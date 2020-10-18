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Эксперт предупредил о повышенных рисках лишиться квартиры для ипотечников

Льготные ипотечные программы в условиях нестабильной экономической ситуации из-за пандемии могут привести к тому, что многие россияне потеряют свои квартиры в попытках расплатиться с банками, считает экономист Константин Юрченко.В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

Россиян будут чаще лишать квартир за долги по ипотеке. Предупреждение экономиста

Из-за нестабильной ситуации в экономике в связи с пандемией и кризисом многие россияне, взявшие квартиру в ипотеку, могут лишиться своего жилья. Это возможно потому, что после введения программы льготной ипотеки эта услуга стала массовой, объяснил URA.RU экономист Константин Юрченко.
URA.Ru02:10
Подробнее о событии
Deita.ru

Россиян начнут массово лишать квартир – эксперт назвал причину

Deita.ru08:15
Рамблер

Россияне могут лишиться ипотечного жилья

Рамблер05:23
URA.Ru

Россиян будут чаще лишать квартир за долги по ипотеке. Предупреждение экономиста

URA.Ru02:10
Ореанда-Новости

Эксперт напомнил россиянам о рисках лишиться жилья, приобретённого в ипотеку

Ореанда-Новости03:53
News.ru

Эксперт предупредил о повышенных рисках лишиться квартиры для ипотечников

News.ru03:08
Невские Новости

Экономист рассказал о проблемах льготной ипотеки

Невские Новости03:01
Life.ru

Россиян предупредили о возможности потерять квартиру, оформленную в ипотеку

Life.ru04:21

Эрдоган заявил, что Турция не признает воссоединение Крыма с Россией

Турция не признает воссоединение Крыма с Россией, заявил в пятницу президент республики Тайип Эрдоган в Стамбуле на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Эрдоган заявил, что Турция не признает воссоединение Крыма с Россией
ТАСС16 октября в 14:06

Трамп пообещал выстраивать мир с позиции силы после создания нового оружия

После создания нового вооружения США стали самой мощной державой и намерены выстраивать мир с позиции силы, заявил американский президент Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками в Висконсине.
Известия00:18

Силуанов рассказал о сроках повышенной страховки по вкладам при продаже жилья

Лимит страхового возмещения вкладов россиян в банках в отдельных случаях увеличился до 10 миллионов рублей, в частности, это касается средств от продажи жилья, но гарантия действует ограниченное время, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
ПРАЙМ08:17

В Петербурге составили протокол в отношении мужчины, спровоцировавшего конфликт в метро

Административный протокол по статье "Мелкое хулиганство" составили в Санкт-Петербурге в отношении мужчины, входившего на станцию метро без маски и спровоцировавшего конфликт с его сотрудниками.
ТАСС07:31

Академик РАН сообщил об исчезновении антител у 20% переболевших COVID-19

По словам ученого, около 15-20 процентов переболевших теряют выработанные антитела в течение пары месяцев "Иммунная система как-то отреагировала небольшим уровнем антител, и через месяц, полтора, два от этих антител не осталось и следа", — сказал Тотолян в эфире канала "Россия 1".
РИА Новости06:34

Азербайджан заявил о готовности передать тела погибших армянских военных

Азербайджан готов в одностороннем порядке передать тела погибших армянских военнослужащих при посредничестве Международного Комитета Красного Креста, заявила Службае госбезопасности страны.
Коммерсантъ09:25

НКР заявила о готовности дать коридор для выхода войск Азербайджана

"Если Азербайджан останется верным соблюдению прекращения огня по гуманитарным соображениям, Армия обороны Арцаха готова предоставить гуманитарный коридор для находящихся в окружении азербайджанских войск", – сказал Погосян.
РЕН ТВвчера в 16:44

Финская газета Iltalehti назвала причиной смерти Александра Пушкина туберкулёз

В статье, опубликованной в газете, утверждается, что с высокой степенью вероятности можно предположить, что смерть поэта Александра Пушкина наступила по причине того, что он страдал туберкулёзом.
Актуальные Новости08:41

Доля просрочки по кредитам в РФ выросла до рекордных 12,6 млн

Рекордных показателей достигла просрочка по кредитам в целом по России, сообщил ТАСС со ссылкой на соответствующее исследование бюро кредитных историй «Эквифакс» и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.
Финансовая газета15 октября в 13:37