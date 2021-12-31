В беседе с агентством "Прайм" директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Григорий Сосновский спрогнозировал, какие валюты могут потерять платежеспособность в следующем 2022 году.
«Установить в 2022 году величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения в размере 12 654 рубля, для трудоспособного населения — 13 793 рубля, пенсионеров — 10 882 рубля, детей — 12 274 рубля», — говорится в документе.
Во время разговора Байден предупредил российского коллегу, что в случае продолжения эскалации на границе Украины Запад разработает «масштабные и беспрецедентные санкции» в экономической и военной сферах.
Юнармейцы Ингушетии вместе с руководителем регионального отделения юнармейского движения Мадиной Богатыревой стали участниками третьего молодежного форума «Память жива» Всероссийского движения «Юнармия».