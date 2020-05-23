В России могут сократить пенсионный возраст в случае становления критической ситуации на рынке труда. Об этом Prime рассказала доцент кафедры "Развитие человеческого капитала" РЭУ им Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.

Экономика Сбербанк отменил комиссию за переводы с карты на карту На территории Северо-Запада Сбербанк запустил новые тарифы по переводам, которые позволяют отправлять суммы до 50 000 рублей в месяц с карты на карту внутри банка без комиссии. 5

Энергетика Цена нефти марки Brent опустилась до $34,28 за баррель После провала сделки цены на нефть упали на 30%.12 апреля страны ОПЕК+ договорились на май-июнь снизить нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки. 41

Политика В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО. 267

Футбол Слуцкий прокомментировал слухи о конфликте с Мамаевым Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, ранее работавший в ЦСКА, прокомментировал якобы наличие конфликта между ним и экс-хавбеком «армейцев» Павлом Мамаевым, ныне выступающим за «Ростов».

Общество Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке. 94

Наука Загадочные подземные камеры найдены под Стеной Плача в Иерусалиме Израильские археологи при проведении раскопок в непосредственной близости от Западной стены, известной еще и как Стена Плача, обнаружили целую серию крошечных подземных камер, предназначение которых пока остается загадкой. 11

Политика Лукашенко заявил, что не надо становиться перед Россией на колени Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не только не захотела сотрудничать с Минском в разработке ракеты, но и не соглашается предоставлять полигон для испытания белорусской разработки. 921

Здоровье Главный инфекционист Минздрава оценила силу второй волны коронавируса Ранее, 22 мая, президент России Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране заявил, что страна должна быть готова ко второй волне эпидемии коронавируса, которая, по словам специалистов, может быть осенью. 13

Происшествия Отправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения Следственный комитет предъявил обвинения жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн». 483

Общество В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 906

Общество В «Ахмате» сообщили о состоянии Рамзана Кадырова После выхода публикации Айдамиров уточнил, что его слова о здоровье главы Чечни основаны на «личном мнении», так как после выхода сообщений о госпитализации Кадырова, он лично с руководителем республики не общался. 34

Гаджеты Ранняя сборка iOS 14 утекла в Интернет ещё в феврале этого года Как сообщает издание Vice, ранняя версия мобильной операционной системы iOS 14 находилась в распоряжении некоторых специалистов по компьютерной безопасности, хакеров и блогеров «как минимум с февраля этого года».

Политика Грызлов обвинил Украину в создании гуманитарной катастрофы в Донбассе Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет искать пути дипломатического разрешения конфликта в Донбассе в рамках Минских соглашений в течение ближайших двух месяцев. 23

Армия и оружие «Российские» МиГ-29 в Ливии признали белорусскими Замеченные на спутниковых снимках в Ливии истребители четвертого поколения МиГ-29 и вертолеты Ми-24 российского производства могли быть куплены ОАЭ у Белоруссии, пишет The Drive, ссылаясь на распространяемые в соцсетях материалы. 120

Здоровье Названа болезнь, повышающая риск смерти от коронавируса По словам ученых, во время пандемии смертность от болезней печени резко увеличилась - около 80% больных циррозом умерли от заболеваний легких. 20

Политика WP узнала об обсуждении властями США проведения ядерных испытаний Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа обсуждали вопрос о возобновлении ядерных испытаний впервые с 1992 года.

Политика Российское посольство обвинило США в попытках найти внешнего врага Посольство России в США заявило, что американская сторона вместо того, чтобы сплотится перед лицом угрозы коронавируса, тратит деньги на разоблачение «российской дезинформации». 98