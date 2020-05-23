Экономика
Газета.RuЭксперт предсказала сокращение пенсионного возраста в России
В России могут сократить пенсионный возраст в случае становления критической ситуации на рынке труда. Об этом Prime рассказала доцент кафедры "Развитие человеческого капитала" РЭУ им Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
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Здоровье
Число случаев заболевания коронавирусом в Приморье достигло 1 595
Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в Приморском крае за сутки возросло на 53 и достигло 1 595.
RT на русском 22:40
Общество
В Челябинской области может завершиться самоизоляция
Как сообщала «Губерния», накануне губернатор Алексей Текслер заявил о том, что Челябинская область на 68 месте в России по заболеваемости коронавирусом.
Губерния (г. Челябинск) 01:34
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Российская газета 07:16
Общество
В Петербурге разрешили прощание с умершими
Российская газета 10:28
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
Музыка
Клип на песню Uno группы Little Big установил рекорд на YouTube
Российская рейв-группа Little Big установила рекорд.
NewInform вчера в 21:02
Происшествия
Склад с продукцией кондитерской фабрики загорелся в Набережных Челнах
Склад готовой продукции кондитерской фабрики "Акульчев" горит в городе Набережные Челны в Татарстане, площадь пожара составляет 150 кв. метров, сообщили "Интерфаксу" в МЧС Татарстана.
Интерфакс 18:39
Экономика
Испанская Repsol передумала участвовать в проекте «Газпром нефти»
Крупнейшая нефтегазовая компания в Испании и Латинской Америке Repsol уведомила «Газпром нефть», что не будет участником планируемого совместного предприятия на полуострове Гыдан.
Компания 17:06
Авто
В России появился самый мощный Mini John Cooper Works GP
Напомним, хот-хэтч MINI John Cooper Works GP стал самым мощным и быстрым автомобилем в истории британской марки.
Автоновости дня 06:34
Армия и оружие
В Петербурге спущен на воду фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко»
Санкт-Петербург, 22 мая 2020, 16:42 — REGNUM Третий в серии фрегат проекта 22 350 «Адмирал Головко» спущен на воду на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге, сообщает 22 мая пресс-служба предприятия.
REGNUM 09:42
Авто
Renault представил для России обновленный Kaptur
Стало известно, что компания Renault в онлайн режиме представила рестайлинговый Kaptur для российского рынка.
32CARS.ru вчера в 12:26
Армия и оружие
Истребители НАТО сопроводили российские Ту-22М3 над Черным морем
Актуальные Новости 10:43
Технологии
Концерн «Калашников» разработал уникальный тип беспилотника
Группа компаний «ZALA AERO» (входит в концерн «Калашников») разработала уникальный гибрид беспилотного летательного аппарата самолетного и вертолетного типа.
Деловой квадрат вчера в 07:00
Происшествия
Названа предварительная причина крушения самолёта в Пакистане
Техническую неисправность называют основной причиной крушения пассажирского борта в Пакистане.
News.ru 06:55
Происшествия
В Иркутске пропали четыре ребёнка
Иркутск, 23 мая 2020, 05:29 — REGNUM В Иркутске объявлены в розыск четверо пропавших детей от 10 до 13 лет.
REGNUM 22:29
Политика
СМИ: власти США обсуждали возможность проведения ядерных испытаний
В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания, сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники.
РИА Новости 22:11
Гаджеты
В России увеличился спрос на недорогие смартфоны
Оказалось, что в отчётный период в России увеличился спрос на недорогие смартфоны, при этом если рассматривать отдельно февраль и апреля, то в последний месяц зимы больше покупали дорогие модели смартфонов, а уже в апреле чаще всего продавались более бюджетные модели устройств.
Astera вчера в 12:40
Космос
NASA раскрывает эволюцию Красной планеты с помощью марсохода Curiosity
Марсоход Curiosity помогает найти ответы на вопросы о том, была ли обитаема Красная планета.
HotGeo 09:37
Политика
Британия собралась отказаться от продукции Huawei в сетях 5G
Великобритания не будет использовать продукцию китайской компании Huawei в своих сетях 5G, сообщают СМИ.
Взгляд.ру 19:25
Экономика
Коронные схемы: для блокировки счетов появились новые основания
В России появились новые поводы для блокировки счетов по «антиотмывочному» законодательству.
Известия вчера в 17:01
Здоровье
В Китае впервые не выявили случаев заражения коронавирусом за сутки
Китайские медики за прошедшие сутки не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией, зарегистрировано только 28 бессимптомных носителей.
Life.ru 21:34
Общество
Условия выхода на пенсию могут быть смягчены
Министерство экономического развития предлагает смягчить условия для выхода на досрочную пенсию.
Inc-news.ru 20 мая в 16:34
Политика
Российское посольство обвинило США в попытках найти внешнего врага
Посольство России в США заявило, что американская сторона вместо того, чтобы сплотится перед лицом угрозы коронавируса, тратит деньги на разоблачение «российской дезинформации».
RT на русском 20:11
Политика
В Чечне заявили, что Кадыров здоров
Газета.Ru 16:34
Футбол
Канте боится играть в футбол из-за коронавируса
ProstoProSport 14:45
Происшествия
В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице
РИА Новости 18:23
Общество
Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии
Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК 08:57