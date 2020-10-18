Эксперт предупредил о повышенных рисках лишиться квартиры для ипотечников
Льготные ипотечные программы в условиях нестабильной экономической ситуации из-за пандемии могут привести к тому, что многие россияне потеряют свои квартиры в попытках расплатиться с банками, считает экономист Константин Юрченко.В источнике
С чего всё началось
Россиян будут чаще лишать квартир за долги по ипотеке. Предупреждение экономиста
Из-за нестабильной ситуации в экономике в связи с пандемией и кризисом многие россияне, взявшие квартиру в ипотеку, могут лишиться своего жилья. Это возможно потому, что после введения программы льготной ипотеки эта услуга стала массовой, объяснил URA.RU экономист Константин Юрченко.
URA.Ru02:10
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