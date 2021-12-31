Будьте в Плюсе

Эксперт предупредил, что вслед за турецкой лирой может рухнуть валюта Узбекистана

Падение турецкой лиры заставляет задумываться, какая валюта может стать следующей.
РИА Новости
В беседе с агентством "Прайм" директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Григорий Сосновский спрогнозировал, какие валюты могут потерять платежеспособность в следующем 2022 году.
ПРАЙМ
На примере Узбекистана и Бразилии видно, что разное экономическое положение порой приводит к одинаковым последствиям в плане курса национальной валюты.
РИА Новости
Ключевая ставка находится на рекордном уровне в 38%, хотя временами достигала и 60%.
РИА Новости

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Эксперт предупредил, что вслед за турецкой лирой может рухнуть валюта Узбекистана
РИА Новости18:17
Финансист Сосновский: вслед за турецкой лирой могут рухнуть валюты Узбекистана, Бразилии и Аргентины
ПРАЙМ18:02
Выявлены самые слабые валюты 2021 года
Банкирофф30 декабря в 02:57
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