсионного возраста в России
В России могут сократить пенсионный возраст в случае становления критической ситуации на рынке труда. Об этом Prime рассказала доцент кафедры "Развитие человеческого капитала" РЭУ им Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
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Общество
Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе.
Газета.Ru вчера в 13:09
Энергетика
Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель.
RT на русском вчера в 01:09
Происшествия
В Дагестане ликвидировали шесть боевиков
ТАСС вчера в 10:49
Политика
WP узнала об обсуждении властями США проведения ядерных испытаний
Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа обсуждали вопрос о возобновлении ядерных испытаний впервые с 1992 года.
РБК вчера в 23:09
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 20 мая в 13:18
Футбол
Кикнадзе объяснил решение «Локомотива» расстаться с Семиным
Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, когда у него созрело решение уволить Юрия Сёмина с поста главного тренера.
Metaratings вчера в 04:33
Шоу-бизнес
Арт-директор Бориса Моисеева рассказал о состоянии певца
Аргументы и Факты вчера в 18:40
Здоровье
В России сократят срок выхода на рынок препарата от коронавируса
Минздрав России намерен сократить срок выхода на рынок препарата от COVID-19 «Фавипиравир», который сейчас проходит клинические испытания.
РБК вчера в 22:45
Кино
Вышел трейлер «Довода» Кристофера Нолана
Вышел трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана.
Афиша Daily вчера в 02:00
Происшествия
Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
Ведомости вчера в 05:14
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ вчера в 07:28
Политика
Союзники по НАТО призвали США не выходить из ДОН
Как утверждает Афинское агентство новостей АМНА, все союзники США на срочном совещании послов НАТО призвали Вашингтоне выходить из Договора по открытому небу, об этом агентству рассказал источник в дипломатических кругах.
Московский Комсомолец 00:38
Политика
Российское посольство обвинило США в попытках найти внешнего врага
Посольство России в США заявило, что американская сторона, вместо того чтобы сплотиться в связи с угрозой коронавируса, тратит деньги на разоблачение «российской дезинформации».
RT на русском вчера в 20:11
Авто
Great Wall Motors заявляет о росте продаж и об очередном успехе Haval
Драйвером роста GWM стал, как и было до пандемии, бренд Haval.
110km.ru вчера в 17:01
Происшествия
Больше тысячи заболевших коронавирусом выявили в Иркутской области
Число заболевших коронавирусом в Иркутской области перевалило за тысячу.
Сибирские Новости вчера в 23:52
Происшествия
Отправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения
Следственный комитет предъявил обвинения жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском вчера в 07:51
Кино
20-минутный ролик из сцен секса в сериале «Нормальные люди» опубликовали на Pornhub. Создатели картины возмущены
Драма из 12 частей рассказывает историю двух молодых людей, их отношениях и взрослении, начиная со старших классов.С момента выхода картины ирландская национальная телекомпания RTÉ получила 50 жалоб на сексуальные сцены.
Snob.ru 21 мая в 11:54
Политика
Минторг США ввел санкции против 33 компаний из Китая
Во второй санкционный список вошли 24 правительственные и коммерческие китайские организации «осуществляющие деятельность, противоречащую национальной безопасности или внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов».
РБК вчера в 16:47
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Российская газета вчера в 07:16
Армия и оружие
В Киеве назвали США виновниками «потери» Крыма
В 2014 году Украина потеряла Крым потому, что США потребовали от Киева не применять оружие, и тем самым позволили России его забрать, заявил заместитель главы Секретариата президента Украины времен Виктора Ющенко Александр Чалый.
ФАН вчера в 19:26
Политика
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском вчера в 13:08
Шоу-бизнес
Супруга Эмина Агаларова впервые высказалась о расставании
Фанаты решили, что дочь Афина осталась с отцом. Особенно после недавней подписи к фото, где Гаврилова держит на руках свою малютку.
RuNews24.ru 21 мая в 15:24
Политика
Украина и США отказались участвовать в заседании Совбеза ООН по Крыму
Представители стран отказались принимать участие в инициированном Россией заседании по «формуле Арриа», посвященном ситуации на полуострове.
Lenta.ru вчера в 22:42
Общество
В Самарской области продлили режим самоизоляции
"Двадцать второго мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал распоряжение, согласно которому режим ограничений и самоизоляции в регионе продлевается с 25 по 31 мая включительно", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 12:22
Общество
В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу
Не менее 14% россиян, сдавших тест в частной лаборатории "Инвитро" за последние четыре дня, имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости вчера в 01:06
Кино
Создатели «Великолепного века» снимут новый исторический сериал
Piter.tv вчера в 07:46
Гаджеты
Браслет Xiaomi Mi Band 5 сможет оценивать содержание кислорода в крови
Как известно, компания Xiaomi готовит к выпуску «умный» браслет Mi Band 5, предназначенный для отслеживания физической активности и показателей жизнедеятельности организма.
3DNews вчера в 07:38
Энергетика
Европа отказывается от американского газа
С недавнего времени потребители в странах Старого Света начали постепенно отказываться от американского «голубого топлива»: в июне окажутся не востребованы 10 партий газа, в июле — 30.
Рамблер вчера в 08:41
Космос
SpaceX успешно испытала Falcon 9 перед запуском Crew Dragon
Ракета-носитель Falcon 9 успешно справилась с испытанием перед ожидаемым запуском пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Газета.Ru вчера в 22:43
Общество
Попова назвала первых кандидатов на вакцинацию от коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что прививать от коронавируса сначала начнут тех россиян, кто находится в группе риска.
vtomske.ru вчера в 01:45