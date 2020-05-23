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Происшествия В Иркутске пропали четыре ребёнка Иркутск, 23 мая 2020, 05:29 — REGNUM В Иркутске объявлены в розыск четверо пропавших детей от 10 до 13 лет. 2

Политика СМИ: власти США обсуждали возможность проведения ядерных испытаний В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания, сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники.

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