Практически каждый сталкивался с телефонным мошенничеством, а как показывает практика, в период кризиса и нестабильной ситуации вероятность таких звонков доверчивым гражданам увеличивается, заявил РИА Новости эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Дмитрий Янин.

с чего всё началось

Представитель Минфина России Дмитрий Янин рассказал РИА Новости, как не стать жертвой мошенников, использующих проверенную годами схему. Злоумышленники звонят, представляются сотрудниками банка и просят назвать номера карт, коды или попросить ввести их на определенных сайтах.

Эксперт предупредил о мошенниках из «службы безопасности» банка

Экономика Спаси и поддержи: пять типов госпомощи бизнесу, которые уже работают Нерабочие недели просадили многие виды бизнеса, а обязательства выплачивать зарплату поставили их владельцев в тупик.

Общество Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса. 163

Политика Посол Украины предложил Герхарду Шредеру пари из-за слов о Крыме Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру заключить пари на "возвращение" Киеву Крыма, об этом дипломат заявил в интервью агентству "Укринформ". 325

Общество Скорректирован прогноз по эпидемии в России Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура. 2,7K

Технологии Русскоязычные хакеры продали полмиллиона аккаунтов Zoom Русскоязычные хакеры продали полмиллиона аккаунтов сервиса видеоконференций Zoom в даркнете, пишет газета The Sunday Times. 22

Культура Дублер Умы Турман Зои Белл виртуально подралась Дублер Умы Турман в фильме «Убить Билла» Зои Белл дала старт челленджу в Instagram с названием #BossBitchFightChallenge.

Здоровье В Минздраве назвали сроки пика эпидемии коронавируса Россия может достичь пика распространения коронавируса в ближайшие две недели, считает заместитель директора Национального исследовательского медицинского центра физиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов. 119

Происшествия 55 новых случаев коронавируса выявлено в Новосибирской области Число инфицированных коронавирусом в Новосибирской области за сутки выросло на 55 человек и достигло 526, сообщает оперативный штаб по противодействия распространения COVID-19. 310

Общество Россиянам спрогнозировали аномально теплую неделю Россиян ждет аномально теплая неделя. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 14

Происшествия На Колыме в режиме самоизоляции заблудились туристы Магадан, Магаданская область, 3 мая 2020, 04:09 — REGNUM В Магаданской области вечером 2 мая в районе Марчеканской сопки в окрестностях Магадана в снежной метели заблудились 14 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном МЧС. 13

Культура Главные премьеры недели в Okko "Газета.Ru" рассказывает о самых интересных новинках онлайн-кинотеатра Okko на этой неделе и предлагает удобное расписание.

Наука Названа новая причина высокой смертности от коронавируса Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме. 1,6K

Политика Трамп заявил об отсутствии разведданных в США о коронавирусе до января Президент США Дональд Трамп заявил, что американская разведка не предупреждала его о потенциальной угрозе новой коронавирусной инфекции до конца января.

Общество Эксперт предостерегла от опасных действий при выходе из самоизоляции Она также предостерегла тех, кто ранее посещал спортивные залы, от переоценки своих возможностей при возобновлении тренировок.

Путешествия Названы готовые принять туристов первыми страны Первыми странами, которые откроются для путешественников после пандемии коронавируса, станут наиболее зависящие от пляжного туризма Греция, Италия и Турция. 14

Спорт Актер «Игры Престолов» установил мировой рекорд в становой тяге Ирландский стронгмен и актер Хафтор Бьернссон, известный по роли Григора Клигана в сериале «Игра Престолов», установил мировой рекорд в становой экипировочной тяге.