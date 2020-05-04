Общество
Российская газетаЭксперт предупредил о мошенниках из «службы безопасности» банка
Представитель Минфина России Дмитрий Янин рассказал РИА Новости, как не стать жертвой мошенников, использующих проверенную годами схему. Злоумышленники звонят, представляются сотрудниками банка и просят назвать номера карт, коды или попросить ввести их на определенных сайтах.
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с чего всё началось
Практически каждый сталкивался с телефонным мошенничеством, а как показывает практика, в период кризиса и нестабильной ситуации вероятность таких звонков доверчивым гражданам увеличивается, заявил РИА Новости эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Дмитрий Янин.РИА Новостивчера в 20:02
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Эксперт рассказал, как во время пандемии коронавируса распознать телефонного мошенника
Комсомольская правдавчера в 23:23
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Коммерсантъ вчера в 13:10
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