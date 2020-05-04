Практически каждый сталкивался с телефонным мошенничеством, а как показывает практика, в период кризиса и нестабильной ситуации вероятность таких звонков доверчивым гражданам увеличивается, заявил РИА Новости эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Дмитрий Янин.

с чего всё началось

Представитель Минфина России Дмитрий Янин рассказал РИА Новости, как не стать жертвой мошенников, использующих проверенную годами схему. Злоумышленники звонят, представляются сотрудниками банка и просят назвать номера карт, коды или попросить ввести их на определенных сайтах.

Эксперт предупредил о мошенниках из «службы безопасности» банка

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