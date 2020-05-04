Общество
Российская газетаЭксперт предупредил о мошенниках из «службы безопасности» банка
Представитель Минфина России Дмитрий Янин рассказал РИА Новости, как не стать жертвой мошенников, использующих проверенную годами схему. Злоумышленники звонят, представляются сотрудниками банка и просят назвать номера карт, коды или попросить ввести их на определенных сайтах.
Читать в источнике
Оценить50
с чего всё началось
Практически каждый сталкивался с телефонным мошенничеством, а как показывает практика, в период кризиса и нестабильной ситуации вероятность таких звонков доверчивым гражданам увеличивается, заявил РИА Новости эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Дмитрий Янин.РИА Новостивчера в 20:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперт рассказал, как во время пандемии коронавируса распознать телефонного мошенника
Комсомольская правдавчера в 23:23
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 00:09, Ашберн
Общество
В Нижегородской области восемь населенных пунктов закрыты на карантин
В Нижегородской области восемь населенных пунктов закрыты на карантин.
Вести ФМ 02 мая в 14:43
Гаджеты
Видеокарты от Nvidia резко подешевели
Видеокарты производства компании Nvidia резко подешевели.
Актуальные Новости вчера в 09:27
Общество
Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая
Попова отметила, что решение о снятии ограничений будет приниматься исходя из эпидемической ситуации.
РБК вчера в 08:07
Политика
Лукашенко заявил, что не собирается отменять парад Победы
Обо всем заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в разговоре с агентством Sputnik.
Gazeta.SPb вчера в 12:35
Общество
Главный эпидемиолог оценил ситуацию с коронавирусом в России
Главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что спад эпидемии коронавирусной инфекции в России возможен в июне.
Газета.Ru вчера в 14:20
Экономика
Спаси и поддержи: пять типов госпомощи бизнесу, которые уже работают
Нерабочие недели просадили многие виды бизнеса, а обязательства выплачивать зарплату поставили их владельцев в тупик.
НГС.Кемерово вчера в 22:00
Общество
Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу
Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:18
Политика
Посол Украины предложил Герхарду Шредеру пари из-за слов о Крыме
Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру заключить пари на "возвращение" Киеву Крыма, об этом дипломат заявил в интервью агентству "Укринформ".
РИА Новости вчера в 19:26
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Технологии
Русскоязычные хакеры продали полмиллиона аккаунтов Zoom
Русскоязычные хакеры продали полмиллиона аккаунтов сервиса видеоконференций Zoom в даркнете, пишет газета The Sunday Times.
Lenta.ru вчера в 16:49
Культура
Дублер Умы Турман Зои Белл виртуально подралась
Дублер Умы Турман в фильме «Убить Билла» Зои Белл дала старт челленджу в Instagram с названием #BossBitchFightChallenge.
Культуромания 02 мая в 12:02
Здоровье
В Минздраве назвали сроки пика эпидемии коронавируса
Россия может достичь пика распространения коронавируса в ближайшие две недели, считает заместитель директора Национального исследовательского медицинского центра физиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов.
РИА Новости вчера в 15:39
Происшествия
В Якутске пьяный пешеход попал под машину
Мужчина переходил дорогу в пьяном состоянии.
SakhaPress.ru вчера в 23:43
Армия и оружие
Военные России и Италии продезинфицировали лечебные объекты Ломбардии
«Российские и итальянские военнослужащие провели дезинфекцию двух лечебных учреждений в восточной части столицы провинции Брешиа (Ломбардия)», — приводит сообщение РИА Новости.
RT на русском вчера в 22:28
Происшествия
55 новых случаев коронавируса выявлено в Новосибирской области
Число инфицированных коронавирусом в Новосибирской области за сутки выросло на 55 человек и достигло 526, сообщает оперативный штаб по противодействия распространения COVID-19.
Коммерсантъ Новосибирск 01 мая в 00:57
Общество
Россиянам спрогнозировали аномально теплую неделю
Россиян ждет аномально теплая неделя. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Lenta.ru вчера в 22:31
Происшествия
На Колыме в режиме самоизоляции заблудились туристы
Магадан, Магаданская область, 3 мая 2020, 04:09 — REGNUM В Магаданской области вечером 2 мая в районе Марчеканской сопки в окрестностях Магадана в снежной метели заблудились 14 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном МЧС.
REGNUM 02 мая в 21:09
Шоу-бизнес
Состояние 82-летнего Кончаловского беспокоит поклонников
Поклонники 82-летнего режиссера Андрея Кончаловского не на шутку обеспокоены его состоянием здоровья.
Слово и Дело вчера в 22:41
Культура
Главные премьеры недели в Okko
"Газета.Ru" рассказывает о самых интересных новинках онлайн-кинотеатра Okko на этой неделе и предлагает удобное расписание.
Газета.Ru 00:01
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
Политика
Трамп заявил об отсутствии разведданных в США о коронавирусе до января
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская разведка не предупреждала его о потенциальной угрозе новой коронавирусной инфекции до конца января.
RT на русском вчера в 18:00
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Общество
Эксперт предостерегла от опасных действий при выходе из самоизоляции
Она также предостерегла тех, кто ранее посещал спортивные залы, от переоценки своих возможностей при возобновлении тренировок.
Радио Sputnik вчера в 19:00
Путешествия
Названы готовые принять туристов первыми страны
Первыми странами, которые откроются для путешественников после пандемии коронавируса, станут наиболее зависящие от пляжного туризма Греция, Италия и Турция.
Lenta.ru вчера в 20:35
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна
Газета.Ru 02 мая в 14:11
Спорт
Актер «Игры Престолов» установил мировой рекорд в становой тяге
Ирландский стронгмен и актер Хафтор Бьернссон, известный по роли Григора Клигана в сериале «Игра Престолов», установил мировой рекорд в становой экипировочной тяге.
РБК 02 мая в 17:06
Политика
Стало известно, у кого Путин отнимает свободу и зачем
Реальность не дышит эпическим героизмом, которого ждут российские Рыцари Свободы в соответствующих мятежных пабликах во "ВКонтакте".
РИА Новости 02 мая в 01:00
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера
Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
Вести.Ru вчера в 03:37
Шоу-бизнес
На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной
На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 02 мая в 10:56
Происшествия
В Минусинске жестоко убили врача-педиатра
REGNUM вчера в 23:46